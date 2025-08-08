Thông tin bất ngờ về vụ người phụ nữ xách ngược cháu bé 16 tháng tuổi ném xuống đất

Đời sống 08/08/2025 05:00

Ngày 7/8, ông Lê Xuân Thuận, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng, cho biết cán bộ phòng văn hóa và công an xã tiếp tục theo dõi sức khỏe của bé trai bị xách ngược ném xuống nền bê-tông.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 7/8, ông Lê Xuân Thuận, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng, cho biết cán bộ phòng văn hóa và công an xã tiếp tục theo dõi sức khỏe của bé trai bị xách ngược ném xuống nền bê-tông.

Theo ông Thuận, ngay khi nắm bắt thông tin, UBND xã đã cử cán bộ phòng văn hóa hỗ trợ, đưa cháu bé đi bệnh viện thăm khám. Quá trình theo dõi những ngày qua, cháu bé vui vẻ, ăn uống được, sức khỏe bình thường.

"Chúng tôi sẽ theo dõi sức khỏe của cháu bé thêm vài ngày để có hướng xử lý phù hợp với tính chất vụ việc, đúng quy định pháp luật nhưng cũng bảo đảm tính nhân văn" - ông Thuận nói.

Chị N.T.T. (33 tuổi, mẹ cháu bé) cho biết chị là mẹ đơn thân, nuôi 2 con nhỏ. Tháng 4-2025, chị gửi con trai thứ 2 là cháu N.Q.T. (16 tháng tuổi) cho chị dâu là bà T.T.N. chăm sóc rồi xuống TP HCM làm việc.

Ngày 6/8, chị biết tin con trai bị bạo hành nên đã tức tốc xin nghỉ việc về quê chăm sóc con. Rất may, cháu bé chỉ bị bầm tím ở má, ngoài ra không có vết thương nào khác.

Sau vụ việc, chị dâu đã đến xin lỗi chị T. Chị T. cũng đến Công an xã Trường Xuân để trình bày, nộp đơn bãi nại cho chị dâu.

"Chị N. có hoàn cảnh khó khăn vì con cái thường xuyên đau ốm. Hôm đó, con của chị ấy bị ốm, phải nhập viện nên tinh thần chị không tốt, không kiềm chế được bản thân. Vì vậy, tôi mong công an sẽ xử lý nhẹ để chị ấy có cơ hội sửa sai" - chị T. chia sẻ thêm.

Thông tin bất ngờ về vụ người phụ nữ xách ngược cháu bé 16 tháng tuổi ném xuống đất - Ảnh 1
Hành vi bạo hành cháu bé của người bác dâu đã bị ghi lại - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, trước đó, trên mạng xã hội đăng đoạn clip phản ánh việc bạo hành trẻ em ở một cửa hàng xăng dầu. Đoạn clip cho thấy cháu bé đang ngồi trên ghế thì người phụ nữ xách ngược rồi ném xuống nền bê-tông.

Sự việc xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 5/8, tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu ở bon N'jang Bơ, xã Trường Xuân.

Bước đầu, bà T.T.N. khai nhận vụ việc và cho rằng do bực tức vì vừa phải bán hàng vừa phải trông cháu nhưng cháu quấy khóc nên có hành vi như trên.

Máy bay vội vàng quay đầu vì 'mất một phần cánh' khi bay trên biển

Máy bay vội vàng quay đầu vì 'mất một phần cánh' khi bay trên biển

Ngày 5/8, một chiếc Boeing 787 Dreamliner của hãng hàng không Mỹ United Airlines đã phải quay đầu khẩn cấp chỉ sau 40 phút cất cánh vì mất một phần cánh trong lúc bay qua Đại Tây Dương.

