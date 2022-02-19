Mới đây, cư dân mạng xứ Trung Lan truyền loạt hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh trong tạo hình "thần tiên tỷ tỷ" Vương Ngữ Yên của phim "Thiên Long Bát Bộ".

Nhắc đến những biểu tượng nhan sắc của làng giải trí Hoa Ngữ, không thể không kể đến cái tên Lưu Diệc Phi. Ngay từ khi mới gia nhập Cbiz, nữ diễn viên đã sở hữu một khí chất và thần thái xuất chúng hơn người. Đặc biệt, khán giả vẫn chưa thể nào quên được gương mặt đẹp tựa tranh vẽ và nụ cười mỉm duyên dáng của vai diễn "thần tiên tỷ tỷ" Vương Ngữ Yên trong bộ phim truyền hình "Thiên Long Bát Bộ" (2002). Chính vẻ đẹp thoát tục, mơ màng của Lưu Diệc Phi đã giúp mỹ nhân đạt được thành công vững chắc như ngày hôm nay.

Nhan sắc và diễn xuất của 'Vương Ngữ Yên' Lưu Diệc Phi vẫn khiến khán giả rung động - Ảnh: Internet Gần đây, trang mạng xã hội Weibo lan truyền một loạt hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh trong tạo hình "thần tiên tỷ tỷ" Vương Ngữ Yên của phim "Thiên Long Bát Bộ". Với nhan sắc chuẩn mỹ nhân cổ trang được yêu thích từ lâu, Triệu Lệ Dĩnh dễ dàng cân đẹp một trong những mỹ nhân kinh điển nhất vũ trụ võ hiệp Kim Dung. Song, thực chất đây không phải màn "thử tạo hình" cho vai Vương Ngữ Yên của Triệu Lệ Dĩnh. Với công nghệ "deepfake" đang làm mưa làm gió, cư dân mạng xứ Trung đã ghép mặt Triệu Lệ Dĩnh vào hình tượng "thần tiên tỷ tỷ" của Lưu Diệc Phi, kết quả tạo nên phiên bản đẹp đến ngỡ ngàng.

Hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh trong vai Vương Ngữ Yên - Ảnh: Internet Trước đó, vũ trụ Kim Dung đã có nhiều dự án remake vô cùng tệ hại, nhất là ở khâu tạo hình nhân vật. Vai diễn Vương Ngữ Yên trong bản phim 2021 vừa qua khiến khán giả thất vọng vì kém khí chất lẫn khả năng diễn xuất. Chính vì vậy, nhiều người đã nêu quan điểm rằng nếu đoàn phim nào muốn làm lại "Thiên Long Bát Bộ" thì hãy cân nhắc đến cái tên Triệu Lệ Dĩnh. Cho tới thời điểm này, Lưu Diệc Phi trong vai Vương Ngữ Yên vẫn là phiên bản gần gũi và gắn bó với nhiều thế hệ khán giả.

Phùng Thiệu Phong muốn tái hôn với Triệu Lệ Dĩnh, thái độ mẹ chồng cũ cũng quay ngoắt 180 độ Cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn luôn là chủ đề được bàn tán xôn xao nhất nhì Cbiz.

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