Vì sao Triệu Lệ Dĩnh không đeo nhẫn cưới trong suốt 3 năm hôn nhân với Phùng Thiệu Phong?

Dù đã ly hôn được gần 1 năm song cuộc sống của Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong luôn được quan tâm hơn bao giờ hết.
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Cuộc hôn nhân kéo dài chưa đầy 3 năm của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã kết thúc vào tháng 4 năm 2021. Nhiều người vô cùng tò mò vì ngoài việc không tổ chức hôn lễ, 2 vợ chồng đều không đeo nhẫn cưới. Thậm chí trong 1 lần tham gia show truyền hình, tài tử họ Phùng lắc đầu ái ngại và chia sẻ, anh cũng không hiểu vì sao vợ không hề đưa nhẫn cưới cho mình đeo.
Trang QQ mới đây đã có bài viết gây xôn xao cộng đồng mạng khi chia sẻ 1 cuộc phỏng vấn của Triệu Lệ Dĩnh. Khi được hỏi về vấn đề nhẫn cưới gây tranh cãi, mỹ nhân họ Triệu lý giải bằng 1 câu ngắn gọn: "Đã là vợ chồng yêu thương nhau chân thành thì sẽ không để ý tới tiểu tiết trong cuộc sống". Ngay lập tức, câu trả lời này trở thành chủ đề bàn tán trên mạng.
Sau khi nghe tiết lộ của nàng "Sam Sam", Phùng Thiệu Phong vô cùng sững sờ. Có lẽ do chênh lệch nghiêm trọng về giá trị sống và quan điểm nghề nghiệp, cả hai cứ thế nảy sinh mâu thuẫn.
Triệu Lệ Dĩnh lại là con người sống rất lý trí, cô sẵn sàng và dứt khoát trong việc nói lời chia tay. Có thông tin cho rằng, Phùng Thiệu Phong từng cố gắng níu kéo nhưng thất bại trong việc khiến Triệu Lệ Dĩnh hồi tâm chuyển ý. Tuy nhiên, đây đều là những tin đồn chưa rõ đúng sai, cả 2 nghệ sĩ tuyên bố họ sẽ không trả lời bất cứ thông tin thiếu minh bạch trên MXH.
Trên MXH, netizen bình luận rằng, Phùng Thiệu Phong không chỉ thiếu 1 chiếc nhẫn cưới trên tay mà còn cả ý nghĩa cuộc sống. Nam diễn viên Minh Lan Truyện chưa có được cuộc sống hôn nhân thực sự trọn vẹn, những chi tiết như đám cưới, nhẫn cưới,... đều thiếu hụt. Dù rằng được công chúng "đẩy thuyền" và ủng hộ nối lại duyên xưa song cả 2 vẫn nhất quyết cho nhau lối đi riêng.