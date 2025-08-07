Công an vào cuộc vụ thiếu nữ 14 tuổi bị đánh hội đồng không thương tiếc

Đời sống 07/08/2025 10:47

Sáng 7/8, một lãnh đạo xã Trần Đề, TP Cần Thơ cho biết đã nắm được vụ việc một thiếu nữ bị đánh hội đồng xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Lao Động, sáng 7/8, Trung tá Nguyễn Thanh An - Trưởng Công an xã Trần Đề, TP Cần Thơ - cho biết đã nắm được vụ việc một thiếu nữ bị đánh hội đồng xảy ra trên địa bàn. Lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc. Khi có kết quả sẽ cung cấp thông tin.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video dài khoảng 36 giây, ghi lại cảnh một nhóm phụ nữ lao vào đánh một phụ nữ khác. Không chỉ la hét, chửi thề, nhóm khoảng 3 - 4 người thay nhau dùng tay đánh, chân đạp người phụ nữ còn lại. Mặc cho người này la khóc, ngã xuống, nhóm người vẫn lao vào hành hung. Trong đó, có một phụ nữ còn dùng mũ bảo hiểm đánh vào nạn nhân.

Công an vào cuộc vụ thiếu nữ 14 tuổi bị đánh hội đồng không thương tiếc - Ảnh 1
Nhóm người phụ nữ đánh hội đồng thiếu nữ 15 tuổi - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online, bà T. (là mẹ thiếu nữ bị đánh). Bà T. cho biết người bị đánh hội đồng là con bà, tên N., năm nay 14 tuổi, học đến lớp 6 thì nghỉ ở nhà.

Bà T. cho biết khoảng 15h ngày 6-8, một nhóm phụ nữ đã đánh con bà không thương tiếc. "Hiện con tôi đang nằm ở nhà ngoại, than đau vùng bụng và đầu. Nhà tôi nghèo nên chưa có tiền cho cháu đi bệnh viện", bà T. nói.

Theo bà T., nguyên nhân có thể xuất phát từ mâu thuẫn trong lời nói trước đó của con bà với nhóm người này. "Họ là hàng xóm của tôi. Tháng trước họ cũng từng đánh con tôi một lần, còn lột quần áo cháu nữa", bà T. kể.

Một người hàng xóm của bà T. cho biết chiều tối qua, nhóm người đánh thiếu nữ có đến nhà, không phải để xin lỗi mà "gây áp lực" yêu cầu người đăng video phải gỡ xuống.

Một lãnh đạo xã Trần Đề, TP Cần Thơ cho biết sau khi nắm vụ việc, Đảng uỷ, UBND xã đã đến thăm, động viên, hỗ trợ cháu N. Sau đó, chính quyền đưa em N. đến bệnh viện, kết quả ban đầu, em N. bị thương phần mềm. 

Bí thư Đảng uỷ xã đã đề nghị cho em N. ở lại bệnh viện điều trị, tiếp tục theo dõi đồng thời chỉ đạo công an vào cuộc làm rõ.

Hỗ trợ đưa người phụ nữ mang thai 7 tháng bị tai nạn giao thông đi cấp cứu

Hỗ trợ đưa người phụ nữ mang thai 7 tháng bị tai nạn giao thông đi cấp cứu

Ngày 7/8, Công an xã Hà Nha (TP Đà Nẵng) cho biết các cán bộ, chiến sĩ Tổ Cảnh sát trật tự Công an xã vừa hỗ trợ một sản phụ bị tai nạn giao thông đi cấp cứu kịp thời.

