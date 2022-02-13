Phùng Thiệu Phong bất ngờ làm 1 việc để níu kéo Triệu Lệ Dĩnh sau 1 năm ly hôn, phản ứng của nàng tiểu hoa 8X mới bất ngờ

Gần 1 năm sau ly hôn, nhất cử nhất động của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn nhận được sự quan tâm không hề nhỏ từ người hâm mộ, chỉ cần có bất cứ động thái nào của người này, dân tình sẽ "réo tên" người kia ngay tắp lự. Không ít netizen mong mỏi cả hai có thể trở về bên nhau, tuy nhiên điều ấy vẫn là vấn đề bỏ ngỏ.

Trang QQ mới đây đã có 1 bài viết gây xôn xao khi tiết lộ tài tử họ Phùng đang có nhiều hành động níu kéo vợ cũ. Theo thông tin, nam diễn viên từng rất nhiều lần tìm đến biệt thự của Triệu Lệ Dĩnh ở Bắc Kinh vậy nhưng đều bị cô ngó lơ, cửa đóng then cài không muốn tiếp xúc. Vậy nhưng trong lần gần đây nhất, Phùng Thiệu Phong quyết định bế thêm con trai đến nhà Triệu Lệ Dĩnh, ngay lập tức nữ diễn viên mở cửa và cho 2 bố con vào nhà.