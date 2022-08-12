Trầm Vụn Hương Phai: Phim càng ngày càng flop, Dương Tử - Thành Nghị 'tái hợp' livestream quảng bá phim nhưng vô cùng gượng gạo

Sao quốc tế 12/08/2022 12:03

Sợ không vượt mặt được 'Tinh Hán Xán Lạn' mà phía đoàn phim 'Trầm Vụn Hương Phai' có hơi nóng lòng, bất chấp fan phản đối vẫn gán ghép Dương Tử và Thành Nghị tái hợp trong một buổi livestream để tuyên truyền cho bộ phim.

Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử - Thành Nghị sau khi lên sóng đã được nhiều người kì vọng sẽ trở thành tác phẩm đại bạo vào hè năm nay. Thế nhưng sau hai tuần lên sóng, bộ phim đang ngày càng flop, thậm chí còn không thể vượt qua độ hot của Tinh Hán Xán Lạn.

Trầm Vụn Hương Phai: Phim càng ngày càng flop, Dương Tử - Thành Nghị 'tái hợp' livestream quảng bá phim nhưng vô cùng gượng gạo - Ảnh 1
'Trầm Vụn Hương Phai' càng ngày càng flop - Ảnh: Internet

 

Ở những tập đầu, Trầm Vụn Hương Phai còn gây chú ý vì dù sao đây cũng là màn comeback của Dương Tử, lại là lần đầu hợp tác với Thành Nghị. Hơn nữa, cái tiếng “ngược đến trầm cảm” của bộ phim và cặp nam nữ chính đã khiến netizen vô cùng trông đợi. Và nhờ vậy mà phim nhận được nhiều sự quan tâm, nhanh chóng phá mốc nhiệt trên nền tảng phát sóng.

Tuy nhiên, kể từ sau những tập ngược đẫm của nam nữ chính thì Trầm Vụn Hương Phai cũng dần biến khỏi những cuộc thảo luận phim ảnh của netizen. Trong những tập phim mới nhất, độ hot của Trầm Vụn Hương Phai đã không còn như trước, thậm chí là thua cả Tinh Hán Xán Lạn do Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đóng chính.

Trầm Vụn Hương Phai: Phim càng ngày càng flop, Dương Tử - Thành Nghị 'tái hợp' livestream quảng bá phim nhưng vô cùng gượng gạo - Ảnh 2
Độ hot của Trầm Vụn Hương Phai đã không còn như trước, thậm chí là thua cả Tinh Hán Xán Lạn do Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đóng chính - Ảnh: Internet

 

Được biết, Tinh Hán Xán Lạn trong những ngày không có tập mới vẫn giữ được mức nhiệt ổn định nên Trầm Vụn Hương Phai vẫn không tài nào vượt qua nổi. Nhiều netizen cho rằng cũng vì vậy mà phía đoàn phim có hơi nóng lòng, bất chấp fan phản đối vẫn gán ghép Dương Tử và Thành Nghị tái hợp trong một buổi livestream để tuyên truyền cho bộ phim.

Trầm Vụn Hương Phai: Phim càng ngày càng flop, Dương Tử - Thành Nghị 'tái hợp' livestream quảng bá phim nhưng vô cùng gượng gạo - Ảnh 3
Dương Tử và Thành Nghị tỏ ra khá gượng gạo trên sóng livestream quảng bá phim- Ảnh : Internet

 

Mặc dù cùng xuất hiện trên livestream, song Dương Tử và Thành Nghị vẫn tỏ ra khá ngại ngùng. MC chương trình cũng không đặt được nhiều câu hỏi, không khí gượng gạo bao trùm và màn lên sóng trực tiếp này kết thúc chóng vánh chỉ sau 30 phút.

 

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