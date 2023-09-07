Trương Vãn Ý công khai 'hẹn hò' với 'đàn chị' Tôn Di khiến dân tình xôn xao?

Sao quốc tế 07/09/2023 11:02

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Trương Vãn Ý bất ngờ công khai 'hẹn hò' với 'đàn chị' Tôn Di khiến dân tình xôn xao.

Mới đây, đoàn phim Anh Biết Anh Yêu Em đã tung poster mới của cặp đôi chính Trương Vãn ÝTôn Di. Được biết, bộ phim do nền tảng Tencent sản xuất và dự kiến lên sóng vào tháng 10 tới đây.

Nhiều khán giả vô cùng hóng chờ dự án này được lên sóng. Có thể thấy, trong hình ảnh được đoàn phim tung ra, Trương Vãn Ý và Tôn Di có visual nhan sắc mãn nhãn và ‘xứng đôi vừa lứa’. Bên cạnh đó, diễn xuất ổn áp của cả hai hứa hẹn sẽ mang đến chemistry bùng nổ khi dự án lên sóng.

Trương Vãn Ý công khai 'hẹn hò' với 'đàn chị' Tôn Di khiến dân tình xôn xao? - Ảnh 1

Anh Biết Anh Yêu Em là dự án được remake từ bộ phim Đêm Xuân của Hàn Quốc. Bộ phim có nội dung xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa bác sĩ thú y Triệu Tấn và thợ cắm hoa nghệ thuật Hứa Nặc. Nữ chính Hứa Nặc (Tôn Di) là một thợ cắm hoa nghệ thuật, cô có một mối tình yêu nhau mười năm mà không có kết quả. Còn nam chính Triệu Tấn (Trương Vãn Ý) là một bác sĩ thú cưng mang trong lòng gánh nặng hôn nhân gia đình vì bị ép buộc vào một cuộc hôn nhân sắp đặt.

Trương Vãn Ý công khai 'hẹn hò' với 'đàn chị' Tôn Di khiến dân tình xôn xao? - Ảnh 2

Khi cuộc sống của cả hai quay trở lại điểm ban đầu nhưng họ không biết làm thế nào để bắt đầu lại. Họ gặp nhau nhưng có một rào cản không thể vượt qua giữa Hứa Nặc, người đã kiệt quệ về thể chất và tinh thần và Triệu Tấn, người có hoàn cảnh gia đình phức tạp, đủ mọi thăng trầm.

Trương Vãn Ý công khai 'hẹn hò' với 'đàn chị' Tôn Di khiến dân tình xôn xao? - Ảnh 3

Có thể thấy, sau sự bùng nổ của Trường Tương Tư, Trương Vãn Ý ngày càng thăng hạng trong sự nghiệp. Gần đây, anh chàng có dự án chính kịch Vinh Quang Của Bậc Cha Chú được lên sóng nhận về nhiều phản hồi tích cực. Bên cạnh đó, anh chàng còn tất bật ở phim trường khi vừa đóng máy dự án Cẩm Tú An Ninh đóng chính cùng Triệu Mẫn lại tiếp tục gia nhập phim trường Liễu Nhan Ký cùng Vương Sở Nhiên. Không chỉ chất lượng tác phẩm mà việc liên tục hợp tác với những tiểu hoa đang hot cũng cho thấy được tiềm năng phát triển của Trương Vãn Ý.

Trương Vãn Ý công khai 'hẹn hò' với 'đàn chị' Tôn Di khiến dân tình xôn xao? - Ảnh 4

Còn về phần Tôn Di, dự án Anh Biết Anh Yêu Em là một trong những bộ phim đánh dấu sự trở lại nghệ thuật của cô nàng sau ly hôn. Được biết, trước khi kết hôn, Tôn Di từng có nhiều vai diễn ấn tượng. Với sự trở lại này, nữ diễn viên có thể trở thành đối thủ đáng gờm của dàn sao mới nổi như Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân, Bạch Lộc,...

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