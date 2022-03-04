Top 10 nữ chính ấn tượng nhất 5 năm qua: Dương Tử chiếm 2 vai, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch tranh ngôi đầu bảng

Sao quốc tế 04/03/2022 16:30

Điểm qua một vài nữ chính của những bộ phim "nổi đình nổi đám" đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả trong 5 năm trở lại đây.

5. Dương Tử vai Cẩm Mịch - phim Hương Mật Tựa Khói Sương

Trong gia tài phim ảnh của Dương Tử, chắc chắn không người hâm mộ nào là không biết đến tác phẩm "Hương mật tựa khói sương". Bộ phim này được chuyển thể từ một trong những cuốn tiểu thuyết có sức ảnh hưởng nhất của Trung Quốc. Nam Phong thấy tuy Cẩm Mịch là một nhân vật có diễn viên tâm lý vô cùng phức tạp nhưng đã được nàng tiểu hoa 9x thể hiện vô cùng tốt.

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Phần đầu, Cẩm Mịch là một cô gái vô tư, không hiểu tình yêu, không hiểu thế nào là nam nữ thụ thụ bất thân, suốt ngày quấn lấy Húc Phượng (Đặng Luân) chơi đùa. Phần sau, nàng đã hoàn toàn thay đổi, biến thành Thượng thần thông minh, cẩn trọng, có chút lạnh lùng nhưng cũng ấm áp. Tác phẩm này không chỉ là "bệ phóng" của riêng Dương Tử mà còn cả Đặng Luân, La Vân Hi… những diễn viên chính trong phim. 

4. Bành Tiểu Nhiễm vai Khúc Tiểu Phong phim Đông Cung

Xếp thứ 4 trong bảng xếp hạng lần này là vai diễn Khúc Tiểu Phong do Bành Tiểu Nhiễm thể hiện trong "Đông Cung". Vai diễn này thật sự là kinh điển khó ai thay thế. 

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Thành công của bộ phim đã giúp Bành Tiểu Nhiễm từ cái tên vô danh vụt sáng thành sao chỉ sau một đêm. Nụ cười tươi, lúm đồng tiền duyên dáng cùng đôi mắt lanh lợi của nữ diễn viên được cho là rất phù hợp với hình ảnh một công chúa sống trên thảo nguyên, tự do và phóng khoáng. Nhan sắc của Bành Tiểu Nhiễm trong trang phục hồng y cũng khiến nhiều người phải choáng ngợp.

3. Dương Mịch vai Bạch Thiển - phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa

Dương Mịch là nữ minh tinh đắt giá nhất nhì của làng giải trí Hoa ngữ. Không chỉ tạo ấn tượng với vai diễn ở mảng phim hiện đại mà tạo hình trong phim cổ trang của cô cũng nhiều lần khắc sâu vào trong tâm trí người xem. Trong đó, vai diễn Bạch Thiển trong bộ phim cổ trang "Tam sinh tam thế thập lý đào hoa" là một hình tượng nhân vật khá đặc biệt khiến khán giả khó mà quên được của nữ diễn viên.

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Theo Nam Phong được biết thì Bạch Thiển trong phim là "mỹ nhân đẹp nhất" trong Tứ Hải Bát Hoang, là Thanh Khâu Nữ Đế không ai dám đụng vào. Nàng dịu dàng nhưng không nhu nhược, đơn thuần nhưng không ngốc nghếch, là một người dám yêu dám hận, có ân tất trả, có thù tất báo, tính cách rõ ràng người gặp người yêu.

2. Dương Tử vai Đồng Niên - phim Thân Ái Nhiệt Tình Yêu Thương

Lại một tác phẩm khác của Dương Tử lọt vào bảng xếp hạng lần này, hơn nữa còn là vị trí á quân. Đến với "Thân Ái Nhiệt Tình Yêu Thương" lần này, Dương Tử hóa thân thành Đồng Niên, một nữ chính mà ai gặp cũng yêu từ cái nhìn đầu tiên.

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Đồng Niên vốn là một nữ sinh thông minh học giỏi, trong giới game cũng là tuyển thủ xuất sắc, có rất nhiều fan. Bị hấp dẫn bởi anh chàng Hàn Thương Ngôn, cô gái có tính cách chân thành, ngây ngô, đáng yêu đã từng bước chinh phục người đàn ông sắt đá.

1. Triệu Lệ Dĩnh vai Thịnh Minh Lan - phim Minh Lan Truyện

Vị trí quán quân trong bảng xếp hạng lần này thuộc về vai Thịnh Minh Lan do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai trong phim "Minh Lan Truyện". Đây là một trong những phim truyền hình đình đám góp phần làm nên tên tuổi của Triệu Lệ Dĩnh và cả "chồng cũ" Phùng Thiệu Phong. Bộ phim cũng được xem là đã tạo cơ hội để cả hai nảy sinh tình cảm và sau đó kết hôn.

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Tính cách nhân vật này được xây dựng trông thì xem nhẹ mọi thứ, không màn danh lợi nhưng thực ra lại rất kiên cường, quả cảm, lại hiểu rõ lòng người, biết lúc nào nên tiến lúc nào nên lùi. Nàng cũng là một người khá ẩn nhẫn, lúc đối mặt với kẻ thù thì tuyệt không nương tay, với tình yêu và hôn nhân thì hết lòng hết dạ. Nam Phong nghĩ hình tượng phụ nữ thế này thì ai mà không thích cho được.

Bảng xếp hạng Top 10 nữ chính để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả:

10. Tư Đằng của Cảnh Điềm - phim Tư Đằng

9. Bạch Phượng Cửu của Địch Lệ Nhiệt Ba - phim Tam Sinh Tam Thể: Chẩm Thượng Thư

8. Chử Toàn Cơ của Viên Băng Nghiên - phim Lưu Ly

7. Viên Kim Hạ của Đàm Tùng Vận - phim Cẩm Y Chi Hạ

6. Kiều Tinh Tinh của Địch Lệ Nhiệt Ba - phim Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh

5. Dương Tử vai Cẩm Mịch - phim Hương Mật Tựa Khói Sương

4. Bành Tiểu Nhiễm vai Khúc Tiểu Phong - phim Đông Cung

3. Dương Mịch vai Bạch Thiển - phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa

2. Dương Tử vai Đồng Niên - phim Thân Ái Nhiệt Tình Yêu Thương

1. Triệu Lệ Dĩnh vai Thịnh Minh Lan - phim Minh Lan Truyện

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