Trầm Vụn Hương Phai: Phim càng ngày càng flop, Dương Tử - Thành Nghị 'tái hợp' livestream quảng bá phim nhưng vô cùng gượng gạo

Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử - Thành Nghị sau khi lên sóng đã được nhiều người kì vọng sẽ trở thành tác phẩm đại bạo vào hè năm nay. Thế nhưng sau hai tuần lên sóng, bộ phim đang ngày càng flop, thậm chí còn không thể vượt qua độ hot của Tinh Hán Xán Lạn.

Ở những tập đầu, Trầm Vụn Hương Phai còn gây chú ý vì dù sao đây cũng là màn comeback của Dương Tử, lại là lần đầu hợp tác với Thành Nghị. Hơn nữa, cái tiếng “ngược đến trầm cảm” của bộ phim và cặp nam nữ chính đã khiến netizen vô cùng trông đợi. Và nhờ vậy mà phim nhận được nhiều sự quan tâm, nhanh chóng phá mốc nhiệt trên nền tảng phát sóng.

Tuy nhiên, kể từ sau những tập ngược đẫm của nam nữ chính thì Trầm Vụn Hương Phai cũng dần biến khỏi những cuộc thảo luận phim ảnh của netizen. Trong những tập phim mới nhất, độ hot của Trầm Vụn Hương Phai đã không còn như trước, thậm chí là thua cả Tinh Hán Xán Lạn do Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đóng chính.