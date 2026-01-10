'Bắt sống' chồng ngoại tình, tôi lặng lẽ ra về trong nước mắt khi biết danh tính thật sự của 'tiểu tam'

Tâm sự gia đình 10/01/2026 19:18

Thời gian gần đây, tôi phát hiện chồng mình ngoại tình. Đó là người yêu cũ của anh, cũng là người mà chồng tôi yêu nhất. Có điều tôi vẫn im lặng, là bởi muốn cho chồng cơ hội để anh quay đầu trở về với gia đình. Vậy mà cả tháng trời, chồng tôi vẫn đam mê với người tình.

Tôi không biết có nên chấm dứt cuộc hôn nhân này để giải thoát cho cả hai hay không. Chỉ thấy cuộc sống của chúng tôi quá ngột ngạt và không có tiếng nói chung.

Vợ chồng tôi đến với nhau không vì tình yêu. Nói thẳng ra thì ngày ấy, tôi yêu đơn phương chồng mình. Khi anh trục trặc với bạn gái cũ, tôi đã cố tình tiếp cận rồi để bản thân có thai. Là người đàn ông trách nhiệm, chồng tôi về xin bố mẹ tổ chức đám cưới.

Sau khi kết hôn, chồng tôi vẫn phụ vợ làm việc nhà. Anh cũng không bao giờ quát mắng hay tranh luận với tôi bất cứ điều gì, nhưng chính vì vậy mà tôi cảm thấy cuộc hôn nhân của mình quá nhạt nhẽo, hai người sống với nhau như bạn thân thay vì người thân.

Thời gian gần đây, tôi phát hiện chồng mình ngoại tình. Đó là người yêu cũ của anh, cũng là người mà chồng tôi yêu nhất. Có điều tôi vẫn im lặng, là bởi muốn cho chồng cơ hội để anh quay đầu trở về với gia đình. Vậy mà cả tháng trời, chồng tôi vẫn đam mê với người tình.

'Bắt sống' chồng ngoại tình, tôi lặng lẽ ra về trong nước mắt khi biết danh tính thật sự của 'tiểu tam' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm ấy, chồng tôi khoác áo ra khỏi nhà lúc 10 giờ đêm. Đoán anh đến bên người tình, tôi vội vàng gửi con rồi bám theo anh. Đứng ở bên ngoài nhà nghỉ 30 phút, tôi đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Cuối cùng, tôi quyết định đi vào trong và đối mặt với mọi chuyện.

Vừa đẩy cửa bước vào, tôi khá sốc khi cả hai đang nằm ôm nhau trên giường, quần áo chỉnh tề. Nhưng điều bất ngờ hơn là người phụ nữ ấy không có tóc. Chồng bối rối kéo tôi ra ngoài, anh nói chị ấy bây giờ bị bệnh nặng, chẳng còn sống được bao lâu. Anh chỉ mong tôi cho hai người được ở bên nhau đến lúc chị ấy qua đời.

Tôi không biết nên làm gì nữa mọi người ạ. Suy cho cùng, tôi cũng là người có lỗi, nhưng là một người vợ, tôi không đủ bao dung để nhắm mắt cho qua chuyện này. Mọi người cho tôi xin lời khuyên với, tôi phải lựa chọn thế nào đây?

Nhìn mớ da bụng 'bùng nhùng' của vợ rồi buông lời chê bai, tôi ngã quỵ khi đọc bức thư để trên bàn mới biết mình đã gây ra chuyện tày đình

Nhìn mớ da bụng 'bùng nhùng' của vợ rồi buông lời chê bai, tôi ngã quỵ khi đọc bức thư để trên bàn mới biết mình đã gây ra chuyện tày đình

Lúc lên bàn đẻ, vợ tôi nặng gần 80kg. Đàn ông cao ráo thì có thể chấp nhận được, nhưng một người phụ nữ chỉ cao 1m60 như vợ tôi thì đó là một vấn đề. Thú thật, đối với tôi, vợ có béo hay gầy thì tình cảm cũng như vậy, tôi chưa bao giờ thấy xấu hổ khi cô ấy xuống sắc hơn ngày trước.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Chồng vừa đi công tác, anh hàng xóm đã gõ cửa liên hồi lúc nửa đêm để đưa một thứ khiến tôi sởn gai óc

Chồng vừa đi công tác, anh hàng xóm đã gõ cửa liên hồi lúc nửa đêm để đưa một thứ khiến tôi sởn gai óc

Tâm sự 43 phút trước
Video call nhầm cho bố chồng lúc nửa đêm, tôi điếng người thấy 'thứ' đang nhúc nhích sau lưng ông

Video call nhầm cho bố chồng lúc nửa đêm, tôi điếng người thấy 'thứ' đang nhúc nhích sau lưng ông

Tâm sự 58 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/1/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/1/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 11/1/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 11/1/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Nắng nóng 40 độ vẫn mặc áo dài kín mít, tôi sửng sốt tột độ khi thấy em chồng vén tay áo để lộ thứ đang giấu kín

