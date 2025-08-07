Danh tính bất ngờ của nam thanh niên giả danh công an vào sân bay Đà Nẵng

Tối 6/8, Trung tâm An ninh hàng không Đà Nẵng đã bàn giao một nam thanh niên mặc quân phục công an, có biểu hiện tâm lý không bình thường, cho Đồn Công an Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng để tiếp tục xử lý.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 18h10 ngày 6/8, lực lượng an ninh sân bay phát hiện một đối tượng nam mặc quân phục công an với quân hàm Thượng úy, xuất hiện tại khu vực đón trả khách xe Grab, nhà ga quốc nội (Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng), có dấu hiệu bất thường nên mời về phòng trực để làm rõ.

Đối tượng H. làm việc với lực lượng chức năng - Ảnh: VietNamNet

Tại đây, người này khai nhận không phải công an, tự mua quân phục, biển tên và quân hàm để “vào sân bay chơi”. Khi đang đứng phân luồng giao thông tại khu vực sân bay thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Danh tính đối tượng được xác định là T.Q.H. (30 tuổi, trú tại TP Đà Nẵng). Thời điểm làm việc, người này có biểu hiện tâm lý không ổn định, không đủ tỉnh táo.

Qua xác minh người này không phải là công an. Trung tâm An ninh hàng không đã chuyển giao đối tượng cho Đồn Công an Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Trước đó 6 năm, đối tượng cũng giả dạng rồi vào trụ sở Công an TP Đà Nẵng - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, năm 2019, Công an TP Đà Nẵng cũng phát hiện T. Q. H. mặc quân phục Công an, đeo quân hàm thượng sĩ với bảng tên Đ. T. T rồi đi vào trụ sở Công an TP Đà Nẵng với ý định trộm cắp tài sản.

Giả danh công an, dựng kịch bản "chạy việc lấy lại tiền"

Lúc này, H. cầm cặp da, bộ hồ sơ, đi lên tầng 4 tìm cơ hội ra tay. Một cán bộ phát hiện người lạ mặc quân phục nên đến hỏi. Người này thấy H. có nhiều dấu hiệu khả nghi nên giữ lại.

Sau đó H. được bàn giao cho Công an huyện Quế Sơn (Công an tỉnh Quảng Nam cũ) để xử lý.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

