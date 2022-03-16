Gặp 'vận xui' vì Đặng Luân, Dương Tử bất ngờ đón 'tin vui' cùng nam thần Tiêu Chiến

Sao quốc tế 16/03/2022 20:02

Bộ phim "Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn" của Dương Tử và Tiêu Chiến tung trailer đầu tiên, thông báo chính thức lên sóng vào 15/3 tới.

Mới đây, ê-kíp của bộ phim "Hương Mật Tựa Khói Sương" đã thẳng tay loại thẳng cái tên Đặng Luân ra khỏi dàn diễn viên tham gia, nữ chính Dương Tử cũng bị vạ lây. Đây là những bộ phim đã có động thái sau bê bối trốn thuế của nam diễn viên. 

Tuy nhiên, gặp xui với Đặng Luân, nhưng bộ phim "Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn" của Dương Tử Tiêu Chiến sẽ chính thức lên sóng vào 15/3 tới đây. Thông tin này vừa được đưa ra đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, đây là một tín hiệu đáng mừng cho người hâm mộ của 2 diễn viên chính.

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Bộ phim 'Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn' của Dương Tử và Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, bộ phim cũng đã tung trailer đầu tiên, khoe loạt khoảnh khắc tình cảm "ngọt như mật" của cặp đối nam nữ chính. Vậy nên, người hâm mộ không khỏi mong ngóng câu chuyện tình yêu tình yêu giữa hai nhân vật do Dương Tử và Tiêu Chiến đảm nhận.

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Nội dung chính của "Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn" xoay quanh chuyện tình cảm, cuộc sống của bác sĩ Cố ngụy (Tiêu Chiến) và cô nữ sinh Lâm Chi Hiệu (Dương Tử). Khi cuộc sống của Lâm Chi Hiệu đang rơi vào bế tắc thì Cố Ngụy xuất hiện. Hai con người với quá khứ từng chịu tổn thương đã sưởi ấm và chữa lành cho nhau.

Cố Ngụy và Lâm Chi Hiệu gặp nhau khi cha Chi Hiệu mắc bệnh nặng, phải nằm viện điều trị và Cố Ngụy chính là bác sĩ điều trị của bố cô. Cuộc gặp gỡ định mệnh ấy đã gắn kết họ với nhau, cùng trải qua nhiều vui buồn của cuộc sống. Dần dần, hai người nảy sinh tình cảm và viết nên câu chuyện tình yêu giữa bác sĩ và người nhà bệnh nhân.

Phim mới của Dương Tử và Tiêu Chiến thông báo lên sóng nhưng 'chẳng ai tin'

Phim mới của Dương Tử và Tiêu Chiến thông báo lên sóng nhưng 'chẳng ai tin'

Mới đây, mạng xã hội lại xuất hiện thông tin cho biết bộ phim "Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn" của Dương Tử và Tiêu Chiến sẽ chính thức lên sóng vào 15/3.

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