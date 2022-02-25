Xôn xao Triệu Lệ Dĩnh gặp 'biến căng': Bị tố mắc bệnh ngôi sao, đạo đức giả ngay trên phim trường

Sao quốc tế 25/02/2022 10:40

Trước tin đồn thái độ chảnh choẹ, đạo đức giả, phía Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào.

Vào ngày 25/2, cư dân mạng bàn tán xôn xao về vụ việc liên quan đến nữ minh tinh Triệu Lệ Dĩnh. Hàng loạt blogger nổi tiếng Weibo chia sẻ câu chuyện về thái độ hạch sách, gay gắt của ekip nữ diễn viên họ Triệu trên phim trường khiến cư dân mạng không khỏi bức xúc và tức giận. Nhiều người cho rằng, bà xã Phùng Thiệu Phong mắc bệnh ngôi sao, cư xử khá tệ với người hâm mộ.

Theo thông tin, Triệu Lệ Dĩnh có mặt tại 1 trung tâm thương mại ở Ninh Ba (Trung Quốc) để quay phim. Một người hâm mộ cho biết trong lúc đang đứng xem nữ diễn viên đóng phim, cô bị nhân viên của Triệu Lệ Dĩnh đòi kiểm tra điện thoại và xoá hình. Đôi bên giằng co gay gắt, nhân viên thậm chí còn giật điện thoại của người chụp ảnh.

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Triệu Lệ Dĩnh bị tố mắc bệnh ngôi sao, cư xử khá tệ với người hâm mộ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, vì không thấy bất cứ tấm ảnh nào bất thường trong máy, nhân viên đã trả lại điện thoại cho bạn fan nữ nhưng không có 1 lời xin lỗi. Vì quá bất mãn, cảm thấy bị xâm phạm quyền riêng tư, fan này liền đăng bài bóc phốt: "Tại sao lại kiểm tra di động của tôi? Triệu Lệ Dĩnh thực chất quá kiêu căng và ngạo mạn, tôi cảm thấy cô ta đạo đức giả".

Các blogger nhận xét, nếu như nhân viên ekip muốn ngăn chặn tình trạng chụp ảnh, quay video, đáng lẽ ra cần có động thái tinh tế và mềm mỏng hơn. Cách xử lý sự việc quá thô bạo của nhân viên khiến cho Triệu Lệ Dĩnh chịu tiếng oan.

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Phía nữ diễn viên vẫn chưa lên tiếng phản hồi về vụ việc - Ảnh: Internet

Hiện, phía "tiểu hoa đán 8x" vẫn chưa lên tiếng phản hồi về vụ việc. Triệu Lệ Dĩnh đang bận rộn với lịch trình quay cho bộ phim "Dã man sinh trưởng". Đây là một trong những dự án phim Hoa ngữ chưa lên sóng được khán giả quan tâm nhất hiện nay. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả A Nại. Bộ phim về chủ đề đấu trí thương nghiệp, lấy bối cảnh những năm 90 của thế kỷ trước. Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh vào vai Hứa Bác Hạ, một cô nàng cá tính, dũng cảm và có tầm nhìn độc đáo. Hứa Bác Hạ một mình lăn lộn khởi nghiệp, vượt qua bao gian nan để vươn tới thành công. 

Hé lộ tạo hình Triệu Lệ Dĩnh trong phim mới: Ảnh chất lượng thấp nhưng nhan sắc chất lượng cao

Hé lộ tạo hình Triệu Lệ Dĩnh trong phim mới: Ảnh chất lượng thấp nhưng nhan sắc chất lượng cao

Mới đây, đoàn phim của "Dã man sinh trưởng" đã tiếp tục tung ra những tấm ảnh hậu trường hé lộ tạo hình của nhân vật Hứa Bác Hạ do Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận.

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