Vì sao Triệu Lệ Dĩnh không đeo nhẫn cưới trong suốt 3 năm hôn nhân với Phùng Thiệu Phong?

Cuộc hôn nhân kéo dài chưa đầy 3 năm của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã kết thúc vào tháng 4 năm 2021. Nhiều người vô cùng tò mò vì ngoài việc không tổ chức hôn lễ, 2 vợ chồng đều không đeo nhẫn cưới. Thậm chí trong 1 lần tham gia show truyền hình, tài tử họ Phùng lắc đầu ái ngại và chia sẻ, anh cũng không hiểu vì sao vợ không hề đưa nhẫn cưới cho mình đeo.

Trang QQ mới đây đã có bài viết gây xôn xao cộng đồng mạng khi chia sẻ 1 cuộc phỏng vấn của Triệu Lệ Dĩnh. Khi được hỏi về vấn đề nhẫn cưới gây tranh cãi, mỹ nhân họ Triệu lý giải bằng 1 câu ngắn gọn: "Đã là vợ chồng yêu thương nhau chân thành thì sẽ không để ý tới tiểu tiết trong cuộc sống". Ngay lập tức, câu trả lời này trở thành chủ đề bàn tán trên mạng.