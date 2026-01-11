Vợ quá sành sỏi trong đêm tân hôn khiến chồng hoảng sợ, bí mật phơi bày ngay sáng hôm sau

Tâm sự gia đình 11/01/2026 23:06

Mong đợi mãi rồi cũng đến ngày. Chúng tôi cưới sau 6 tháng hẹn hò. Đêm tân hôn tôi vô cùng hồi hộp dù đã “chinh chiến” không ít. Tôi thèm khát được khám phá cơ thể trong trắng của em.

Em bên ngoài rất hiền ngoan, kiểu phụ nữ truyền thống, trẻ hơn tôi 5 tuổi. Lúc mới gặp em tôi đã nhận định em chính là người bạn đời của tôi. Khỏi phải nói bố mẹ tôi vui mừng thế nào khi tôi dẫn về một cô con dâu vừa ngoan vừa hiền lại có lý lịch rất đàng hoàng như vậy.

Em kể với tôi, tôi là mối tình đầu tiên của tôi. Trước đây hồi còn sinh viên em không để ý đến chuyện tình yêu mà chỉ tập trung vào học tập. Bố mẹ em muốn em như thế.

Em ra trường và được bố mẹ sắp xếp cho một chân công chức nhà nước. Công việc không mấy bận rộn nhưng em chăm chỉ với lại bố mẹ cũng có quan hệ nên em tuy còn trẻ cũng đã có một chút địa vị. Ở em hội tụ đầy đủ một người phụ nữ truyền thống mà cả gia đình tôi ao ước. Đặc biệt là cá nhân tôi. Thời trai trẻ cũng không ít mối tình chớp nhoáng. Thú thật là tôi cũng đã có quan hệ với vài ba cô. Bây giờ lại lấy được một người vợ “lần đầu” với mình thì còn diễm phúc nào bằng.

Mong đợi mãi rồi cũng đến ngày. Chúng tôi cưới sau 6 tháng hẹn hò. Đêm tân hôn tôi vô cùng hồi hộp dù đã “chinh chiến” không ít. Tôi thèm khát được khám phá cơ thể trong trắng của em. Tắm rửa xong, vợ tôi xuất hiện trước giường ngủ là một người hoàn toàn khác. Một cô gái vô cùng nóng bỏng với bộ váy ngủ ren đỏ sexy không thể tả. Tôi choáng ngợp không kìm được bản năng của mình đang dâng trào ngùn ngụt liền kéo em xuống giường lăn lộn lên người em, bàn tay điên cuồng lần mò khắp cơ thể em.

Vợ quá sành sỏi trong đêm tân hôn khiến chồng hoảng sợ, bí mật phơi bày ngay sáng hôm sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bất ngờ em lật người tôi lại, trườn lên ngực tôi thực và thực hiện màn dạo đầu vô cùng điêu luyện. Tôi mở to mắt ngạc nhiên nhìn em nhưng không kịp. Sự cuồng nhiệt của em đã khiến đầu óc tôi u mê quên tất cả.Tôi ngây ngất mặc cho em điều khiển cơ thể mình và hưởng thụ niềm khoái cảm đê mê mà chưa bao giờ tôi được nếm trải. 

Sáng, khi tôi đang còn mơ màng trên giường thì em đã dậy từ lúc nào. Sau cuộc giao hoan đêm qua tôi đã thiếp đi mà không kịp nghĩ gì. Nhìn trên giường đã được dọn dẹp ngăn nắp. Bộ váy sexy vợ còn treo trên móc áo tôi chợt nghĩ về những chuyện tối hôm qua. Tôi thật sự hoang mang lắm. Tôi không hoàn toàn nghi ngờ vợ mình đã không còn trinh trắng. Bởi chính bản thân tôi đủ trải nghiệm để nhận ra đêm qua chính là đêm  “đầu tiên” của em. Sự khăng khít của em đã cho tôi biết điều đó. Nhưng em quá giỏi “chuyện ấy” khiến tôi không thể tin được.

