Nhìn mớ da bụng 'bùng nhùng' của vợ rồi buông lời chê bai, tôi ngã quỵ khi đọc bức thư để trên bàn mới biết mình đã gây ra chuyện tày đình

Tâm sự gia đình 10/01/2026 17:34

Lúc lên bàn đẻ, vợ tôi nặng gần 80kg. Đàn ông cao ráo thì có thể chấp nhận được, nhưng một người phụ nữ chỉ cao 1m60 như vợ tôi thì đó là một vấn đề. Thú thật, đối với tôi, vợ có béo hay gầy thì tình cảm cũng như vậy, tôi chưa bao giờ thấy xấu hổ khi cô ấy xuống sắc hơn ngày trước.

Vợ tôi ngày xưa là một cô gái rất xinh đẹp. Hồi ấy khi tán tỉnh vợ, tôi còn phải vượt qua rất nhiều đối tượng mới có được cái gật đầu của cô ấy. Ngày chúng tôi lấy nhau, tôi có cảm giác mình đã có cả thế giới và trên đời này, không ai đẹp bằng vợ mình.

Sau khi kết hôn, chúng tôi nhanh chóng có em bé. Có lẽ vì ăn uống tốt, lại toàn đồ bổ nên vợ tôi tăng cân một cách chóng mặt. Con ở trong bụng thì thiếu cân, thành ra cứ thứ gì ngon và tốt cho sức khỏe là tôi mua về ép vợ ăn bằng được. Lúc đó vợ tôi rất sợ sẽ mất dáng, cô ấy bảo sau khi sinh, phụ nữ hay tăng cân mất kiểm soát, sợ rằng sẽ chẳng thon thả như lúc đầu.

Lúc lên bàn đẻ, vợ tôi nặng gần 80kg. Đàn ông cao ráo thì có thể chấp nhận được, nhưng một người phụ nữ chỉ cao 1m60 như vợ tôi thì đó là một vấn đề. Thú thật, đối với tôi, vợ có béo hay gầy thì tình cảm cũng như vậy, tôi chưa bao giờ thấy xấu hổ khi cô ấy xuống sắc hơn ngày trước.

 

Nhìn mớ da bụng 'bùng nhùng' của vợ rồi buông lời chê bai, tôi ngã quỵ khi đọc bức thư để trên bàn mới biết mình đã gây ra chuyện tày đình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng vợ tôi rất quan tâm vấn đề này. Sinh con xong, cô ấy ở nhà chăm con cả ngày, lúc rảnh rỗi lại xem ảnh hồi còn trẻ đẹp để so sánh, rồi lại than thở với tôi và nói nuối tiếc những ngày son sắc. Bình thường tôi vẫn động viên, hôm ấy thấy vợ nói nhiều quá, tôi mới nổi cáu: “Ừ, đúng là cái mớ da bụng bùng nhùng của em trông xấu thật, nhưng tại sao em cứ phải quan tâm đến vấn đề đó? Hay em ân hận vì sinh con cho anh?”.

 

Vậy là chúng tôi cãi nhau. Ngày hôm sau, tôi vẫn đi làm như cũ, chiều về mới tả hỏa khi thấy tờ giấy trên bàn nói vĩnh biệt, vợ con thì không có nhà. Tôi hốt hoảng đi tìm, trong đầu chỉ nghĩ đến những chuyện không may. Nhưng phúc nhà tôi vẫn còn to lắm. Tôi thấy vợ ôm con ngồi ở ngoài đường, cô ấy bảo có lẽ mình bị trầm cảm sau sinh rồi, nhiều lúc chỉ muốn ôm con đi thật xa mà thôi. Gặp được vợ khi cô ấy vẫn còn lành lặn, tôi thầm cảm ơn trời Phật đã che chở. Chỉ là tôi rất lo lúc mình không có nhà, vợ sẽ lại tiếp tục nghĩ quẩn. Mọi người có cách nào để vợ tôi bớt tự ti cơ thể không?

Chồng đồng ý cho vợ ngoại tình để giữ ghế gia đình, biết lý do ai cũng phải 'rùng mình' vì sự thật phía sau

Chồng đồng ý cho vợ ngoại tình để giữ ghế gia đình, biết lý do ai cũng phải 'rùng mình' vì sự thật phía sau

Là gái quê, về làm dâu nhà  giàu nhưng gia đình anh không hề coi thường tôi. Ngược lại, rất thoải mái. Chỉ có điều lạ là cũng không để ý soi mói lắm đến cuộc sống của cả hai vợ chồng. Tôi thấy như vậy là tốt lắm rồi. Tôi hài lòng với cuộc sống của mình bên nhà chồng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Chê dâu tương lai có tướng 'sát chồng', bà mẹ đắc ý ép con trai cưới người khác để rồi rước họa 'đổ vỏ

Chê dâu tương lai có tướng 'sát chồng', bà mẹ đắc ý ép con trai cưới người khác để rồi rước họa 'đổ vỏ

