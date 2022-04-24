Điểm mặt những người tình màn ảnh của Tiêu Chiến: Dương Tử, Lý Thấm có chemistry 'cực ngọt' vẫn không 'vượt mặt' được nam thần Vương Nhất Bác  

Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn của Dương Tử và Tiêu Chiến vừa lên sóng đã thu hút lượng lớn sự thảo luận của dân mạng. Bác sĩ Cố Ngụy của Tiêu Chiến thật sự điển trai. Tổ hợp Chiến - Tử này hợp tác khá ăn ý, một người là bác sĩ tài giỏi nhưng lạnh lùng, mắc bệnh sạch sẽ, còn người kia là thiếu nữ lạc quan, vui vẻ, tùy hứng và đáng yêu. Cả hai vừa hay bổ trợ cho nhau, chemistry tràn màn hình.

Tiêu Chiến và Lý Thấm - Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói Lý Thấm là nữ diễn viên hợp tác cùng Tiêu Chiến nhiều nhất qua hàng loạt tác phẩm như Lang Điện Hạ; Tru Tiên và sắp tới là phim về đề tài lý tưởng, thanh xuân – Vùng Biển Trong Mơ. Bất luận là ngoại hình hay diễn xuất thì couple này thật sự làm khán giả yên tâm vô cùng.

Ngô Tuyên Nghi trong Đấu La Đại Lục

Tiêu Chiến và Ngô Tuyên Nghi - Ảnh minh họa: Internet

Phim cổ trang huyền huyễn Đấu La Đại Lục lại là tác phẩm thành công nhất của Tiêu Chiến trong vai trò nam chính, mà nữ chính hợp tác cùng anh chính là Ngô Tuyên Nghi. Dù đây là tác phẩm truyền hình đầu tay của Ngô Tuyên Nghi khi chuyển từ idol sang làm diễn viên nhưng Hóng Hớt Cbiz cảm thấy cô diễn khá tốt, tự nhiên, nhân vật lại đáng yêu, hợp tác cùng Tiêu Chiến cũng không bị phản cảm.

Triệu Lộ Tư trong Ôi! Hoàng Đế Bệ Hạ Của Tôi

Tiêu Chiến và Triệu Lộ Tư - Ảnh minh họa: Internet

Thực ra thì Tiêu Chiến và Triệu Lộ Tư trong Ôi! Hoàng Đế Bệ Hạ Của Tôi không phải là một couple thực sự, mà Triệu Lộ Tư về với Cốc Gia Thành. Thế nhưng, mình thấy rất nhiều fan hâm mộ ra sức chèo thuyền nữ chính với nam phụ Tiêu Chiến. Bắc Đường Mặc Nhiễm của Tiêu Chiến vừa bá đạo lại ôn nhu, phong độ ngút trời, ai cũng muốn thăng cấp cho anh chàng thành nam chính.

Đại Văn Văn trong Khánh Dư Niên

Tiêu Chiến và Đại Văn Văn - Ảnh minh họa: Internet

Khánh Dư Niên là tác phẩm được quay trước khi Tiêu Chiến nổi đình nổi đám, trở thành đỉnh lưu mới của giới giải trí Hoa ngữ, thế nên những cảnh quay của anh trong phim không nhiều. Hợp tác cùng Tiêu Chiến trong bộ phim này là nữ diễn viên sinh năm 1996 không mấy tên tuổi - Đại Văn Văn. Dẫu vậy thì cả hai đứng cạnh nhau trông vẫn ngọt ngào và xứng đôi.

Vương Ngọc Văn trong Học Viện Siêu Tinh Tinh

Tiêu Chiến và Vương Ngọc Văn - Ảnh minh họa: Internet

Theo mình được biết thì Vương Ngọc Văn là nữ diễn viên đầu tiên hợp tác cùng Tiêu Chiến trong khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật của anh. Trước, nam minh tinh xuất hiện với thân phận là thành viên của nhóm nhạc, sau mới chuyển mình sang diễn xuất. Tuy phim không thành công như mong đợi nhưng cặp này cũng rất đáng để "chèo thuyền" đấy các bạn ạ!

Nhậm Mẫn trong Ngọc Cốt Dao

Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn - Ảnh minh họa: Internet

Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn đang là tác phẩm nhận được rất nhiều sự mong đợi của khán giả đến thời điểm hiện tại. Tuy còn rất trẻ nhưng Nhậm Mẫn lại sở hữu nhan sắc xinh đẹp và diễn xuất linh động, đứng cạnh Tiêu Chiến thật sự rất hợp. Hy vọng cặp sư đồ này sẽ không khiến khán giả phải thất vọng sau khi lên sóng.

Vương Nhất Bác trong Trần Tình Lệnh

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác - Ảnh minh họa: Internet

Trong số những nữ minh tinh trên, ai đứng cạnh Tiêu Chiến cũng đẹp đôi. Dương Tử thì ăn ý, Ngô Tuyên Nghi thì thành công nhưng tất cả vẫn không đấu lại Vương Nhất Bác. Nghĩ cùng phải thôi, trong đây có ai hợp tác với Tiêu Chiến mà chemistry đỉnh cao như với Vương Nhất Bác. Dù cả hai chỉ hợp tác chung một dự án “Trần Tình Lệnh” nhưng fan vẫn ‘chung thủy’ đẩy thuyền cho cặp đôi.