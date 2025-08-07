Hậu ly hôn với thiếu gia, Tôn Di bị phát hiện sống bừa bộn đến khó tin

Nhìn vào hiện tại của Tôn Di, khán giả không khỏi tiếc nuối. Cô từng là nữ diễn viên sáng giá trên màn ảnh Hoa ngữ với loạt vai diễn ấn tượng trong 15 Năm Chờ Đợi Chim Di Trú hay Bởi Vì Gặp Được Em. Nhan sắc trong trẻo, diễn xuất ổn định giúp nữ diễn viên nhanh chóng ghi tên mình vào hàng ngũ tiểu hoa tiềm năng. Nhưng giờ đây, Tôn Di lại sống trong một căn nhà nhỏ, không khác gì sinh viên mới ra trường thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần.

Sống một mình trong căn hộ vỏn vẹn 80m², không gian sinh hoạt chật hẹp, lộn xộn và thiếu vắng hơi ấm gia đình, hình ảnh của Tôn Di khác hoàn toàn so với hào quang rực rỡ của một minh tinh ngày nào. Điều khiến nhiều người càng thêm ngạc nhiên là mẹ ruột của nữ diễn viên sinh năm 1993 cũng thẳng thừng chỉ trích con gái trên sóng truyền hình.

Cuộc đời Tôn Di rẽ sang hướng khác kể từ khi cô gặp gỡ nam diễn viên Đổng Tử Kiện tại một sự kiện năm 2016. Sau một thời gian ngắn tìm hiểu, cặp đôi công khai yêu đương và chỉ sau 1 năm, họ đã vội vàng kết hôn. Lúc ấy, nữ diễn viên Mị Nguyệt Truyện đang ở đỉnh cao sự nghiệp, tên tuổi phủ sóng khắp nơi nên công chúng khó hiểu về chuyện cô cưới sớm như vậy.

Truyền thông Trung Quốc cho biết Vương Kinh Hoa không chấp nhận Tôn Di, luôn xem cô như người có dã tâm "leo cao" chứ không xuất phát từ tình yêu thực sự với con trai mình. Dù là diễn viên có tên tuổi, Tôn Di vẫn bị đánh giá thấp về độ hot và sức ảnh hưởng khi so sánh với những mỹ nhân cùng thời như Trịnh Sảng, Dương Tử hay Địch Lệ Nhiệt Ba. Thành ra, nữ diễn viên không nhận được sự hậu thuẫn nào từ mẹ chồng và tài nguyên phim ảnh sau khi kết hôn đều ở mức trung bình.

Sau khi kết hôn, thay vì được hỗ trợ tiến xa trong sự nghiệp, nữ diễn viên 9x lại rơi vào trạng thái tụt dốc không phanh, những bộ phim cô tham gia không gây được tiếng vang và độ hot giảm mạnh. Bên cạnh đó, hình ảnh thiếu khéo léo trong việc chăm sóc gia đình cũng khiến Tôn Di mất điểm trầm trọng. Cô không biết nấu ăn, không thông hiểu chuyện nội trợ, điều mà đối với nhiều người làm dâu lại là điểm cộng rất lớn.

Chính vì điều này, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu giữa cô và Vương Kinh Hoa ngày càng căng thẳng. Cuối cùng, sau 5 năm hôn nhân không hạnh phúc, Tôn Di và Đổng Tử Kiện chính thức ly hôn vào năm 2022.