Nóng: Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long

Đời sống 10/01/2026 18:11

Viện KSND TP.Hải Phòng vừa phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp của Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng đối với ông Trương Sỹ Toàn, Tổng giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long.

Theo thông tin báo Dân Trí, chiều 10/1, theo nguồn tin của phóng viên, VKSND TP Hải Phòng đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Trương Sỹ Toàn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, cùng 3 cán bộ và nhân viên phụ trách kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng thi hành lệnh bắt khẩn cấp ông Trương Sỹ Toàn (SN 1969, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh). Ông Toàn bị xác định có liên quan trực tiếp đến công tác quản lý, điều hành trong vụ thu gom, bảo quản số lượng lớn thịt heo nhiễm bệnh tại các kho lạnh.

Nóng: Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long - Ảnh 1
Bắt khẩn cấp đối với ông Trương Sỹ Toàn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long. Ảnh: Báo Dân Trí. 

3 người liên quan bị bắt gồm: Phạm Thị Thúy Lan, Phó trưởng Phòng Quản lý chất lượng; Bùi Thị Thoan, nhân viên trực tiếp quản lý nhóm kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào và Lại Thị Thanh Hương, nhân viên bộ phận đầu vào Phòng Quản lý chất lượng.

Các cá nhân này liên quan việc kiểm tra, đánh giá chất lượng thịt lợn trước khi nhập kho và đưa vào sản xuất.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 8/9/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu phát hiện 2 xe ô tô, bắt giữ Lê Bá Doanh (SN 1977, trú tại phường An Biên, TP Hải Phòng) và Trịnh Hà Việt (SN 1991, trú tại thôn Thiện Trang, xã Hà Nam, TP Hải Phòng) đang có hành vi vận chuyển, mua bán 1.274,5 kg thịt heo đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không có nguồn gốc xuất xứ, dương tính với virus dịch tả heo châu Phi từ vùng dịch bệnh đến các công ty, cơ sở chế biến thực phẩm từ thịt heo trên địa bàn với mục đích tiêu thụ.

Kết quả xét nghiệm xác định các mẫu phẩm thịt heo trên các xe ô tô của Lê Bá Doanh, Trịnh Hà Việt và mẫu phẩm thịt heo trong các kho lạnh của Công ty CP đồ hộp Hạ Long (HaLong Canfoco, trụ sở tại 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng) có kết quả dương tính với virus dịch tả heo châu Phi.

Nóng: Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long - Ảnh 2
Công ty CP Đồ hộp Hạ Long liên quan đến vụ thịt nhiễm virus bệnh dịch tả heo châu Phi. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Qua khám xét khẩn cấp trụ sở và các kho hàng thuộc Công ty CP đồ hộp Hạ Long, Công an TP Hải Phòng đã tiến hành niêm phong 4 kho chứa hàng, khoảng 130 tấn thịt heo đông lạnh.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn thịt heo đã bị ôi thiu, chảy nước, bốc mùi hôi thối, không đảm bảo bất kỳ điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm. Đáng chú ý, khoảng 2 tấn trong số này đã được chế biến thành thịt hộp, tiềm ẩn nguy cơ rất lớn đối với sức khỏe người tiêu dùng nếu bị đưa ra thị trường.

Ngày 12/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng khởi tố vụ án Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Đến ngày 24/12/2025, 9 bị can liên quan đã bị khởi tố. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

NÓNG: Danh tính 9 người bị khởi tố trong vụ hơn 130 tấn thịt heo nhiễm bệnh liên quan Đồ hộp Hạ Long

NÓNG: Danh tính 9 người bị khởi tố trong vụ hơn 130 tấn thịt heo nhiễm bệnh liên quan Đồ hộp Hạ Long

Công an TP Hải Phòng thông tin về vụ án khởi tố 9 bị can trong đường dây tiêu thụ 130 tấn thịt nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi.

