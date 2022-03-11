Xuất hiện với nụ cười cứng đờ, Dương Tử bị nghi là phẫu thuật thẩm mỹ quá đà

Sao quốc tế 11/03/2022 10:36

Vừa qua, Dương Tử góp mặt trong phòng livestream của một thương hiệu sau thời gian dài ở ẩn, không xuất hiện trước công chúng.

Trong buổi livestream gần đây, Dương Tử diện một chiếc váy trắng có tay, trang điểm tinh tế, nhìn sơ qua thì trông khá ổn áp và không có gì đáng nói.

Đáng chú ý, cảnh quay trực tiếp rất chân thật, dù có bộ lọc làm sáng da nhưng vẫn không che đi được nếp nhăn rãnh cười của Dương Tử, thêm vào đó là nụ cười cứng đờ, kém rạng rỡ khiến cư dân mạng không khỏi nghi ngờ rằng phải chăng nàng tiểu hoa 9x đã phẫu thuật thẩm mỹ. 

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Nụ cười cứng đờ của Dương Tử khiến cư dân mạng nghi ngờ cô nàng 'dao kéo' - Ảnh: Internet
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Tuy nhiên, trong số nhiều bình luận chê bai, vẫn có không ít người cảm thấy đây là do lỗi trang điểm, chứ không phải hậu quả của việc phẫu thuật thẩm mỹ quá đà. Từ những bức ảnh Dương Tử thuở nhỏ, có thể thấy nếp nhăn ở vùng rãnh mũi má của cô nàng rất rõ ràng. Nhưng vì mọi người vốn đã quen thuộc với những bức hình đã qua chỉnh sửa rồi nên không thể tránh khỏi hiểu lầm. 

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Bên cạnh đó, Dương Tử cũng tiết lộ thêm về công việc của mình. Thời gian vừa rồi cô nàng đang tập trung đọc bản thảo, sắp sửa tham gia quay một bộ phim mới. Cô liên tiếp hợp tác với nhiều "nam thần" nổi tiếng, độ nhận diện ngày càng cao. Bộ phim "Trầm vụn hương phai" cô hợp tác cùng Thành Nghị sẽ được phát sóng trong thời gian tới, người hâm mộ đều đang mong chờ.

Phim "Trầm vụn hương phai" xoay quanh chuyện tình tay ba giữa Nhan Đàm (Dương Tử - một đóa sen hóa thành hình người trước thời hạn nên đã gặp phải tình kiếp còn Ứng Uyên (Thành Nghị) – đế quân cao quý, cũng là người mà Nhan Đàm yêu day dứt. Tuy nhiên, cũng có phân cảnh Nhan Đàm (Dương Tử) xiên Ứng Uyên (Thành Nghị) khiến khán giả cũng khóc thành dòng sông.

 

Dương Tử và những lần 'ngược tâm' đẫm nước mắt với người mình yêu trên màn ảnh

Dương Tử và những lần 'ngược tâm' đẫm nước mắt với người mình yêu trên màn ảnh

Dương Tử là nữ diễn viên xinh đẹp thuộc phái thực lực của Cbiz. Đóng phim từ khi còn nhỏ, cô đã tích lũy cho mình khối tài sản phim "khủng", trong đó những cảnh phim đầy đau thương khiến khán giả rơi nước mắt.

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Từ khóa:   Dương Tử nhan sắc Dương Tử Sao Hoa ngữ làng sao phim Trung Quốc

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