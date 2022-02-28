Triệu Lệ Dĩnh bị chụp lén bởi ống kính người qua đường, liệu nhan sắc có bị ảnh hưởng?

Dự án "Dã man sinh trưởng" với sự góp mặt của Triệu Lệ Dĩnh hiện đang trong quá trình quay, tuy nhiên nhất cử nhất động của nữ diễn viên nhận được rất nhiều sự quan tâm.

Mới đây, cư dân mạng lan truyền rầm rộ bức ảnh chụp ở hậu trường "Dã man sinh trưởng". Trong ảnh có thể thấy, Triệu Lệ Dĩnh tỏ ra khí chất bá đạo tổng tài. Đặc biệt nhờ chụp từ góc trên cao nên nữ diễn viên trông như cao đến 1m80. Ngoài ra, chiếc mũi cao cùng vòng eo cực thon của "nữ hoàng rating" khiến ai nấy cũng đều trầm trồ, ngưỡng mộ.

Dù chỉ là bức ảnh chụp lướt qua, song Triệu Lệ Dĩnh vẫn khí chất hơn người - Ảnh: Internet

Trước đó, nhiều người cũng truyền tay nhau loạt ảnh của Triệu Lệ Dĩnh ở phim trường. Trong những bức ảnh được lan truyền, nữ diễn viên tỏa sáng cực kỳ sang chảnh khi diện chiếc áo lông vũ cùng mũ trùm đầu trắng muốt. Điểm nhấn chính là nhan sắc nổi bật của nữ diễn viên, mặc cho chất lượng ảnh không được cao.

Tạo hình của nữ diễn viên trong phim Dã man sinh trưởng khiến nhiều người càng mong đợi hơn - Ảnh: Internet

Triệu Lệ Dĩnh sẽ sánh đôi cùng Âu Hào trong bộ phim này - Ảnh: Internet

Triệu Lệ Dĩnh vẫn đang bận rộn với lịch trình quay cho bộ phim "Dã man sinh trưởng". Đây là một trong những dự án phim Hoa ngữ chưa lên sóng được khán giả quan tâm nhất hiện nay. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả A Nại. Bộ phim về chủ đề đấu trí thương nghiệp, lấy bối cảnh những năm 90 của thế kỷ trước. Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh vào vai Hứa Bác Hạ, một cô nàng cá tính, dũng cảm và có tầm nhìn độc đáo. Hứa Bác Hạ một mình lăn lộn khởi nghiệp, vượt qua bao gian nan để vươn tới thành công.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-le-dinh-bi-chup-len-boi-ong-kinh-nguoi-qua-duong-lieu-nhan-sac-co-bi-anh-huong-452670.html