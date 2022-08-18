Trường Tương Tư: Hé lộ hậu trường cảnh Dương Tử thân mật cực ngọt với Đặng Vi thì bị Trương Vãn Ý phá đám khiến dân tình xốn xang

Sao quốc tế 18/08/2022 09:31

Bộ phim Trường Tương Tư vừa tung ra những hình ảnh hậu trường mới nhất, hé lộ phân đoạn quay chung giữa bộ ba Dương Tử, Trương Vãn Ý và Đặng Vi

Mới đây, bộ phim Trường Tương Tư vừa tung ra những hình ảnh hậu trường mới nhất, hé lộ phân đoạn quay chung giữa bộ ba Dương Tử, Trương Vãn ÝĐặng Vi. Cụ thể, hình ảnh hậu trường lấy bối cảnh đường phố được chiếu sáng rực rỡ bởi loạt đèn lồng, Tiểu Yêu (Dương Tử) đang dạo chơi cùng công tử Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi). Tuy nhiên trong lúc cả hai đang tình cảm thì lại bị Chuyên Húc (Trương Vãn Ý) bắt gặp.

Trường Tương Tư: Hé lộ hậu trường cảnh Dương Tử thân mật cực ngọt với Đặng Vi thì bị Trương Vãn Ý phá đám khiến dân tình xốn xang - Ảnh 1
Tiểu Yêu (Dương Tử) đang dạo chơi cùng công tử Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi). Tuy nhiên trong lúc cả hai đang tình cảm thì lại bị Chuyên Húc (Trương Văn Ý) bắt gặp - Ảnh: Internet

 

Có thể thấy trong phân cảnh này, Dương Tử và Đặng Vi đã phối hợp với nhau rất nhịp nhàng và ăn ý, mang đến cho người xem cảm giác couple rất ngọt ngào. Được biết theo nguyên tác, tình yêu của Tiểu Yêu và Đồ Cảnh Sơn được xuất phát từ cảm xúc của hai tâm hồn đồng điệu. Đi dạo giữa đêm trăng lãng mạn, Đồ Cảnh Sơn nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiểu Yêu không những vậy còn dịu dàng vén tóc giúp nàng.

Trường Tương Tư: Hé lộ hậu trường cảnh Dương Tử thân mật cực ngọt với Đặng Vi thì bị Trương Vãn Ý phá đám khiến dân tình xốn xang - Ảnh 2
Trường Tương Tư: Hé lộ hậu trường cảnh Dương Tử thân mật cực ngọt với Đặng Vi thì bị Trương Vãn Ý phá đám khiến dân tình xốn xang - Ảnh 3

Dương Tử và Đặng Vi đã phối hợp với nhau rất nhịp nhàng và ăn ý, mang đến cho người xem cảm giác couple rất ngọt ngào - Ảnh: Internet 

 

Dồn cả tâm huyết, Đồng Hoa đã dành tận ba năm để hoàn thành Trường Tương Tư, theo đó cũng tự mình chấp bút cho Trường Tương Tư. Phim ‘Trường Tương Tư’ có kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Đồng Hoa, nội dung xoay quanh chuyện tình lắm gian truân trắc trở của cặp đôi Tiểu Yêu và Đồ Sơn Cảnh. Nữ chính Tiểu Yêu sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi , rời xa mẹ từ tấm bé lại không biết cha ruột mình là ai, chỉ có thể sống kiếp lưu lạc chân trời góc bể. Cô vì không muốn gặp phiền phức nên đã cải nam trang, hành nghề thầy thuốc và lấy tên là Văn Tiểu Lục. Trong một dịp tình cờ cô cứu được chủ tộc tương lai của gia tộc Đồ Sơn - Đồ Sơn Cảnh, từ đó mối lương duyên giữa hai người cứ thế bắt đầu.

Trường Tương Tư: Hé lộ hậu trường cảnh Dương Tử thân mật cực ngọt với Đặng Vi thì bị Trương Vãn Ý phá đám khiến dân tình xốn xang - Ảnh 4
Tạo hình dàn diễn viên chính Trường Tương Tư - Ảnh: Internet

 

Bộ phim Trường Tương Tư hiện tại đang khởi quay, sở hữu dàn diễn viên với visual cực chất lượng, Trường Tương Tư được khán giả đặt kỳ vọng rất lớn. Tuy nhiên, nhiều người vẫn thắc mắc không biết nam chính trong phim sẽ là ai. Theo nguyên tác, Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi) chính là tình yêu cuối cùng của Tiểu Yêu (Dương Tử). Tuy nhiên, thời lượng xuất hiện của Đồ Sơn Cảnh lại ít hơn hẳn Chuyên Húc (Trương Vãn Ý).

 

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Từ khóa:   Dương Tử Đặng Vi Trương Vãn Ý sao hoa ngữ cbiz

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