Xem thêm
Từ khóa:   bạo hành trẻ em tin moi đánh trẻ

TIN MỚI NHẤT

Nghi án chồng sát hại vợ và con gái rồi tự sát trong phòng trọ ở TP.HCM

Nghi án chồng sát hại vợ và con gái rồi tự sát trong phòng trọ ở TP.HCM

Đời sống 52 phút trước
Mẹ nam thanh niên mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn: 'Mong con còn sống và bình an trở về'

Mẹ nam thanh niên mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn: 'Mong con còn sống và bình an trở về'

Đời sống 1 giờ 7 phút trước
Thông tin bất ngờ về vụ người phụ nữ xách ngược cháu bé 16 tháng tuổi ném xuống đất

Thông tin bất ngờ về vụ người phụ nữ xách ngược cháu bé 16 tháng tuổi ném xuống đất

Đời sống 1 giờ 22 phút trước
Nước dừa ngọt mát ngày hè nhưng "đại kỵ" với 3 nhóm người này

Nước dừa ngọt mát ngày hè nhưng "đại kỵ" với 3 nhóm người này

Dinh dưỡng 1 giờ 22 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 8/8/2025, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Sau hôm nay, thứ Sáu 8/8/2025, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (8/8/2025), 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (8/8/2025), 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Điểm danh 3 món ăn vặt vạn người mê nhưng âm thầm 'hút cạn' collagen da

Điểm danh 3 món ăn vặt vạn người mê nhưng âm thầm 'hút cạn' collagen da

Làm đẹp 2 giờ 22 phút trước
Cuối ngày hôm nay (8/8/2025), 3 con giáp Thần Tài trao vận may, tay phải 'trĩu vàng', tay trái 'hứng bạc' khiến ai nấy đều ghen tị

Cuối ngày hôm nay (8/8/2025), 3 con giáp Thần Tài trao vận may, tay phải 'trĩu vàng', tay trái 'hứng bạc' khiến ai nấy đều ghen tị

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Vợ cũ hối hả xách đồ ăn vào viện, chồng lặng lẽ tìm hiểu thì đau lòng với cảnh tượng diễn ra trước mắt

Vợ cũ hối hả xách đồ ăn vào viện, chồng lặng lẽ tìm hiểu thì đau lòng với cảnh tượng diễn ra trước mắt

Tâm sự 9 giờ 22 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 8/8/2025, 3 con giáp đầy rẫy quý nhân phù trợ trong đời, sự nghiệp vút bay, thu nhập cao chót vót, vận may liên miên

Sau ngày mai, thứ Sáu 8/8/2025, 3 con giáp đầy rẫy quý nhân phù trợ trong đời, sự nghiệp vút bay, thu nhập cao chót vót, vận may liên miên

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cầu treo đứt dây bất ngờ tại khu du lịch, 5 người tử vong, 24 người bị thương

Cầu treo đứt dây bất ngờ tại khu du lịch, 5 người tử vong, 24 người bị thương

Đau lòng: 4 du khách tử vong sau khi tắm biển và hồ bơi ở Khánh Hoà

Đau lòng: 4 du khách tử vong sau khi tắm biển và hồ bơi ở Khánh Hoà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 8/8/2025, 3 con giáp VẬN ĐỎ như son, có Phúc báo lớn, đầu tư trúng đậm, thu lời liên tục, giàu sang Phú Quý không ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 8/8/2025, 3 con giáp VẬN ĐỎ như son, có Phúc báo lớn, đầu tư trúng đậm, thu lời liên tục, giàu sang Phú Quý không ai bằng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghi án chồng sát hại vợ và con gái rồi tự sát trong phòng trọ ở TP.HCM

Nghi án chồng sát hại vợ và con gái rồi tự sát trong phòng trọ ở TP.HCM

Mẹ nam thanh niên mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn: 'Mong con còn sống và bình an trở về'

Mẹ nam thanh niên mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn: 'Mong con còn sống và bình an trở về'

Bé gái 7 tuổi tử vong tại hồ bơi tư nhân ở Đồng Nai

Bé gái 7 tuổi tử vong tại hồ bơi tư nhân ở Đồng Nai

Phát hiện người đàn ông tử vong dưới giếng, tiết lộ danh tính của nạn nhân

Phát hiện người đàn ông tử vong dưới giếng, tiết lộ danh tính của nạn nhân

Đang ngồi trong nhà, người đàn ông bị kẻ lạ mặt chém đứt lìa tay

Đang ngồi trong nhà, người đàn ông bị kẻ lạ mặt chém đứt lìa tay

Đau lòng: 4 du khách tử vong sau khi tắm biển và hồ bơi ở Khánh Hoà

Đau lòng: 4 du khách tử vong sau khi tắm biển và hồ bơi ở Khánh Hoà