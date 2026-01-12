Nghẹt thở giải cứu người mắc kẹt trong đám cháy tiệm giặt ủi ở Đồng Nai

Ngọn lửa tiệm giặt ủi cao cấp ở Đồng Nai có nhiều vật dụng dễ cháy khiến ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cháy lan sang cửa hàng in ấn cạnh bên.

Theo thông tin từ VTC News, tối 11/1, lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai đã khống chế vụ hỏa hoạn xảy ra tại một tiệm giặt ủi trên đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, hơn 19h cùng ngày, ngọn lửa bùng phát tại lầu 2 tiệm giặt ủi T.T. Do bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy, đám cháy nhanh chóng bùng phát dữ dội, khói lửa bao trùm khu vực và lan sang tiệm in ấn kế bên.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng huy động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các phương án dập lửa, ngăn cháy lan.

Hiện trường vụ hỏa hoạn - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Xây Dựng, để phục vụ công tác cứu hỏa, lực lượng chức năng phong tỏa một đoạn đường Nguyễn Ái Quốc, đồng thời đưa người dân và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Nhiều hộ dân sinh sống xung quanh được yêu cầu rời khỏi hiện trường do khói lửa bốc cao, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan.

Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng đã kịp thời cứu được một người bị mắc kẹt bên trong ra ngoài an toàn.

Nạn nhân mắc kẹt (cầm chai nước) được cứu ra ngoài an toàn - Ảnh: Báo Xây Dựng

Đến hơn 20h đám cháy được khống chế, lực lượng chức năng tiếp tục phun làm mát để dập tắt hoàn toàn ngọn lửa. May mắn chưa ghi nhận thiệt hại về người, chưa thể thống kê tài sản thiệt hại. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