Nắng nóng 40 độ vẫn mặc áo dài kín mít, tôi sửng sốt tột độ khi thấy em chồng vén tay áo để lộ thứ đang giấu kín

Tâm sự gia đình 3 giờ 22 phút trước
Ngã quỵ khi thấy chồng ngoại tình với người giúp việc u60, tôi còn đau đớn gấp bội khi nghe anh thú nhận lý do đằng sau

Ngã quỵ khi thấy chồng ngoại tình với người giúp việc u60, tôi còn đau đớn gấp bội khi nghe anh thú nhận lý do đằng sau

Tâm sự 3 giờ 26 phút trước
Chê dâu tương lai có tướng 'sát chồng', bà mẹ đắc ý ép con trai cưới người khác để rồi rước họa 'đổ vỏ

Chê dâu tương lai có tướng 'sát chồng', bà mẹ đắc ý ép con trai cưới người khác để rồi rước họa 'đổ vỏ

Tâm sự gia đình 3 giờ 34 phút trước
Luôn nghĩ vợ ở nhà 'ngồi mát ăn bát vàng', tôi chết lặng khi về sớm một hôm và thấy tô cơm sống nhăn nhở trên bàn

Luôn nghĩ vợ ở nhà 'ngồi mát ăn bát vàng', tôi chết lặng khi về sớm một hôm và thấy tô cơm sống nhăn nhở trên bàn

Tâm sự gia đình 3 giờ 37 phút trước
'Bắt sống' chồng ngoại tình, tôi lặng lẽ ra về trong nước mắt khi biết danh tính thật sự của 'tiểu tam'

'Bắt sống' chồng ngoại tình, tôi lặng lẽ ra về trong nước mắt khi biết danh tính thật sự của 'tiểu tam'

Tâm sự gia đình 3 giờ 40 phút trước
Tại sao gái trẻ lại tình nguyện chăm sóc cụ ông 84 tuổi với danh nghĩa vợ chồng?

Tại sao gái trẻ lại tình nguyện chăm sóc cụ ông 84 tuổi với danh nghĩa vợ chồng?

Tâm sự 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nữ sinh bất ngờ ngã gục, tử vong bất thường sau khi tan học ở TP.HCM

Nữ sinh bất ngờ ngã gục, tử vong bất thường sau khi tan học ở TP.HCM

Hình ảnh cuối cùng của 2 vợ chồng đi xe máy bị xe tải tông tử vong

Hình ảnh cuối cùng của 2 vợ chồng đi xe máy bị xe tải tông tử vong

Danh tính nữ tài xế ô tô buồn ngủ gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội, 1 người tử vong tại chỗ

Danh tính nữ tài xế ô tô buồn ngủ gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội, 1 người tử vong tại chỗ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nắng nóng 40 độ vẫn mặc áo dài kín mít, tôi sửng sốt tột độ khi thấy em chồng vén tay áo để lộ thứ đang giấu kín

Nắng nóng 40 độ vẫn mặc áo dài kín mít, tôi sửng sốt tột độ khi thấy em chồng vén tay áo để lộ thứ đang giấu kín

Chê dâu tương lai có tướng 'sát chồng', bà mẹ đắc ý ép con trai cưới người khác để rồi rước họa 'đổ vỏ

Chê dâu tương lai có tướng 'sát chồng', bà mẹ đắc ý ép con trai cưới người khác để rồi rước họa 'đổ vỏ

Luôn nghĩ vợ ở nhà 'ngồi mát ăn bát vàng', tôi chết lặng khi về sớm một hôm và thấy tô cơm sống nhăn nhở trên bàn

Luôn nghĩ vợ ở nhà 'ngồi mát ăn bát vàng', tôi chết lặng khi về sớm một hôm và thấy tô cơm sống nhăn nhở trên bàn

Nhìn mớ da bụng 'bùng nhùng' của vợ rồi buông lời chê bai, tôi ngã quỵ khi đọc bức thư để trên bàn mới biết mình đã gây ra chuyện tày đình

Nhìn mớ da bụng 'bùng nhùng' của vợ rồi buông lời chê bai, tôi ngã quỵ khi đọc bức thư để trên bàn mới biết mình đã gây ra chuyện tày đình

Chồng đồng ý cho vợ ngoại tình để giữ ghế gia đình, biết lý do ai cũng phải 'rùng mình' vì sự thật phía sau

Chồng đồng ý cho vợ ngoại tình để giữ ghế gia đình, biết lý do ai cũng phải 'rùng mình' vì sự thật phía sau

Được mẹ chồng chiều chuộng như công chúa, tôi vẫn thấy bất an để rồi ngã quỵ khi biết lý do thực sự phía sau

Được mẹ chồng chiều chuộng như công chúa, tôi vẫn thấy bất an để rồi ngã quỵ khi biết lý do thực sự phía sau