Thần tốc giải cứu cô gái 14 tuổi bị nhóm người lạ đưa lên xe ôtô

Ngày 6/8, Công an xã Trị An, tỉnh Đồng Nai cho biết vừa kịp thời xác minh, truy tìm và đưa về an toàn cô gái 14 tuổi nghi bị nhóm người lạ dụ dỗ, chở đi xa khỏi địa phương.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 6/8, Công an xã Trị An đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc cháu gái 14 tuổi bị nhóm người lạ đưa lên xe ôtô chở đi. Trước đó, Công an xã Trị An nhận được trình báo của chị V.A.M.T, ngụ tại xã Trị An có con gái tên T.P.N.A (14 tuổi) bị nhóm người lạ nói tiếng nước ngoài đưa lên xe ôtô chở đi. Gia đình liên lạc nhiều lần không được nên nghi ngờ con bị bắt cóc hoặc lừa đưa sang Campuchia. Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Trưởng Công an xã Trị An đã chỉ đạo 3 tổ công tác khẩn trương xác minh, truy tìm cháu gái. Qua áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã xác định được đối tượng nghi vấn đã chở cháu gái di chuyển đến TPHCM (gần sân bay Tân Sơn Nhất). Tiếp đó, đối tượng di chuyển đến phường Tam Long (trước đây thuộc TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), rồi di chuyển về hướng xã Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai thì được Công an xã Trị An phát hiện đưa cháu gái về bàn giao cho gia đình ngay trong ngày, không để xảy ra sự việc đáng tiếc. Cô gái được Cảnh sát giải cứu kịp thời sau khi bị nhóm người lạ đưa đi khỏi địa phương - Ảnh: Báo Lao Động Theo thông tin từ báo Dân Việt, Công an xã Trị An phát đi khuyến cáo đến người dân, đặc biệt là các bậc phụ huynh, thời gian gần đây trên đại bàn cả nước nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng đã xảy ra một số vụ l.ừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức "Bắt cóc online". Đây là thủ đoạn mới hết sức tinh vi, chúng nhắn tin kết bạn làm quen qua các nền tảng mạng xã hội, game online... sau đó, đưa ra nhiều lý do dụ dỗ nạn nhân gặp mặt tại những nơi vắng người để thực hiện hành vi bắt cóc tống tiền bằng cách yêu cầu nạn nhân cung cấp số điện thoại của người thân để chúng nhắn tin hoặc gọi điện đe dọa, đ.ánh đập nạn nhân, yêu cầu gia đình chuyển tiền để chuộc nạn nhân. Công an khuyến nghị: Phụ huynh cần thường xuyên quan tâm, theo dõi sinh hoạt, tâm lý con em để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường. Tăng cường kiểm soát việc sử dụng mạng xã hội, game online của trẻ, đặc biệt là các tài khoản ngoài tầm kiểm soát độ tuổi. Khi xảy ra tình huống nghi ngờ bị bắt cóc, tuyệt đối không hoảng loạn hay chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng, mà phải báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất. Không chia sẻ, lan truyền thông tin chưa kiểm chứng trên mạng xã hội về các vụ bắt cóc, gây hoang mang dư luận; chỉ sử dụng thông tin từ các cơ quan báo chí chính thống. Công an xã Trị An hiện đang tiếp tục điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.