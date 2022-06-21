Dương Tử trong Trầm Vụn Hương Phai được khen xinh hơn ăn đứt Hương Mật Tựa Khói Sương, netizen bĩu môi 'Photoshop gánh còng lưng nha'

Một vài topic về Trầm Vụn Hương Phai trên Weibo, một blogger đã đăng tải lại loạt tạo hình của Dương Tử trong bộ phim này. Blogger cho rằng đây là bộ phim có tạo hình cổ trang đẹp nhất của nữ diễn viên. Thậm chí là ăn đứt cả vai Cẩm Mịch trong Hương Mật Tựa khói Sương, lẫn những bộ sắp tới như Trường Tương Tư vốn đang gây thất vọng vì tạo hình bị chê cóp nhặt, không mới lạ cũng chẳng xuất sắc.

Trầm Vụn Hương Phai là bộ phim được dự kiến sẽ lên sóng trong hè này. Thế nhưng sau 7749 cái lịch dự kiến thì đến nay đoàn phim vẫn chưa chốt được ngày nào. Thất vọng với sự chậm chạp của Trầm Vụn Hương Phai một thì người hâm mộ tiếc nuối nhan sắc của Dương Tử 10. Đơn giản là bởi ở bộ đóng với Thành Nghị, tạo hình của Dương Tử phải gọi là đẹp hết nước chấm.

Quả thật tạo hình cổ trang của Dương Tử trong Trầm Vụn Hương Phai đẹp thật. Những bộ quần áo được thiết kế mỏng nhẹ, tạo cảm giác tràn ngập tiên khí. Hơn nữa lại có màu sắc cực bắt mắt với hồng, xanh, tím, trắng và hơn cả là gương mặt xinh xắn của Dương Tử rất hợp với tạo hình.

Hương Mật Tựa Khói Sương - Ảnh: Internet

So ra thì ở Hương Mật vẫn có cảm giác gì đó nhẹ nhàng hơn, đồ đẹp mà vóc người của Dương Tử cũng đẹp. Còn ở Trầm Vụn Hương Phai, hơi tiếc là dáng của cô hơi đậm quá, trông bị mất cân đối. Một số netizen còn nói ảnh đẹp này là do nhờ có photoshop, chứ không thì chưa chắc đã hoàn hảo đến vậy.

Nhiều netizen cho rằng tạo hình của Dương Tử trong Trầm Vụn Hương Phai không đẹp bằng Hương Mật Tựa Khói Sương, chứ đừng nói là siêu phẩm ăn đứt bộ phim ra mắt năm 2018.

Một số bình luận của Netizen - Ảnh: Internet

- “Thấy vai Cẩm Mịch là xinh nhất, trang phục đỉnh, makeup với tóc cũng đẹp. Còn bộ này cảm giác bị giống giống ấy chứ xinh thì cũng xinh rồi”.

- Trường Tương Tư đẹp mà. Tạo hình gần đây leak ra nữ tính xinh xắn hẳn. Thấy còn thon hơn trước ấy, chắc cũng tập luyện chăm chỉ lắm”.

- “Photoshop gánh còng lưng nha... Mấy tấm này mà chưa Photoshop còn lâu tui mới tin”.

- “Chắc phim sắp chiếu ha gì mà bắt đầu chạy bài nhan sắc rồi”.

- “Dương Tử tạo hình hiện đại có thể chê, chứ cổ trang là hơi khó à. Thấy cô ấy rất hợp tạo hình cổ trang đấy”.