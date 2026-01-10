Thông tin MỚI vụ người phụ nữ hành hung hàng xóm tại chung cư ở Hà Nội

Sáng 10/1, Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã triệu tập bà N.V.A. (cư dân chung cư CT5-ĐN2, đường Trần Hữu Dực), để làm rõ phản ánh liên quan vụ hành hung hàng xóm gây xôn xao trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 10/1, Công an phường Từ Liêm cho biết đã triệu tập người phụ nữ hành hung hàng xóm để làm rõ nghi vấn cố ý gây thương tích. Công an lập hồ sơ, ra quyết định trưng cầu giám định thương tích theo đơn đề nghị của nạn nhân 43 tuổi.

Theo dữ liệu camera an ninh, khoảng 20h ngày 8/1, chị Hằng sống tại tòa nhà CT5-ĐN2 trên đường Trần Hữu Dực, vừa đi làm về đến nhà thì vợ chồng nhà hàng xóm gọi lại hỏi "có ý kiến" về gia đình họ. Chị chưa kịp giải thích thì bị người phụ nữ lao ra chửi bới, "tát một cái rất mạnh" vào mặt.

Chị lùi lại phía sau song bị túm tóc, đấm liên tiếp nhiều cái vào đầu. Sự việc ồn ào trong khoảng 5 phút.

Nhập viện vào sáng hôm sau, chị được bác sĩ xác định chưa phát hiện tổn thương thực thể nhưng bị chấn động não, chấn thương phần mềm vùng đầu và thành ngực, hiện phải nằm viện để tiếp tục theo dõi thêm.

Thông tin MỚI vụ người phụ nữ hành hung hàng xóm tại chung cư ở Hà Nội - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra sự việc - Ảnh: VnExpress

 

Theo thông tin từ VnExpress, sáng 10/1, nạn nhân cho biết chuyển về tòa nhà từ năm 2017 và thường xuyên gặp khó chịu từ đó đến giờ. "Gần đây, con trai 13 tuổi của nhà hàng xóm liên tục gây phiền với tôi và một số người ở chung cư. Cậu bé cũng sang nhà chị bấm chuông nhiều lần và có những hành động không chuẩn mực", chị kể.

Nhà hàng xóm còn để hàng chục đôi dép tràn lan khắp hành lang khiến lộn xộn và hát karaoke "với tiếng ồn lớn". Chị phản ánh với ban quản lý, ban quản trị tòa nhà song chưa được giải quyết thỏa đáng. Để lưu lại bằng chứng và tự bảo vệ mình, chị lắp camera trước cửa nhà.

"Sau khi xuất viện, hai mẹ con sẽ thuê ngay một căn hộ khác để về sống chứ thực sự tôi rất sợ hãi, không dám về nhà cũ", chị nói.

Hiện chị có đơn yêu cầu khởi tố vụ việc theo quy định.

