Những cặp đôi Hoa Ngữ ‘đẹp đôi nhưng khó thành đôi’: Dương Tử và Đặng Luân khá hợp nhưng một trong hai dính bê bối, Triệu Lộ Tư có 'gu lạ' nên khó thành với Ngô Lỗi

Sao quốc tế 13/08/2022 16:28

Trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ, có rất nhiều cặp đôi dù được đẩy thuyền nhiệt tình nhưng vẫn không thể đến với nhau ở ngoài đời được.

Dương Tử - Đặng Luân

Những cặp đôi Hoa Ngữ ‘đẹp đôi nhưng khó thành đôi’: Dương Tử và Đặng Luân khá hợp nhưng một trong hai dính bê bối, Triệu Lộ Tư có 'gu lạ' nên khó thành với Ngô Lỗi - Ảnh 1
Dương Tử - Đặng LuânẢnh: Internet

 

Trong số các người tình màn ảnh của Dương Tử, có vẻ nữ diễn viên đẹp đôi nhất là với Đặng Luân. Ngoại hình hợp nhau, tương tác ăn ý khiến cặp đôi được khán giả ủng hộ hết mình. Được biết, cả 2 cũng là bạn bè ngoài đời với nhau suốt nhiều năm liền. Thế nhưng, hiện tại, cả 2 khó lòng mà yêu thật ngoài đời được. Bê bối trốn thuế khiến danh tiếng và sự nghiệp của Đặng Luân xuống dốc, Dương Tử là bạn thì được chứ yêu nhau là hơi khó.

Ngô Lỗi – Triệu Lộ Tư

Những cặp đôi Hoa Ngữ ‘đẹp đôi nhưng khó thành đôi’: Dương Tử và Đặng Luân khá hợp nhưng một trong hai dính bê bối, Triệu Lộ Tư có 'gu lạ' nên khó thành với Ngô Lỗi - Ảnh 2
Ngô Lỗi – Triệu Lộ TưẢnh: Internet

 

Gần đây, Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đang khiến dân tình mê mẩn vì chemistry cực ngọt ngào trong Tinh Hán Xán Lạn. Sở hữu ngoại hình đẹp đôi lại thêm những màn tương tác cực hợp nhau giúp cặp đôi được khán giả nhiệt tình đẩy thuyền. Đáng tiếc, lần này couple Tinh Hán cũng khó mà “phim giả tình thật” được. Nhiều netizen đồn thổi Triệu Lộ Tư muốn có một người yêu lớn tuổi hơn mình.

Dương Dương – Địch Lệ Nhiệt Ba

Những cặp đôi Hoa Ngữ ‘đẹp đôi nhưng khó thành đôi’: Dương Tử và Đặng Luân khá hợp nhưng một trong hai dính bê bối, Triệu Lộ Tư có 'gu lạ' nên khó thành với Ngô Lỗi - Ảnh 3
Dương Dương – Địch Lệ Nhiệt Ba Ảnh: Internet

 

Kể từ sau khi hợp tác chung trong Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba đã trở thành một trong những cặp đẹp đôi nhất màn ảnh. Từ việc diễn chung trên phim cho đến tương tác ngoài đời, 2 ngôi sao 9x này đều khiến dân tình mê mẩn bởi chemistry quá đỉnh. Tuy nhiên, được ship nhiệt tình là vậy nhưng Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba lại khó nên nguyên ngoài đời. Nguyên nhân cũng bởi có thông tin tiết lộ nàng mỹ nữ Tân Cương rất bài xích chuyện có bạn trai là người trong giới.

Ngô Thiến – La Vân Hi

Những cặp đôi Hoa Ngữ ‘đẹp đôi nhưng khó thành đôi’: Dương Tử và Đặng Luân khá hợp nhưng một trong hai dính bê bối, Triệu Lộ Tư có 'gu lạ' nên khó thành với Ngô Lỗi - Ảnh 4
Ngô Thiến – La Vân HiẢnh: Internet

 

Mới đây, Ngô Thiến và La Vân Hi đã tái hợp trong dự án Truy Quang Giả. Từ những hình ảnh đầu tiên được hé lộ, nhiều người đã không hỏi bất ngờ trước sự đẹp đôi của 2 ngôi sao này. Thậm chí, đã có người bắt đầu đẩy thuyền cả 2 đến bên nhau ngoài đời thật. Tuy nhiên, Ngô Thiến vừa mới ly hôn nên cô nàng sẽ để tâm đến chuyện phát triển sự nghiệp nhiều hơn là yêu đương. Đây cũng là nguyên nhân khiến đôi này khó mà đến với nhau được.

 

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Từ khóa:   Dương Tử Đặng Luân Triệu Lộ Tư Dương Dương Địch Lệ Nhiệt Ba

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