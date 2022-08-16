Dương Tử từng có quá khứ vô lễ với 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh, sự thật thế nào?

Một blogger chia sẻ lại câu chuyện từ năm 2017 liên quan đến việc ứng xử giữa Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh.

Mới đây, một blogger chia sẻ lại câu chuyện từ năm 2017 liên quan đến việc ứng xử giữa Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh. Theo đó, Dương Tử từng bị trách oan là vô lễ với đàn chị qua cách giao tiếp không được khéo léo của mình. Dương Tử từng bị trách oan là vô lễ với đàn chị qua cách giao tiếp không được khéo léo của mình - Ảnh: Internet

Cụ thể, 5 năm trước, nhân dịp sinh nhật Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử đã rất có tâm khi gửi lời chúc mừng đến đàn chị. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu mỹ nhân dùng cụm từ "tỷ tỷ đầu to" để nhắc đến Triệu Lệ Dĩnh. Điều này khiến cô lập tức "nhận gạch đá" và bị nhiều người cho rằng vô lễ với Triệu Lệ Dĩnh. Những bình luận mắng chửi Dương Tử tràn lan trên mạng xã hội, thậm chí, khi blogger đào lại vào năm 2022, cô vẫn không ngừng bị mỉa mai vì dùng từ quá thô lỗ khi nói về đàn chị.

- Đầu cô Dĩnh có to đâu, nói mà không biết nghĩ à? - Sao Dương Tử vô duyên thế hả trời. - Triệu Lệ Dĩnh đúng kiểu "nằm không cũng trúng đạn". - Hình như đây là biệt danh vui thôi, Dương Tử cũng tự nhận là "muội muội đầu to" mà. Tuy nhiên, sự thật đằng sau khiến một số người nguôi giận và "quay xe" xin lỗi Dương Tử khi cụm từ "tỷ tỷ đầu to" được xem là biệt danh vui mà cô đặt cho Triệu Lệ Dĩnh. Ở một số khoảnh khắc, Dương Tử còn tự nhận mình là "muội muội đầu to" để xưng hô với Triệu Lệ Dĩnh. Hai mỹ nhân cũng vô cùng vui vẻ khi xưng hô như vậy với nhau. Được biết, hai diễn viên từng có màn kết hợp với nhau khá ăn ý trong dự án Tru Tiên: Thanh Vân Chí vào năm 2016. Sự thật đằng sau khiến một số người nguôi giận và "quay xe" xin lỗi Dương Tử khi cụm từ "tỷ tỷ đầu to" được xem là biệt danh vui mà cô đặt cho Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet Hiện tại, hai mỹ nhân vẫn giữ mối quan hệ bình thường. Khán giả hi vọng hai mỹ nhân cùng dàn diễn viên Thanh Vân Chí sẽ có ngày "tái hợp" trong một dự án mới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-tu-tung-co-qua-khu-vo-le-voi-dan-chi-trieu-le-dinh-su-that-the-nao-492276.html