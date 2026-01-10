Luôn nghĩ vợ ở nhà 'ngồi mát ăn bát vàng', tôi chết lặng khi về sớm một hôm và thấy tô cơm sống nhăn nhở trên bàn

Tâm sự gia đình 10/01/2026 19:21

Tất nhiên những chuyện đó là chuyện nhỏ, nhưng tích tụ lại khiến cuộc sống vợ chồng tôi có chút xáo trộn. Chúng tôi đón con trai đầu lòng cách đây 20 ngày. Trước khi con chào đời, vợ chồng tôi đã gọi điện nhờ mẹ lên chăm.

Khi viết những điều này, tôi tự nhận thấy mình là người đàn ông tồi. Tôi kết hôn mới được hơn một năm. Khi yêu nhau, cả hai chẳng có gì ràng buộc nên chuyện tình cảm vẫn rất tốt đẹp.

Thế nhưng sau khi kết hôn, vợ chồng tôi bắt đầu có nhiều mâu thuẫn. Thực ra gia đình nào cũng gặp phải những xích mích thường ngày, đó là điều không tránh được. Với những cặp vợ chồng trẻ, chuyện mâu thuẫn lại càng thường xuyên.

Trước đây mỗi lần hẹn hò, vợ tôi lại ăn mặc sành điệu, đầu tóc lúc nào cũng gọn gàng. Vậy mà kể từ khi có chồng, cô ấy như trở thành con người khác. Đầu thì cả tuần không gội, nấu ăn cũng chẳng ngon như lúc trước. Hỏi ra mới biết ngày xưa vợ tôi toàn đặt người nấu, sau đó tự nhận là của mình.

Tất nhiên những chuyện đó là chuyện nhỏ, nhưng tích tụ lại khiến cuộc sống vợ chồng tôi có chút xáo trộn. Chúng tôi đón con trai đầu lòng cách đây 20 ngày. Trước khi con chào đời, vợ chồng tôi đã gọi điện nhờ mẹ lên chăm.

Luôn nghĩ vợ ở nhà 'ngồi mát ăn bát vàng', tôi chết lặng khi về sớm một hôm và thấy tô cơm sống nhăn nhở trên bàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khổ nỗi hôm vợ tôi vào viện, mẹ vội quá nên bị ngã xe, kết quả là gãy một bên chân. Bố tôi là đàn ông nên không chăm phụ nữ mới sinh được. Còn nói đến nhà ngoại thì càng buồn hơn, bởi vợ tôi là trẻ mồ côi, xung quanh không có anh em họ hàng thân thích.

Tôi biết vợ ở nhà vất vả, nhưng hôm nào về nhà, tôi cũng phát chán. Cái nhà thì như bãi chiến trường, bát ăn xong vợ tôi cũng vứt vào chậu rửa. Chưa kể còn tã lót của con. Tôi đi làm đã bận đủ thứ, bao nhiêu áp lực, vậy mà về đến nhà cũng không được nghỉ tay. Thành ra nhiều khi tôi vẫn trách cứ vợ, nói cô ấy luộm thuộm, không biết sắp xếp thời gian.

Hôm nay xong việc sớm, tôi xin sếp nghỉ buổi chiều để tranh thủ về nhà nấu cơm trưa cho vợ. Thế nhưng về đến nhà, tôi đã khựng lại. Trên bàn ăn là bát cơm sống nhăn nhở, vậy mà vợ tôi lại nói cô ấy không có thời gian nấu lại nên ăn tạm cũng được. Nhìn thức ăn thừa của hôm qua còn sót lại, tôi thấy mình thật vô dụng. Làm gì có người nào ở cữ mà khổ như vợ tôi chứ? Tôi đang nghĩ đến việc sẽ thuê người giúp việc, nhưng với đồng lương của mình, tôi sợ chỉ có thể thuê họ được vài tháng. Mọi người có thể cho tôi xin vài lời khuyên được không?

'Bắt sống' chồng ngoại tình, tôi lặng lẽ ra về trong nước mắt khi biết danh tính thật sự của 'tiểu tam'

'Bắt sống' chồng ngoại tình, tôi lặng lẽ ra về trong nước mắt khi biết danh tính thật sự của 'tiểu tam'

Thời gian gần đây, tôi phát hiện chồng mình ngoại tình. Đó là người yêu cũ của anh, cũng là người mà chồng tôi yêu nhất. Có điều tôi vẫn im lặng, là bởi muốn cho chồng cơ hội để anh quay đầu trở về với gia đình. Vậy mà cả tháng trời, chồng tôi vẫn đam mê với người tình.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Chồng vừa đi công tác, anh hàng xóm đã gõ cửa liên hồi lúc nửa đêm để đưa một thứ khiến tôi sởn gai óc

Chồng vừa đi công tác, anh hàng xóm đã gõ cửa liên hồi lúc nửa đêm để đưa một thứ khiến tôi sởn gai óc

Tâm sự 43 phút trước
Video call nhầm cho bố chồng lúc nửa đêm, tôi điếng người thấy 'thứ' đang nhúc nhích sau lưng ông

