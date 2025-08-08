Xe đầu kéo đi lùi, tông người phụ nữ tử vong ở Hà Nội

Sáng 8/8, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô đầu kéo và xe máy xảy ra trên đường 70 (thuộc phường Xuân Phương, Hà Nội), khiến một người phụ nữ tử vong.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 6h15 sáng nay (8/8), anh Đặng M.T. (SN 1982, trú tại Hải Phòng) điều khiển ô tô đầu kéo mang biển số 34H - 016.XX, kéo theo rơ-moóc BKS 34R - 0333.XX, đỗ bên phải đường 70, theo hướng đi quốc lộ 32.

Sau đó, anh T. lùi xe, trong quá trình lùi thì va chạm với xe máy mang biển số 29E - 723.XX do chị Nguyễn T.D. (SN 1989, trú tại Hà Nội). Vụ tai nạn khiến chị Nguyễn T.D. tử vong tại chỗ, phương tiện bị hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã cử cán bộ đến hiện trường để phối hợp cùng Công an phường Xuân Phương giải quyết vụ tai nạn.

Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Xe đầu kéo đi lùi, tông người phụ nữ tử vong ở Hà Nội - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn giao - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, một vụ tai nạn giao thông tương tự xảy ra vào khoảng 4h30 ngày 8/8, vụ tông xe liên hoàn xảy ra trên cầu Nhật Tân (Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, một nam giới người nước ngoài lái mô tô phân khối lớn biển số 60A6-21XX đi trên cầu Nhật Tân (hướng từ trung tâm thành phố đi sân bay Nội Bài).

Khi đi đến khu vực cột đèn điện SS1B/E58, mô tô này xảy ra va chạm với ô tô tải biển số 34C-224.XX đi phía trước cùng chiều.

Sau khi va chạm, tài xế mô tô tiếp tục va chạm với ô tô con biển số 30H-084.XX đi phía sau. Vụ tai nạn làm tài xế mô tô tử vong tại chỗ. Chiếc xe biến dạng, nhiều mảnh vỡ văng ra mặt đường.

Sau khi sự việc xảy ra, đội địa bàn của Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị liên quan phân luồng giao thông, điều tra vụ tai nạn.

Sáng cùng ngày, giao thông qua khu vực cầu Nhật Tân bị ùn ứ kéo dài từ vụ tai nạn tới trước trung tâm thương mại Lotte Mall Tây Hồ.

Nhà chức trách chưa đưa ra kết luận về nguyên nhân vụ việc.

Mẹ nam thanh niên mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn: 'Mong con còn sống và bình an trở về'

Mẹ nam thanh niên mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn: 'Mong con còn sống và bình an trở về'

Chiều 7/8, công tác tìm kiếm nam thanh niên mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn (phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) vẫn đang diễn ra khẩn trương trong sự thấp thỏm chờ đợi của gia đình và bạn bè nạn nhân.

