Nóng: Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long

Viện KSND TP.Hải Phòng vừa phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp của Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng đối với ông Trương Sỹ Toàn, Tổng giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long.

Theo thông tin báo Dân Trí, chiều 10/1, theo nguồn tin của phóng viên, VKSND TP Hải Phòng đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Trương Sỹ Toàn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, cùng 3 cán bộ và nhân viên phụ trách kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng thi hành lệnh bắt khẩn cấp ông Trương Sỹ Toàn (SN 1969, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh). Ông Toàn bị xác định có liên quan trực tiếp đến công tác quản lý, điều hành trong vụ thu gom, bảo quản số lượng lớn thịt heo nhiễm bệnh tại các kho lạnh.

Bắt khẩn cấp đối với ông Trương Sỹ Toàn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long. Ảnh: Báo Dân Trí. 3 người liên quan bị bắt gồm: Phạm Thị Thúy Lan, Phó trưởng Phòng Quản lý chất lượng; Bùi Thị Thoan, nhân viên trực tiếp quản lý nhóm kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào và Lại Thị Thanh Hương, nhân viên bộ phận đầu vào Phòng Quản lý chất lượng. Các cá nhân này liên quan việc kiểm tra, đánh giá chất lượng thịt lợn trước khi nhập kho và đưa vào sản xuất.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 8/9/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu phát hiện 2 xe ô tô, bắt giữ Lê Bá Doanh (SN 1977, trú tại phường An Biên, TP Hải Phòng) và Trịnh Hà Việt (SN 1991, trú tại thôn Thiện Trang, xã Hà Nam, TP Hải Phòng) đang có hành vi vận chuyển, mua bán 1.274,5 kg thịt heo đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không có nguồn gốc xuất xứ, dương tính với virus dịch tả heo châu Phi từ vùng dịch bệnh đến các công ty, cơ sở chế biến thực phẩm từ thịt heo trên địa bàn với mục đích tiêu thụ. Kết quả xét nghiệm xác định các mẫu phẩm thịt heo trên các xe ô tô của Lê Bá Doanh, Trịnh Hà Việt và mẫu phẩm thịt heo trong các kho lạnh của Công ty CP đồ hộp Hạ Long (HaLong Canfoco, trụ sở tại 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng) có kết quả dương tính với virus dịch tả heo châu Phi. Công ty CP Đồ hộp Hạ Long liên quan đến vụ thịt nhiễm virus bệnh dịch tả heo châu Phi. Ảnh: Báo Người Lao Động. Qua khám xét khẩn cấp trụ sở và các kho hàng thuộc Công ty CP đồ hộp Hạ Long, Công an TP Hải Phòng đã tiến hành niêm phong 4 kho chứa hàng, khoảng 130 tấn thịt heo đông lạnh. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn thịt heo đã bị ôi thiu, chảy nước, bốc mùi hôi thối, không đảm bảo bất kỳ điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm. Đáng chú ý, khoảng 2 tấn trong số này đã được chế biến thành thịt hộp, tiềm ẩn nguy cơ rất lớn đối với sức khỏe người tiêu dùng nếu bị đưa ra thị trường. Ngày 12/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng khởi tố vụ án Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Đến ngày 24/12/2025, 9 bị can liên quan đã bị khởi tố. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

