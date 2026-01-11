Vì 'vết sẹo' quá khứ, mẹ tôi hận đàn ông đến mức muốn phá nát hôn nhân của con gái, hễ thấy con rể là xúi ly hôn

Tâm sự gia đình 11/01/2026 19:37

Ra trường hai năm thì tôi có bạn trai. Người đầu tiên tôi dẫn về thì mẹ chê trẻ con. Người thứ hai mẹ chê là lương bèo. Người thứ ba mẹ chê gia đình phức tạp… Tôi nản không yêu ba bốn năm trời.

Bố mẹ tôi sống với nhau đến khi tôi học lớp 9 thì ly hôn. Bố tôi đi theo một người phụ nữ khác. Mẹ tôi từ đó hận đàn ông nên không đi thêm bước nữa. Bà ở vậy nuôi con khi mới hơn ba mươi tuổi.

Mẹ tôi rất đẹp. Vì thế khi chia tay chồng bà có rất nhiều người theo đuổi. Nhưng trong mắt bà đàn ông là kẻ chả ra gì, là cái đồ phản bội, có mới nới cũ, không đáng một xu…Vì vậy bà không cho phép ai đến gần mình.

Tôi giống mẹ về ngoại hình nên khá xinh đẹp. Vì vậy nên vừa học cấp ba đã có rất nhiều bạn cùng khối thầm mến. Có lần bạn trai đến nhà rủ đi học mẹ liền trừng mắt mắng tôi xối xả, mắng luôn cả bạn trai kia. Mẹ chẳng nể nang ai. Ba năm cấp ba và cả bốn năm đại học tôi không dám có bạn trai và cũng chả có bạn trai nào dám bén mảng tới nhà tôi. Mỗi lần bà thấy tôi lén lút thân mật với tôi là bà chỉ thẳng mặt tôi cảnh báo “không học đi rồi yêu mới đương. Mày mà có chuyện gì tao đuổi ra đường. Đừng có mơ mà vác các mặt về cái nhà này.”

Vì 'vết sẹo' quá khứ, mẹ tôi hận đàn ông đến mức muốn phá nát hôn nhân của con gái, hễ thấy con rể là xúi ly hôn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ra trường hai năm thì tôi có bạn trai. Người đầu tiên tôi dẫn về thì mẹ chê trẻ con. Người thứ hai mẹ chê là lương bèo. Người thứ ba mẹ chê gia đình phức tạp… Tôi nản không yêu ba bốn năm trời. Gần ba mươi tuổi thấy tôi chưa có người yêu bà không những không lo sốt vó như mấy bà mẹ có con gái khác mà trái lại, tôi thấy bà càng mừng.

Nhưng rồi cái số tôi vẫn phải lấy chồng. Tôi gặp anh là đối tác công ty tôi. Anh điềm đạm, chín chắn, công việc ổn định… nói chung là đủ tiêu chuẩn của một người đàn ông. Lần này tôi dẫn anh về nhà và quyết lấy chồng, mặc cho sự phản đối của mẹ. Mẹ thấy tôi có vẻ cương quyết nên đành nhượng bộ để tôi lấy anh.

Cuộc sống vợ chồng khá êm ấm. Chỉ có mỗi cái gia đình anh ở quê thỉnh thoảng lại lên thành phố và ở nhờ nhà tôi. Con cháu từ ba đời tám kiếp cũng nhờ vả. Tôi thì cũng không vấn đề gì lắm vì biết anh tính tình cảm lại hay cả nể. Nhưng mẹ tôi lại không thế. Mỗi lần bà đến nhà tôi mà gặp người nhà anh lên chơi hay nhờ vả gì là bà lại mặt lạnh mày nhẹ hậm hực. Bà lôi tôi về nhà dạy dỗ đủ thứ. Nào là gia đình anh ta như mớ hổ lốn, anh em thì nhiều, ai cũng muốn nhờ vả…sớm muộn gì tôi cũng phải gánh cả cái gia tộc nhà anh. Bà xúi tôi bỏ quách cho đỡ nặng nợ.

Tôi nghe mà ngỡ ngàng. Bản thân tôi ở cùng nhà nhưng chưa thấy vấn đề nặng nề đến mức ấy. Tôi biết tính mẹ mình nên không dám than thở câu nào với mẹ mỗi khi vợ chồng giận nhau. Nhưng mẹ tôi thì cứ để ý, bắt bẻ chồng. Bà săm soi anh chỉ cần anh mắc chút sai lầm gì là lại lăm le bắt tôi bỏ chồng. Tôi không hiểu mẹ mình nghĩ như thế nào nữa? Chẳng lẽ mẹ hận đàn ông đến mức nhìn ai cũng ngứa mắt vậy sao?

Không đánh ghen, tôi gửi một bức thư rồi 'tặng' luôn chồng cho nhân tình, sáng hôm sau cô ả đã quỳ sụp van xin tôi nhận lại

Không đánh ghen, tôi gửi một bức thư rồi 'tặng' luôn chồng cho nhân tình, sáng hôm sau cô ả đã quỳ sụp van xin tôi nhận lại

Anh đi sớm về khuya, mỗi lần chúng tôi nảy sinh mâu thuẫn, anh sẵn sàng đánh tôi lên bờ xuống ruộng. Nhiều lần tôi chụp lại những bức ảnh đó, dự định sẽ ra tòa để làm đơn ly hôn, nhưng nhìn thấy các con vui vẻ khi ở bên bố, lòng tôi lại trùng xuống.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Hai 12/1/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Sau ngày mai, thứ Hai 12/1/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Đau đớn phát hiện chồng lưu tên mình là 'con đỉa', tôi lẳng lặng thực hiện màn trả thù khiến anh ta trắng tay phút chót

