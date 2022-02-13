Phùng Thiệu Phong bất ngờ làm 1 việc để níu kéo Triệu Lệ Dĩnh sau 1 năm ly hôn, phản ứng của nàng tiểu hoa 8X mới bất ngờ

Sao quốc tế 13/02/2022 15:33

Thông tin nóng hổi về cặp đôi Phùng Thiệu Phong - Triệu Lệ Dĩnh đầu năm mới thu hút sự quan tâm rất lớn từ phía người hâm mộ.

Gần 1 năm sau ly hôn, nhất cử nhất động của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn nhận được sự quan tâm không hề nhỏ từ người hâm mộ, chỉ cần có bất cứ động thái nào của người này, dân tình sẽ "réo tên" người kia ngay tắp lự. Không ít netizen mong mỏi cả hai có thể trở về bên nhau, tuy nhiên điều ấy vẫn là vấn đề bỏ ngỏ.

Phùng Thiệu Phong bất ngờ làm 1 việc để níu kéo Triệu Lệ Dĩnh sau 1 năm ly hôn, phản ứng của nàng tiểu hoa 8X mới bất ngờ - Ảnh 1

Trang QQ mới đây đã có 1 bài viết gây xôn xao khi tiết lộ tài tử họ Phùng đang có nhiều hành động níu kéo vợ cũ. Theo thông tin, nam diễn viên từng rất nhiều lần tìm đến biệt thự của Triệu Lệ Dĩnh ở Bắc Kinh vậy nhưng đều bị cô ngó lơ, cửa đóng then cài không muốn tiếp xúc. Vậy nhưng trong lần gần đây nhất, Phùng Thiệu Phong quyết định bế thêm con trai đến nhà Triệu Lệ Dĩnh, ngay lập tức nữ diễn viên mở cửa và cho 2 bố con vào nhà.

Phùng Thiệu Phong bất ngờ làm 1 việc để níu kéo Triệu Lệ Dĩnh sau 1 năm ly hôn, phản ứng của nàng tiểu hoa 8X mới bất ngờ - Ảnh 2

 Phùng Thiệu Phong bất ngờ làm 1 việc để níu kéo Triệu Lệ Dĩnh sau 1 năm ly hôn, phản ứng của nàng tiểu hoa 8X mới bất ngờ - Ảnh 3

Trang QQ nhận xét đây là động thái cực kỳ thông minh của tài tử Minh Lan Truyện. Về phần "Sam Sam", cô rất vui vẻ và ngóng chờ sự xuất hiện của 2 bố con. Đáng chú ý, khi Phùng Thiệu Phong và con trai chuẩn bị về, Triệu Lệ Dĩnh đã tặng 1 món quà vô cùng đắt tiền cho tiểu quý tử. Không chỉ vậy, trước khi ra về, tài tử họ Phùng đã dành ánh mắt trìu mến cho vợ cũ. Trang QQ bình luận: "Cặp đôi giống như thuở mới yêu, trong mắt anh có em, trong mắt em có anh".

Phùng Thiệu Phong bất ngờ làm 1 việc để níu kéo Triệu Lệ Dĩnh sau 1 năm ly hôn, phản ứng của nàng tiểu hoa 8X mới bất ngờ - Ảnh 4

Kể từ khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh và nam thần "Cung Tỏa Tâm Ngọc" cố gắng không tương tác với nhau quá nhiều, tuy nhiên gần đây, mỹ nhân họ Triệu đã có sự thay đổi trong suy nghĩ. Rất nhiều người hy vọng rằng, cặp đôi đình đám có thể cho nhau cơ hội tái hợp, xây dựng lại tổ ấm. 

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