Video call nhầm cho bố chồng lúc nửa đêm, tôi điếng người thấy 'thứ' đang nhúc nhích sau lưng ông

Tâm sự 58 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/1/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/1/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 11/1/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 11/1/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Nắng nóng 40 độ vẫn mặc áo dài kín mít, tôi sửng sốt tột độ khi thấy em chồng vén tay áo để lộ thứ đang giấu kín

Nắng nóng 40 độ vẫn mặc áo dài kín mít, tôi sửng sốt tột độ khi thấy em chồng vén tay áo để lộ thứ đang giấu kín

Tâm sự gia đình 3 giờ 23 phút trước
Ngã quỵ khi thấy chồng ngoại tình với người giúp việc u60, tôi còn đau đớn gấp bội khi nghe anh thú nhận lý do đằng sau

Ngã quỵ khi thấy chồng ngoại tình với người giúp việc u60, tôi còn đau đớn gấp bội khi nghe anh thú nhận lý do đằng sau

Tâm sự 3 giờ 26 phút trước
Chê dâu tương lai có tướng 'sát chồng', bà mẹ đắc ý ép con trai cưới người khác để rồi rước họa 'đổ vỏ

Chê dâu tương lai có tướng 'sát chồng', bà mẹ đắc ý ép con trai cưới người khác để rồi rước họa 'đổ vỏ

Tâm sự gia đình 3 giờ 34 phút trước
Luôn nghĩ vợ ở nhà 'ngồi mát ăn bát vàng', tôi chết lặng khi về sớm một hôm và thấy tô cơm sống nhăn nhở trên bàn

Luôn nghĩ vợ ở nhà 'ngồi mát ăn bát vàng', tôi chết lặng khi về sớm một hôm và thấy tô cơm sống nhăn nhở trên bàn

Tâm sự gia đình 3 giờ 37 phút trước
'Bắt sống' chồng ngoại tình, tôi lặng lẽ ra về trong nước mắt khi biết danh tính thật sự của 'tiểu tam'

'Bắt sống' chồng ngoại tình, tôi lặng lẽ ra về trong nước mắt khi biết danh tính thật sự của 'tiểu tam'

Tâm sự gia đình 3 giờ 40 phút trước
Tại sao gái trẻ lại tình nguyện chăm sóc cụ ông 84 tuổi với danh nghĩa vợ chồng?

Tại sao gái trẻ lại tình nguyện chăm sóc cụ ông 84 tuổi với danh nghĩa vợ chồng?

Tâm sự 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nữ sinh bất ngờ ngã gục, tử vong bất thường sau khi tan học ở TP.HCM

Nữ sinh bất ngờ ngã gục, tử vong bất thường sau khi tan học ở TP.HCM

Hình ảnh cuối cùng của 2 vợ chồng đi xe máy bị xe tải tông tử vong

Hình ảnh cuối cùng của 2 vợ chồng đi xe máy bị xe tải tông tử vong

Danh tính nữ tài xế ô tô buồn ngủ gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội, 1 người tử vong tại chỗ

Danh tính nữ tài xế ô tô buồn ngủ gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội, 1 người tử vong tại chỗ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nắng nóng 40 độ vẫn mặc áo dài kín mít, tôi sửng sốt tột độ khi thấy em chồng vén tay áo để lộ thứ đang giấu kín

Nắng nóng 40 độ vẫn mặc áo dài kín mít, tôi sửng sốt tột độ khi thấy em chồng vén tay áo để lộ thứ đang giấu kín

Chê dâu tương lai có tướng 'sát chồng', bà mẹ đắc ý ép con trai cưới người khác để rồi rước họa 'đổ vỏ

Chê dâu tương lai có tướng 'sát chồng', bà mẹ đắc ý ép con trai cưới người khác để rồi rước họa 'đổ vỏ

'Bắt sống' chồng ngoại tình, tôi lặng lẽ ra về trong nước mắt khi biết danh tính thật sự của 'tiểu tam'

'Bắt sống' chồng ngoại tình, tôi lặng lẽ ra về trong nước mắt khi biết danh tính thật sự của 'tiểu tam'

Nhìn mớ da bụng 'bùng nhùng' của vợ rồi buông lời chê bai, tôi ngã quỵ khi đọc bức thư để trên bàn mới biết mình đã gây ra chuyện tày đình

Nhìn mớ da bụng 'bùng nhùng' của vợ rồi buông lời chê bai, tôi ngã quỵ khi đọc bức thư để trên bàn mới biết mình đã gây ra chuyện tày đình

Chồng đồng ý cho vợ ngoại tình để giữ ghế gia đình, biết lý do ai cũng phải 'rùng mình' vì sự thật phía sau

Chồng đồng ý cho vợ ngoại tình để giữ ghế gia đình, biết lý do ai cũng phải 'rùng mình' vì sự thật phía sau

Được mẹ chồng chiều chuộng như công chúa, tôi vẫn thấy bất an để rồi ngã quỵ khi biết lý do thực sự phía sau

Được mẹ chồng chiều chuộng như công chúa, tôi vẫn thấy bất an để rồi ngã quỵ khi biết lý do thực sự phía sau