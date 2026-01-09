Nguyên liệu này có khả năng xuất hiện cereulide, một độc tố có thể sinh ra từ vi khuẩn Bacillus cereus.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Nestlé Việt Nam cho biết, trong quá trình rà soát định kỳ nguyên liệu đầu vào, Tập đoàn Nestlé ghi nhận nguy cơ tiềm ẩn về chất lượng của dầu PUFA, một loại nguyên liệu được cung cấp từ bên thứ ba và sử dụng với hàm lượng rất nhỏ trong một số sản phẩm sữa công thức sản xuất tại châu Âu.

Tuy nhiên, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe người tiêu dùng ở mức cao nhất, doanh nghiệp đã quyết định kích hoạt quy trình thu hồi tự nguyện đối với các lô sản phẩm có khả năng bị ảnh hưởng, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thực phẩm toàn cầu.

Nestlé khẳng định đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy sự tồn tại của cereulide trong thành phẩm.

Danh mục sản phẩm thuộc diện thu hồi gồm 17 lô cụ thể của hai dòng chính là Nestlé NAN INFINIPRO A2 (1, 2 và 3) và Nestlé NAN OPTIPRO PLUS (1 và 2), với quy cách đóng gói 400g và 800g.

Các lô bị ảnh hưởng được xác định thông qua mã số nhận diện in dưới đáy lon. Trong đó, dòng NAN INFINIPRO A2 bao gồm các mã như 51240017A1, 51590017A3, 52520017A2; còn dòng NAN OPTIPRO PLUS có các mã như 51560017C1, 51700017C1, 51540017A3. Hạn sử dụng của các lô sản phẩm này kéo dài từ tháng 4 đến tháng 9-2027.

Danh sách 17 sản phẩm sữa Nestlé Việt Nam công bố thu hồi - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ VnExpress, Nestlé Việt Nam cũng nhấn mạnh các lô hàng có mã số khác và các dòng sản phẩm ngoài danh sách thu hồi vẫn đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn chất lượng và an toàn.

Cụ thể, các sản phẩm như NAN OptiproPlus (3 và 4), NAN SupremePro (3), S-26 Ultima (3), PreNAN, NAN ExpertPro Lactose Free, NAN ExpertPro Total Comfort, Nutren Junior, Peptamen Junior cùng các sản phẩm khác do Nestlé Việt Nam phân phối không bị ảnh hưởng và người tiêu dùng có thể tiếp tục sử dụng bình thường.

Theo Nestlé, thể hiện cam kết đặt an toàn sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu, ngay cả trong trường hợp chỉ mới xuất hiện nguy cơ tiềm ẩn và chưa ghi nhận rủi ro thực tế đối với sản phẩm lưu hành trên thị trường.

Về hai nhãn hiệu BEBA, Alfamino, Nestlé Việt Nam cho hay không đăng ký bản công bố hoặc tự công bố sản phẩm đối với hai nhãn hiệu này và không phân phối các sản phẩm này trên tất cả các kênh phân phối tại Việt Nam.

Trong đó bao gồm phân phối trực tiếp, phân phối thông qua đối tác, thương mại điện tử hoặc các hình thức phân phối khác.

Trước đó, từ ngày 5-1, Tập đoàn Nestlé đã bắt đầu thu hồi nhiều lô sản phẩm tại châu Âu. Sau đó mở rộng thu hồi một số lô tại châu Phi, châu Mỹ và châu Á, ngoài phạm vi châu Âu, do lo ngại các sản phẩm có thể bị nhiễm độc tố gây nôn mửa.

Đến ngày 8-1, nhất 37 quốc gia, trong đó có Brazil, Trung Quốc, Mexico, Nam Phi và Úc, đã phát đi cảnh báo liên quan.