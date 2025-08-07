Thương tâm: Hai nữ công nhân bị ô tô cán tử vong ở TP.HCM

Đời sống 07/08/2025 13:19

Sáng 7/8, hai vụ tai nạn giao thông xảy ra liên tiếp làm 2 nữ công nhân tử vong ở phường Tân Đông Hiệp và phường Bình Cơ (TPHCM).

Theo thông tin từ báo Lao Động, gần 6h ngày 7/8, tài xế N.Đ.H. (26 tuổi, quê Quảng Trị) lái chiếc xe tải biển số 37H-116.xx trên đường D1, hướng từ đường ĐT 743C đi Mỹ Phước Tân Vạn, phường Tân Đông Hiệp (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ).

Khi đến điểm giao với đường Mỹ Phước Tân Vạn, nam tài xế cho xe rẽ phải. Trong lúc phương tiện ôm cua đã xảy ra va chạm với xe đạp điện do bà P.T.T. (51 tuổi, ngụ TP Dĩ An cũ) lái cùng chiều.

Cú va chạm làm bà T. ngã xuống đường, nạn nhân bị bánh xe tải cán tử vong tại chỗ. Nạn nhân là công nhân của một công ty sản xuất giấy trong Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B. Sáng nay, nạn nhân đang lái xe đi làm thì không may gặp tai nạn.

Thương tâm: Hai nữ công nhân bị ô tô cán tử vong ở TP.HCM - Ảnh 1
Cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ tai nạn - Ảnh: báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Dân trí, đến khoảng 9h30, xe đầu kéo biển số 47H-051.xx do nam tài xế lái trên đường ĐT 747A, theo hướng Phú Giáo đi Tân Uyên (tỉnh Bình Dương cũ).

Khi xe đầu kéo đến điểm giao với đường ĐT 746, phường Bình Cơ, TPHCM (phường Hội Nghĩa, TP Tân Uyên cũ), phương tiện xảy ra va chạm với xe máy do một nữ công nhân (41 tuổi) lái cùng chiều.

Vụ va chạm làm chiếc xe máy và nữ công nhân bị cuốn vào gầm ô tô đầu kéo, nạn nhân bị cán tử vong tại chỗ. Nữ công nhân làm việc cho công ty sản xuất đồ gỗ ở cách hiện trường khoảng 100m, khi người này đang chạy xe về nhà đã gặp tai nạn.

Thương tâm: Hai nữ công nhân bị ô tô cán tử vong ở TP.HCM - Ảnh 2
Xe đầu kéo cán nữ công nhân tử vong trên đường ĐT 747A - Ảnh: Báo Dân trí

Công an TPHCM đã đến điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường hai vụ tai nạn nói trên.

Tài xế xe tải tông chết một phụ nữ, rồi chạy xe vào mỏ đá lẩn trốn

Tài xế xe tải tông chết một phụ nữ, rồi chạy xe vào mỏ đá lẩn trốn

Sau khi gây tai nạn khiến một người đi xe máy tử vong, tài xế xe tải không dừng lại mà điều khiển phương tiện chạy thẳng vào mỏ đá cách hiện trường khoảng 1,5km để lẩn trốn.

