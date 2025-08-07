Phát hiện thầy giáo cấp 3 tử vong dưới hồ: Nạn nhân tận tụy với nghề, sống giản dị

Vào chiều 5/8, người dân sinh sống trên địa bàn phường An Sinh (Quảng Ninh) phát hiện thi thể một thầy giáo dạy cấp 3 tại khu vực Hồ Trại Lốc 2.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan chức năng phường An Sinh (tỉnh Quảng Ninh), vào lúc 13h20 chiều qua (5/8), người dân trên địa bàn phát hiện một thi thể nam giới tại khu vực Hồ Trại Lốc 2. Sau đó vụ việc được thông báo cho chính quyền địa phương.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường An Sinh nhanh chóng có mặt tại nơi phát hiện sự việc, tiến hành bảo vệ hiện trường, phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh, xử lý vụ việc theo đúng quy định.

Qua xác minh ban đầu của cơ quan chức năng xác định danh tính nạn nhân là anh C.V.C (SN 1981, trú tại khu Bắc Mã 1, phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh).

Để đảm bảo khách quan, đúng quy trình pháp lý, Công an phường An Sinh đã báo cáo và chuyển vụ việc đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong theo thẩm quyền.

Được biết, nạn nhân hiện là giáo viên môn Toán, công tác tại trường một trường THPT trên địa bàn tỉnh  Quảng Ninh. Trong cuộc sống, thầy C. là giáo viên tận tụy với nghề, sống giản dị, chan hòa cùng đồng nghiệp và học sinh…

Liên quan đến sự việc trên, chính quyền địa phương cũng đề nghị người dân không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng, không suy diễn nguyên nhân khi chưa có kết luận chính thức của cơ quan chức năng.

Khu vực Hồ Trại Lốc 2 - nơi phát hiện thi thể thầy giáo C. - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 24/7, người dân phát hiện người đàn ông tử vong tại khu vực công trình thi công đường cống nước đường An Thạnh 63-64, thuộc địa phận khu phố Thạnh Bình, phường Thuận An, TPHCM. 

Nhận được tin báo từ người dân, Công an phường Thuận An nhanh chóng đến phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra. Nạn nhân được xác định là ông Đ.V.C (SN 1990, quê Gia Lai).

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm dưới hố công trình, gần đó có một sợi dây điện. Ông C. làm quản lý một tổ thợ ở công trường. Chiều cùng ngày, khi người lao động ra về, ông tiếp tục ở lại để kéo điện bơm hút nước tại công trình.

Bước đầu cơ quan chức năng nhận định, có thể ông C. bị điện giật dẫn tới tử vong. Tuy nhiên, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được công an điều tra làm rõ.

