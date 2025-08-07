Hoàn cảnh bé trai 16 tháng tuổi bị bác dâu ném xuống đất: Không có bố, mẹ đi làm ăn xa

Đời sống 07/08/2025 11:31

Đoạn clip ghi lại hành vi bạo lực của người bác dâu đối với cháu bé 16 tháng tuổi đang là tâm điểm chú ý trên mạng xã hội, khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 5/8 tại một cây xăng ở N'jang Bơ, xã Trường Xuân (Lâm Đồng).

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 6/8, ông Lê Xuân Thuận, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, sau khi nắm thông tin phản ánh, xã đã chỉ đạo cho Phòng văn hóa phối hợp với Công an xã khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc người phụ nữ có hành vi bạo hành cháu bé, xảy ra tại cây xăng dầu trên địa bàn.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy người phụ nữ bạo hành cháu bé là Trần Thị Ng (33 tuổi, ngụ thôn Thuận Bắc, xã Thuận Hạnh, tỉnh Lâm Đồng).

Theo lời khai, Ng cho biết, do bực tức vì cùng lúc phải bán hàng và trông cháu, khi cháu quấy khóc, cô đã không kiềm chế được và có hành vi bạo hành.

Theo UBND xã Trường Xuân, qua kiểm tra thân thể cháu Th phát hiện hai bên gò má bị bầm tím, chưa phát hiện thêm dấu vết khác. Hiện gia đình đã đưa cháu đi khám tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để thăm khám và điều trị. Tại bệnh viện, sức khỏe của cháu bình thường, gia đình đang đưa cháu về nhà để theo dõi.

Hoàn cảnh bé trai 16 tháng tuổi bị bác dâu ném xuống đất: Không có bố, mẹ đi làm ăn xa - Ảnh 1
Bé trai bị xách lên ném xuống nền bê tông - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Xây Dựng, vào khoảng 18h ngày 5/8, tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu Trường Thịnh số 02 trên đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14 cũ, thuộc địa giới hành chính bon N'jang Bơ, xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng), do bực tức về việc vừa phải bán hàng vừa phải trông cháu, trong lúc cháu quấy khóc, Ng đã túm cổ chân bên trái của cháu N.Q.Th (sinh ngày 12/4/2024, trú tại thôn Thuận Bắc, xã Thuận Hạnh) nhấc bổng lên khỏi ghế nhựa và ném xuống nền bê tông xi măng.

Được biết, cháu Th không có bố, mẹ cháu là chị N.T.T (33 tuổi, trú tại Thuận Bắc, xã Thuận Hạnh). Gần một năm qua, chị T đã gửi cháu Th cho vợ chồng người anh trai để trông coi, chăm sóc để đi làm tại TP.HCM.

Trước đó, trên mạng xã hội (TikTok) đã đăng tải một đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ có hành vi bạo hành cháu bé tại một cửa hàng xăng dầu thuộc bon N'jang Bơ (xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng).

Theo nội dung đoạn clip, một người phụ nữ đã giằng một đứa bé khỏi chiếc ghế nhựa và ném xuống nền xi măng. Sau khi đăng tải, đoạn clip đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người đã bày tỏ thái độ phẫn nộ trước hành động của người phụ nữ trên.

Vụ việc đang được Công an xã Trường Xuân điều tra, xử lý theo quy định.

Từ khóa:   bạo hành trẻ em tin moi đánh trẻ

