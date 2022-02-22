Triệu Lệ Dĩnh bị nghi có tình mới chỉ vì hành động này?

Hành động lộ liễu của Triệu Lệ Dĩnh trong đoạn clip mới đây khiến dân tình xôn xao.

Mới đây, trên phim trường Dã man sinh trưởng, người hâm mộ đã chụp được hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh vừa mới tan làm. Nữ diễn viên vẫn giữ nguyên tạo hình trong phim với mái tóc xoăn bồng bềnh. Đáng chú ý, cô nàng vừa đi vừa nhìn điện thoại, lại còn mỉm cười tươi rói, trông vô cùng hạnh phúc. Dù đoạn clip được đăng tải lên Douyin có chất lượng khá thấp, nhưng vẫn có thể nhìn ra sự rạng rỡ trên gương mặt của nàng tiểu hoa.

Chính bởi những hình ảnh này, nhiều netizen không khỏi đặt ra nghi vấn phải chăng Triệu Lệ Dĩnh đã tìm được hạnh phúc mới cho mình? Tuy nhiên, cũng có khán giả tỏ ra không đồng tình với giả thuyết này, đồng thời kêu gọi mọi người hãy nhìn mọi việc theo chiều hướng đơn giản hơn, có thể nàng Dĩnh Bảo chỉ đang xem một đoạn clip hài hước, đang nhắn tin với bạn bè mà thôi. Trước đó, vào đúng ngày Valentine (14/2), trang Weibo xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh Triệu Lệ Dĩnh khoác tay người đàn ông lạ đi dạo trong trung tâm thương mại. Nhưng bất ngờ thay, đó chỉ là một cảnh quay mà Triệu Lệ Dĩnh cùng bạn diễn thực hiện tại phim trường Dã man sinh trưởng.

Triệu Lệ Dĩnh sau một thời gian vướng bận chuyện tình cảm và gia đình, đã chính thức quay trở lại showbiz và lợi hại hơn nữa. Nhan sắc của cô nàng cũng ngày một thăng hạng, xinh đẹp. Thêm vào đó, Triệu Lệ Dĩnh cũng rất tích cực làm mới mình bằng việc nhận những kịch bản với nhiều thể loại khác nhau. Dã man sinh trưởng chuyển thể từ tiểu thuyết Không Được Vãng Sinh của tác giả A Nại. Bộ phim về chủ đề đấu trí thương nghiệp, lấy bối cảnh những năm 90 của thế kỷ trước. Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh vào vai Hứa Bác Hạ, một cô nàng cá tính, dũng cảm và có tầm nhìn độc đáo. Hứa Bác Hạ một mình lăn lộn khởi nghiệp, vượt qua bao gian nan để vươn tới thành công. Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh vẫn đang hoàn thành những cảnh quay cuối đang trong Dã man sinh trưởng. Bộ phim chưa có lịch chiếu chính thức.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-le-dinh-bi-nghi-co-tinh-moi-chi-vi-hanh-dong-nay-451317.html