'Team soi' lại bắt chụp thêm hint hẹn hò của Tiêu Chiến và Lý Thấm trên phim trường Vùng Biển Trong Mơ

Một số hình ảnh hậu trường của cặp đôi chính đã bị rò rỉ trên mạng và nhanh chóng được chuyền tay nhau với tốc độ đáng kinh ngạc. Điều thú vị là trong đoạn clip cũng như ảnh chụp được, Lý Thấm và Tiêu Chiến "diễn mà như không", nắm tay nhau vô cùng tình tứ và ngọt ngào.

Mới đây, một số hình ảnh hậu trường của cặp đôi chính đã bị rò rỉ trên mạng và nhanh chóng được chuyền tay nhau với tốc độ đáng kinh ngạc. Điều thú vị là trong đoạn clip cũng như ảnh chụp được, Lý Thấm và Tiêu Chiến "diễn mà như không", nắm tay nhau vô cùng tình tứ và ngọt ngào. Tiêu Chiến và Lý Thấm bắt gặp nắm tay nhau tình tứ trong dự án mới - Ảnh: Internet

Dẫu biết hai người chỉ đang diễn theo kịch bản và yêu cầu của đạo diễn, nhưng lại trông rất tự nhiên và ngập tràn cảm giác couple khiến fan không khỏi phấn khích, được dịp hú hét ầm trời, đẩy thuyền càng thêm nhiệt tình. Lý Thấm cùng Tiêu Chiến có thể nói là cặp đôi bài trùng, nên duyên với nhau không ít lần từ phim điện ảnh cho đến phim truyền hình. Cả hai ở ngoài đời hay trên phim trường cũng rất thân thiết và hợp cạ.

Tiêu Chiến và Lý Thấm - Ảnh: Internet Được biết, trước đó, Lý Thấm và Tiêu Chiến đã nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò. Các netizen xứ Trung đã bắt chụp không ít hint hẹn hò của cặp đôi. Cánh paparazzi đã chia sẻ đoạn video nam diễn viên tới 1 nhà hàng, điều đáng nói, có 1 mỹ nhân ngồi đối diện anh cùng trò chuyện say sưa. Năm 2018, từng có 1 netizen tung ảnh đi chơi trượt tuyết, vô tình để lộ Lý Thấm và Tiêu Chiến cùng tới đây du lịch. Tuy nhiên, phía Tiêu Chiến và Lý Thấm đều phủ nhận chuyện này. Tiêu Chiến và Lý Thấm từng có nhiều tin đồn hẹn hò trước đó - Ảnh: Internet Dự án Vùng Biển Trong Mơ hiện đang gấp rút quay nốt những phân cảnh cuối cùng và sẽ sớm đóng máy trong thời gian tới. Ngoài cặp đôi chính Tiêu Chiến, Lý Thấm, phim còn có sự tham gia diễn xuất của Triệu Hân, Thôi Hàng... và là dự án đầu lớn do Tencent phối hợp sản xuất.

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