Xem thêm
Từ khóa:   thực phẩm bẩn Đồ hộp Hạ Long tin mới

TIN MỚI NHẤT

Chê dâu tương lai có tướng 'sát chồng', bà mẹ đắc ý ép con trai cưới người khác để rồi rước họa 'đổ vỏ

Chê dâu tương lai có tướng 'sát chồng', bà mẹ đắc ý ép con trai cưới người khác để rồi rước họa 'đổ vỏ

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Luôn nghĩ vợ ở nhà 'ngồi mát ăn bát vàng', tôi chết lặng khi về sớm một hôm và thấy tô cơm sống nhăn nhở trên bàn

Luôn nghĩ vợ ở nhà 'ngồi mát ăn bát vàng', tôi chết lặng khi về sớm một hôm và thấy tô cơm sống nhăn nhở trên bàn

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
'Bắt sống' chồng ngoại tình, tôi lặng lẽ ra về trong nước mắt khi biết danh tính thật sự của 'tiểu tam'

'Bắt sống' chồng ngoại tình, tôi lặng lẽ ra về trong nước mắt khi biết danh tính thật sự của 'tiểu tam'

Tâm sự gia đình 1 giờ 11 phút trước
Tại sao gái trẻ lại tình nguyện chăm sóc cụ ông 84 tuổi với danh nghĩa vợ chồng?

Tại sao gái trẻ lại tình nguyện chăm sóc cụ ông 84 tuổi với danh nghĩa vợ chồng?

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Ôm tiền theo bồ để rồi 6 tháng sau rách rưới trở về, chết lặng khi con trai gọi mình là 'ông ăn mày'

Ôm tiền theo bồ để rồi 6 tháng sau rách rưới trở về, chết lặng khi con trai gọi mình là 'ông ăn mày'

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/1/2026, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/1/2026, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Nóng: Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long

Nóng: Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long

Đời sống 2 giờ 18 phút trước
Chấp nhận lấy chồng nghèo rớt mồng tơi, đêm tân hôn tôi 'hóa đá' khi thấy thứ ánh kim chói mắt chồng lôi ra từ gầm giường

Chấp nhận lấy chồng nghèo rớt mồng tơi, đêm tân hôn tôi 'hóa đá' khi thấy thứ ánh kim chói mắt chồng lôi ra từ gầm giường

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/1/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, làm ăn ngày càng khấm khá bội thu, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/1/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, làm ăn ngày càng khấm khá bội thu, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Tưởng đổi đời khi được mẹ chồng trao 3 cây vàng, dâu mới 'ngã ngửa' khi biết sự thật phía sau số vàng ấy

Tưởng đổi đời khi được mẹ chồng trao 3 cây vàng, dâu mới 'ngã ngửa' khi biết sự thật phía sau số vàng ấy

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hình ảnh cuối cùng của 2 vợ chồng đi xe máy bị xe tải tông tử vong

Hình ảnh cuối cùng của 2 vợ chồng đi xe máy bị xe tải tông tử vong

Nữ sinh bất ngờ ngã gục, tử vong bất thường sau khi tan học ở TP.HCM

Nữ sinh bất ngờ ngã gục, tử vong bất thường sau khi tan học ở TP.HCM

Danh tính nữ tài xế ô tô buồn ngủ gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội, 1 người tử vong tại chỗ

Danh tính nữ tài xế ô tô buồn ngủ gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội, 1 người tử vong tại chỗ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Rúng động: Nam sinh lớp 8 bí mật chế tạo hơn 3.000 quả pháo trong phòng ngủ

Rúng động: Nam sinh lớp 8 bí mật chế tạo hơn 3.000 quả pháo trong phòng ngủ

Thương tâm: Người phụ nữ bán rau tử vong sau va chạm với xe máy

Thương tâm: Người phụ nữ bán rau tử vong sau va chạm với xe máy

Va chạm với xe tải trên đường vào nhà máy, hai anh em tử vong thương tâm

Va chạm với xe tải trên đường vào nhà máy, hai anh em tử vong thương tâm

Phẫn nộ nữ sinh lớp 6 bị bạn đánh ngã sõng soài trong phòng học

Phẫn nộ nữ sinh lớp 6 bị bạn đánh ngã sõng soài trong phòng học

Danh tính nam sinh 19 tuổi tử vong trong khuôn viên trường đại học

Danh tính nam sinh 19 tuổi tử vong trong khuôn viên trường đại học

Nữ sinh bất ngờ ngã gục, tử vong bất thường sau khi tan học ở TP.HCM

Nữ sinh bất ngờ ngã gục, tử vong bất thường sau khi tan học ở TP.HCM