Vào ngày 25/2, cư dân mạng bàn tán xôn xao về vụ việc liên quan đến nữ minh tinh Triệu Lệ Dĩnh. Hàng loạt blogger nổi tiếng Weibo chia sẻ câu chuyện về thái độ hạch sách, gay gắt của ekip nữ diễn viên họ Triệu trên phim trường khiến cư dân mạng không khỏi bức xúc và tức giận. Nhiều người cho rằng, bà xã Phùng Thiệu Phong mắc bệnh ngôi sao, cư xử khá tệ với người hâm mộ.

Theo thông tin, Triệu Lệ Dĩnh có mặt tại 1 trung tâm thương mại ở Ninh Ba (Trung Quốc) để quay phim. Một người hâm mộ cho biết trong lúc đang đứng xem nữ diễn viên đóng phim, cô bị nhân viên của Triệu Lệ Dĩnh đòi kiểm tra điện thoại và xoá hình. Đôi bên giằng co gay gắt, nhân viên thậm chí còn giật điện thoại của người chụp ảnh.