Đau đớn phát hiện chồng lưu tên mình là 'con đỉa', tôi lẳng lặng thực hiện màn trả thù khiến anh ta trắng tay phút chót

Tâm sự gia đình 41 phút trước
Cố sống cố chết để có con, tôi ngã quỵ khi thấy tờ giấy bí mật trong túi chồng

Cố sống cố chết để có con, tôi ngã quỵ khi thấy tờ giấy bí mật trong túi chồng

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 12/1/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 12/1/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Bị mẹ chồng 'dàn trận' bắt quả tang ngoại tình giữa quán cà phê, tôi bàng hoàng nhận ra mình chỉ là nạn nhân

Bị mẹ chồng 'dàn trận' bắt quả tang ngoại tình giữa quán cà phê, tôi bàng hoàng nhận ra mình chỉ là nạn nhân

Tâm sự gia đình 1 giờ 30 phút trước
Vì 'vết sẹo' quá khứ, mẹ tôi hận đàn ông đến mức muốn phá nát hôn nhân của con gái, hễ thấy con rể là xúi ly hôn

Vì 'vết sẹo' quá khứ, mẹ tôi hận đàn ông đến mức muốn phá nát hôn nhân của con gái, hễ thấy con rể là xúi ly hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 37 phút trước
Đuổi cô em chồng đơn thân ra khỏi nhà giữa đêm mưa lạnh, 3 giờ sáng tôi hối hả đi tìm để rồi lặng người trước cảnh tượng trước mắt

Đuổi cô em chồng đơn thân ra khỏi nhà giữa đêm mưa lạnh, 3 giờ sáng tôi hối hả đi tìm để rồi lặng người trước cảnh tượng trước mắt

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Đang quỳ sụp van xin vì ngoại tình bị bại lộ, vợ 'hóa đá' khi chồng bình thản đáp: 'cứ tiếp tục đi'

Đang quỳ sụp van xin vì ngoại tình bị bại lộ, vợ 'hóa đá' khi chồng bình thản đáp: 'cứ tiếp tục đi'

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Không đánh ghen, tôi gửi một bức thư rồi 'tặng' luôn chồng cho nhân tình, sáng hôm sau cô ả đã quỳ sụp van xin tôi nhận lại

Không đánh ghen, tôi gửi một bức thư rồi 'tặng' luôn chồng cho nhân tình, sáng hôm sau cô ả đã quỳ sụp van xin tôi nhận lại

Tâm sự gia đình 1 giờ 55 phút trước
Chỉ vì 200 nghìn cho mẹ đẻ tiền vé xe, tôi nhận cái tát 'trời giáng' và chấm dứt 10 năm cam chịu trong chính nhà mình

Chỉ vì 200 nghìn cho mẹ đẻ tiền vé xe, tôi nhận cái tát 'trời giáng' và chấm dứt 10 năm cam chịu trong chính nhà mình

Tâm sự gia đình 1 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bé 20 tháng tuổi tử vong sau khi dùng thuốc tại bệnh viện

Bé 20 tháng tuổi tử vong sau khi dùng thuốc tại bệnh viện

Tử vi thứ Hai 12/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Hai 12/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Thương tâm: Hai người phụ nữ tử vong sau tiếng nổ lớn

Thương tâm: Hai người phụ nữ tử vong sau tiếng nổ lớn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đau đớn phát hiện chồng lưu tên mình là 'con đỉa', tôi lẳng lặng thực hiện màn trả thù khiến anh ta trắng tay phút chót

Đau đớn phát hiện chồng lưu tên mình là 'con đỉa', tôi lẳng lặng thực hiện màn trả thù khiến anh ta trắng tay phút chót

Bị mẹ chồng 'dàn trận' bắt quả tang ngoại tình giữa quán cà phê, tôi bàng hoàng nhận ra mình chỉ là nạn nhân

Bị mẹ chồng 'dàn trận' bắt quả tang ngoại tình giữa quán cà phê, tôi bàng hoàng nhận ra mình chỉ là nạn nhân

Không đánh ghen, tôi gửi một bức thư rồi 'tặng' luôn chồng cho nhân tình, sáng hôm sau cô ả đã quỳ sụp van xin tôi nhận lại

Không đánh ghen, tôi gửi một bức thư rồi 'tặng' luôn chồng cho nhân tình, sáng hôm sau cô ả đã quỳ sụp van xin tôi nhận lại

Chỉ vì 200 nghìn cho mẹ đẻ tiền vé xe, tôi nhận cái tát 'trời giáng' và chấm dứt 10 năm cam chịu trong chính nhà mình

Chỉ vì 200 nghìn cho mẹ đẻ tiền vé xe, tôi nhận cái tát 'trời giáng' và chấm dứt 10 năm cam chịu trong chính nhà mình

Định chúc mừng bạn thân vừa sinh con, tôi 'rụng rời' chân tay khi thấy bóng lưng lạ nép sau ban công

Định chúc mừng bạn thân vừa sinh con, tôi 'rụng rời' chân tay khi thấy bóng lưng lạ nép sau ban công

Lấy vợ câm vì nghĩa tào khang, đêm tân hôn chồng khóc nghẹn khi nghe tiếng vợ thốt lên 3 chữ chấn động

Lấy vợ câm vì nghĩa tào khang, đêm tân hôn chồng khóc nghẹn khi nghe tiếng vợ thốt lên 3 chữ chấn động