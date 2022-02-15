Những mỹ nhân Hoa ngữ có cát-xê cao nhất: Triệu Lệ Dĩnh 'đè bẹp' Dương Mịch, Tôn Lệ thua trước một cái tên bất ngờ

Sự thành công của một bộ phim đôi khi ngoài cốt truyện hay thì sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng cũng góp một phần vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, muốn có cái gật đầu của những sao nữ sau đây thì cái giá phải trả là không hề rẻ chút nào.

Mỹ nhân Tân Cương Đồng Lệ Á là một trong những người đẹp nổi tiếng nhất C-biz ở thời điểm hiện tại. Kể từ khi ly hôn với Trần Tư Thành, nhiều nguồn tin tiết lộ nàng "Trần Phi Yến" đã nên duyên với một quan chức cấp cao, có lẽ vì vậy mà cát-xê của cô khi tham gia tác phẩm Tiền Đồ Rộng Lớn đạt mức 450.000 NDT (1,6 tỷ đồng).

Kể từ sau thành công của Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, cái tên Dương Mịch lên như diều gặp gió

Kể từ sau thành công của Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, cái tên Dương Mịch lên như diều gặp gió. Nhờ độ phủ sóng của mình từ phim ảnh đến show giải trí, hiện tại mức thù lao cho mỗi tập phim truyền hình có Dương Mịch tham gia rơi vào khoảng 500.000 NDT (1,8 tỷ đồng), còn cát-xê cho phim điện ảnh của cô là 3 triệu NDT (10,7 tỷ đồng). Cũng nhờ vậy mà công ty của cô - Truyền Thông Gia Hành đã được định giá tới 5 tỷ NDT (17950 tỷ đồng) vào năm 2017.

3. Triệu Lệ Dĩnh

Tuy chưa từng được đào tạo chính quy, Triệu Lệ Dĩnh vẫn lọt vào top 3 nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ và nỗ lực hết sức của mình

Tuy chưa từng được đào tạo chính quy, Triệu Lệ Dĩnh vẫn lọt vào top 3 nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ và nỗ lực hết sức của mình. Ngoài việc sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, diễn xuất của mỹ nhân họ Triệu hiện rơi vào khoảng 400.000 - 700.000 NDT mỗi tập (1,4 tỷ đến 2,5 tỷ đồng). Ngoài ra, nữ minh tinh còn "cá kiếm" thêm một khoảng to mỗi năm nhờ các hoạt động quảng cáo và đầu tư vào lĩnh vực giải trí.

2. Tôn Lệ

Được mệnh danh là 'nhất tỷ' ở mảng truyền hình, thu nhập một năm của Tôn Lệ cao ngang ngửa ông xã Đặng Siêu

Vào năm 2015, khi tham gia vào tác phẩm Mị Nguyệt Truyện, cát-xê của Tôn Lệ sau khi "lệnh giới hạn lương nghệ sĩ" được ban hành vẫn cao ngất ngưỡng ở mức 60 triệu NDT (215,4 tỷ đồng), tức là khoảng 740 ngàn NDT mỗi tập (2,65 tỷ đồng). Được mệnh danh là "nhất tỷ" ở mảng truyền hình, thu nhập một năm của cô cao ngang ngửa chồng là Đặng Siêu - một trong những "ông hoàng phòng vé" của làng giải trí Hoa ngữ.

1. Trương Mạn Ngọc

Dù đã 8 năm không đóng phim, Trương Mạn Ngọc vẫn giữ địa vị cao nhất trong làng giải trí Hoa ngữ. Tuy con số cụ thể không được tiết lộ nhưng nhiều ông lớn trong ngành vẫn không ngại mà mời nữ minh tinh trở lại màn ảnh, nhưng điều này là khá khó khi cô vẫn chưa có dấu hiệu muốn trở lại ánh hào quang.

Dù đã 8 năm không đóng phim, Trương Mạn Ngọc vẫn giữ địa vị cao nhất trong làng giải trí Hoa ngữ

Giải đáp cho sức hút của Trương Mạn Ngọc, dễ hiểu khi mà cô là nữ diễn viên châu Á đầu tiên giành giải Ảnh hậu tại LHP Cannes, sao Hoa ngữ đầu tiên đoạt giải Gấu bạc tại LHP Berlin, 5 lần đạt Ảnh hậu tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong 5 lần đạt giải Kim Mã Đài Loan.

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