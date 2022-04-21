Tiêu Chiến 'dập tắt' hy vọng của fan, thẳng thắn 'bác bỏ' tin đồn tình ái với Lý Thấm

Tiêu Chiến vừa đăng tải dòng trạng thái bác bỏ tin đồn tình ái với Lý Thấm khiến các fan hâm mộ cặp đôi hụt hẫng.

Sắp hợp tác với nhau trong bộ phim Vùng Biển Trong Mơ, Tiêu Chiến và Lý Thấm hiện đang là một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Cặp đôi đã từng hợp tác với nhau trong 4 bộ phim và nhanh chóng trở nên thân thiết. Netizen không ít lần bị netizen “bắt hint” những hành động thân mật, từ đó, cả hai liên tục vướng phải tin đồn “phim giả tình thật”. Tiêu Chiến và Lý Thấm hợp tác nhiều bộ phim - Ảnh: Internet Cụ thể, trên phim trường, cả hai có vô số khoảnh khắc thân thiết. Tiêu Chiến không ngại ngần ôm bạn diễn, đồng thời dành ánh mắt tình cảm cho mỹ nhân Như Ý Truyện.

Tiêu Chiến không ngại ngần ôm bạn diễn Lý Thấm - Ảnh: Internet Năm 2018, từng có 1 netizen tung ảnh đi chơi trượt tuyết, vô tình tung hint Lý Thấm và Tiêu Chiến cùng tới đây du lịch. Tuy nhiên, lúc đó, đại diện của Tiêu Chiến trả lời lấp lửng rằng họ chưa từng thấy bức ảnh gây tranh cãi, cũng chưa từng nghe qua việc Tiêu Chiến đang yêu. Cả hai đi trượt tuyết cùng nhau - Ảnh: Internet Mới đây, có một thông tin cho rằng việc Tiêu Chiến và Lý Thấm thân thiết với nhau hoàn toàn là yêu cầu của nhà đầu tư bộ phim Vùng Biển Trong Mơ nhằm tạo nhiệt cho phim. Lý Thấm vì muốn phim nhận được nhiều sự chú ý đã đồng ý làm theo còn Tiêu Chiến lại nhiều lần tỏ ra không hài lòng, cụ thể là anh chàng nhiều lần lên tiếng phủ nhận tin đồn hẹn hò với mỹ nhân Như Ý Truyện.

Cả hai cố tình thân thiết để tạo nhiệt cho phim - Ảnh: Internet Đỉnh điểm là sau khi dự án Vùng Biển Trong Mơ công bố dàn diễn viên, khán giả không ngừng "đoán già đoán non" cặp đôi "phim giả tình thật" mới nhất của màn ảnh Hoa ngữ. Ấy vậy mà ngay sau đó, Tiêu Chiến đã dập tắt hy vọng của khán giả bằng một bài đăng phủ nhận đầy thẳng thắn trên Weibo của mình: "Là tin giả. Làm ơn đừng tung tin đồn nữa!". Tiêu Chiến lên tiếng bác bỏ tin đồn tình cảm với Lý Thấm - Ảnh: Internet Việc hai diễn viên chính có những màn tương tác ngọt ngào với nhau là cần thiết để giúp cho bộ phim thu hút sự chú ý của khán giả. Tuy nhiên, nếu quá lam dụng sẽ khiến cho hai diễn viên cảm thấy khó xử và áp lực. Chình vì vậy, việc tỏ rõ thái độ của Tiêu Chiến được nhiều người ủng hộ vì đây là hành động thể hiện sự tôn trọng của nam diễn viên đối với khán giả cũng như đối với đồng nghiệp của mình.

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