Tâm sự gia đình 1 giờ 6 phút trước
Luôn nghĩ vợ ở nhà 'ngồi mát ăn bát vàng', tôi chết lặng khi về sớm một hôm và thấy tô cơm sống nhăn nhở trên bàn

Luôn nghĩ vợ ở nhà 'ngồi mát ăn bát vàng', tôi chết lặng khi về sớm một hôm và thấy tô cơm sống nhăn nhở trên bàn

Tâm sự gia đình 1 giờ 9 phút trước
'Bắt sống' chồng ngoại tình, tôi lặng lẽ ra về trong nước mắt khi biết danh tính thật sự của 'tiểu tam'

'Bắt sống' chồng ngoại tình, tôi lặng lẽ ra về trong nước mắt khi biết danh tính thật sự của 'tiểu tam'

Tâm sự gia đình 1 giờ 12 phút trước
Tại sao gái trẻ lại tình nguyện chăm sóc cụ ông 84 tuổi với danh nghĩa vợ chồng?

Tại sao gái trẻ lại tình nguyện chăm sóc cụ ông 84 tuổi với danh nghĩa vợ chồng?

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Ôm tiền theo bồ để rồi 6 tháng sau rách rưới trở về, chết lặng khi con trai gọi mình là 'ông ăn mày'

Ôm tiền theo bồ để rồi 6 tháng sau rách rưới trở về, chết lặng khi con trai gọi mình là 'ông ăn mày'

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/1/2026, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/1/2026, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Nóng: Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long

Nóng: Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long

Đời sống 2 giờ 19 phút trước
Chấp nhận lấy chồng nghèo rớt mồng tơi, đêm tân hôn tôi 'hóa đá' khi thấy thứ ánh kim chói mắt chồng lôi ra từ gầm giường

Chấp nhận lấy chồng nghèo rớt mồng tơi, đêm tân hôn tôi 'hóa đá' khi thấy thứ ánh kim chói mắt chồng lôi ra từ gầm giường

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/1/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, làm ăn ngày càng khấm khá bội thu, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/1/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, làm ăn ngày càng khấm khá bội thu, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Tưởng đổi đời khi được mẹ chồng trao 3 cây vàng, dâu mới 'ngã ngửa' khi biết sự thật phía sau số vàng ấy

Tưởng đổi đời khi được mẹ chồng trao 3 cây vàng, dâu mới 'ngã ngửa' khi biết sự thật phía sau số vàng ấy

Tâm sự 2 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hình ảnh cuối cùng của 2 vợ chồng đi xe máy bị xe tải tông tử vong

Hình ảnh cuối cùng của 2 vợ chồng đi xe máy bị xe tải tông tử vong

Nữ sinh bất ngờ ngã gục, tử vong bất thường sau khi tan học ở TP.HCM

Nữ sinh bất ngờ ngã gục, tử vong bất thường sau khi tan học ở TP.HCM

Danh tính nữ tài xế ô tô buồn ngủ gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội, 1 người tử vong tại chỗ

Danh tính nữ tài xế ô tô buồn ngủ gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội, 1 người tử vong tại chỗ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nắng nóng 40 độ vẫn mặc áo dài kín mít, tôi sửng sốt tột độ khi thấy em chồng vén tay áo để lộ thứ đang giấu kín

Nắng nóng 40 độ vẫn mặc áo dài kín mít, tôi sửng sốt tột độ khi thấy em chồng vén tay áo để lộ thứ đang giấu kín

Chê dâu tương lai có tướng 'sát chồng', bà mẹ đắc ý ép con trai cưới người khác để rồi rước họa 'đổ vỏ

Chê dâu tương lai có tướng 'sát chồng', bà mẹ đắc ý ép con trai cưới người khác để rồi rước họa 'đổ vỏ

Luôn nghĩ vợ ở nhà 'ngồi mát ăn bát vàng', tôi chết lặng khi về sớm một hôm và thấy tô cơm sống nhăn nhở trên bàn

Luôn nghĩ vợ ở nhà 'ngồi mát ăn bát vàng', tôi chết lặng khi về sớm một hôm và thấy tô cơm sống nhăn nhở trên bàn

'Bắt sống' chồng ngoại tình, tôi lặng lẽ ra về trong nước mắt khi biết danh tính thật sự của 'tiểu tam'

'Bắt sống' chồng ngoại tình, tôi lặng lẽ ra về trong nước mắt khi biết danh tính thật sự của 'tiểu tam'

Chồng đồng ý cho vợ ngoại tình để giữ ghế gia đình, biết lý do ai cũng phải 'rùng mình' vì sự thật phía sau

Chồng đồng ý cho vợ ngoại tình để giữ ghế gia đình, biết lý do ai cũng phải 'rùng mình' vì sự thật phía sau

Được mẹ chồng chiều chuộng như công chúa, tôi vẫn thấy bất an để rồi ngã quỵ khi biết lý do thực sự phía sau

Được mẹ chồng chiều chuộng như công chúa, tôi vẫn thấy bất an để rồi ngã quỵ khi biết lý do thực sự phía sau