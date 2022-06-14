Không phải Dương Tử, đây mới là nữ diễn viên được Tiêu Chiến dành nhiều tình cảm đặc biệt?

Sao quốc tế 14/06/2022 15:00

Cách đây ít ngày, dự án Vùng Biển Trong Mơ Ấy đã tổ chức buổi đóng máy. Tại đây, cư dân mạng bắt gặp khoảnh khắc nữ diễn viên hồn nhiên động chạm vào người Tiêu Chiến một cách thoải mái.

Cách đây ít ngày, dự án Vùng Biển Trong Mơ Ấy đã tổ chức buổi đóng máy. Tại đây, cư dân mạng bắt gặp khoảnh khắc nữ diễn viên nhí hồn nhiên động chạm vào người Tiêu Chiến một cách thoải mái. Cô bé nở nụ cười tươi khi đứng bênh cạnh nam diễn viên khiến ai nấy cũng đều ghen tị.

Không phải Dương Tử, đây mới là nữ diễn viên được Tiêu Chiến dành nhiều tình cảm đặc biệt? - Ảnh 1
Cư dân mạng bắt gặp khoảnh khắc nữ diễn viên nhí hồn nhiên động chạm vào người Tiêu Chiến một cách thoải mái - Ảnh: Internet

 

Được biết diễn viên nhí này sẽ vào vai con gái của Tiêu Chiến ở trong phim. Chính vì thế, nhiều người đang rất nóng lòng chờ đợi những phân cảnh xúc động của hai cha con khi phim được lên sóng. Có thể nói mối quan hệ của nữ diễn viên nhí này với Tiêu Chiến là vô cùng thân thiết. Không chỉ thoải mái với nhau trên phim trường, sao nhí này cũng từng khoe bức ảnh của cả gia đình trên phim. Cho thấy, nam diễn viên Trần Tình Lệnh rất được diễn viên nhí này quý mến.

Không phải Dương Tử, đây mới là nữ diễn viên được Tiêu Chiến dành nhiều tình cảm đặc biệt? - Ảnh 2
Sao nhí này vào vai con gái của Tiêu Chiến. Cô bé cũng từng khoe bức ảnh của cả gia đình trên phim - Ảnh: Internet

 

Chưa kể trong bữa tiệc đóng máy, sao nhí này cũng từng đưa một bức thư cho Tiêu Chiến. Lúc này, nam diễn viên đã đặt ly rượu xuống, nở nụ cười ngọt ngào và đọc toàn bộ bức thư của cô bé một cách đầy trìu mến. Nhiều khán giả cho rằng, hiếm lắm mới thấy Tiêu Chiến ngọt ngào, tình cảm với "đồng nghiệp" như vậy.

Vùng Biển Trong Mơ Ấy là bộ phim kể về quá trình trưởng thành, cũng như câu chuyện thăng trầm trong số mệnh của một nhóm thanh niên Bắc Kinh vào những năm 70. Đây là bộ phim đánh dấu sự hợp tác lần thứ 5 của Tiêu Chiến và Lý Thấm dự kiến sẽ được lên sóng vào cuối năm nay.

 

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