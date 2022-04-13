Vừa tung bộ ảnh học đường, Tiêu Chiến - Tống Tổ Nhi đã khiến fan "rụng tim", hối thúc làm hẳn một bộ phim thanh xuân vườn trường

Tiêu Chiến - Tống Tổ Nhi vừa cho ra mắt bộ ảnh thanh xuân vườn trường khiến khán giả vô cùng thích thú.

Mới đây, bộ ảnh chụp theo concept thời học sinh của Tiêu Chiến và Tống Tổ Nhi đã được đăng tải và nhanh chóng thu hút sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng. Là 2 ngôi sao có ngoại hình trẻ trung, trong sáng do vậy cặp đôi này được nhận xét là mang đến cảm giác thanh xuân trong bộ ảnh mới này. Bộ ảnh thanh xuân Tiêu Chiến - Tống Tổ Nhi gây sốt - Ảnh: Internet Được biết, những hình ảnh được đăng tải của Tống Tổ Nhi và Tiêu Chiến được chụp vào năm 2019. Cách đây 3 năm, trong tuần lễ tưởng niệm ngày 70 năm thành lập Tân Trung Quốc, Tiêu Chiến và Tống Tổ Nhi đã có phần góp mặt trong tuyển tập audio âm nhạc cùng tên. Thời điểm đó fan hâm mộ luôn hối thúc cặp đôi phát hành MV.

Bình luận của CĐM - Ảnh chụp màn hình Trong bộ ảnh thanh xuân vừa mới tung ra, 2 ngôi sao 9x đều được diện những bộ đồng phục của học sinh. Với gương mặt trẻ trung, nụ cười hồn nhiên trong sáng cả Tiêu Chiến và Tống Tổ Nhi đều được nhận xét giống hệt những cô cậu học trò cấp 3. Cặp đôi nhìn giống như học sinh cấp 3 - Ảnh: Internet Tuy cách nhau đến 7 tuổi nhưng Tống Tổ Nhi và Tiêu Chiến vẫn mang lại cảm giác rất đẹp đôi và cứ như là đồng trang lứa.

Hơn nhau 7 tuổi nhìn vẫn rất đẹp đôi - Ảnh: Internet Vẻ đẹp ngọt ngào của cặp đôi thanh xuân - Ảnh: Internet Mối tình học trò ngây ngô, đáng yêu - Ảnh: Internet Ngập tràn hơi thở thanh xuân - Ảnh: Internet Nhìn bộ ảnh ngập tràn hơi thở thanh xuân ngọt ngào của Tống Tổ Nhi và Tiêu Chiến, không ít khán giả hối thúc cặp đôi nên hợp tác trong một dự án phim thanh xuân vườn trường. Với lợi thế là ngoại hình trẻ trung, diễn xuất tốt, cặp đôi này chắc chắn sẽ khiến khán giả "cày ngày cày đêm" với mối tình thời học trò đáng yêu, ngây ngô. - Một bộ ảnh ngập tràn không khí thanh xuân, nhìn ảnh này xong ước Tiêu Chiến và Tống Tổ Nhi đóng một bộ phim thanh xuân, lúc đó chắc chắn sẽ thích lắm. - Tiêu Chiến sắp 30 mà mặc đồ học sinh vẫn hợp quá, Tống Tổ Nhi thì khỏi bàn đáng yêu, trẻ trung lắm. Cặp này mà đóng phim thì đảm bảo siêu ngọt. - Tiêu Chiến mà đóng vai nam thần học đường thì cũng hợp lắm, lại đẹp trai nữa chứ. - Hai chiếc nhan sắc cực hợp đóng phim thanh xuân, không biết khi nào mới đóng chung với nhau nhỉ? - Muốn Tiêu Chiến và Tống Tổ Nhi đóng phim học đường quá, nhưng mà mình nghĩ khó lắm cả 3 đều đang hướng đến những vai diễn trưởng thành hơn mà. Hiện tại, bộ ảnh quảng bá MV Mùa Hạ Đẹp Nhất của Tiêu Chiến và Tống Tổ Nhi vẫn đang gây sốt cộng đồng mạng. Khán giả cũng rất mong đợi cặp đôi này có thể hợp tác trong một dự án phim thanh xuân.

Tiêu Chiến - Dương Tử 'rục rịch' 'kết hôn', vừa tung ảnh cưới đã gây bão vì nhan sắc chú rể 'không phải dạng vừa' Trong lúc Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn đang đến cao trào khi chỉ còn 2 tập nữa là kết thúc phim, thì ekip của đoàn phim đã quyết định tung ảnh cưới của Dương Tử và Tiêu Chiến ra.

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