Tạo hình đẹp nhất từ trước đến nay của Triệu Lệ Dĩnh: Bất ngờ khi hạng 1 không phải Sở Kiều hay Sam Sam

Sao quốc tế 07/02/2022 22:14

Tạo hình đẹp nhất của Triệu Lệ Dĩnh theo báo Trung bình chọn khiến cộng đồng mạng thích thú.

Mới đây, trang Sohu đã đưa ra danh sách xếp hạng vai diễn đẹp nhất của Triệu Lệ Dĩnh từ trước đến nay, và hạng 1 chắc chắn sẽ khiến ai nấy bất ngờ.

Hạng 1: Nữ vương trong Tây Du Ký: Nữ Nhi Quốc

Trang Sohu đã lựa chọn vai Nữ vương trong Tây Du Ký 3 là hình tượng xinh đẹp nhất của Triệu Lệ Dĩnh trên màn ảnh. Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh để tóc suôn dài, nét mặt nữ tính dịu dàng khiến bao người mê mẩn. Đây cũng là vai diễn giúp Triệu Lệ Dĩnh nên duyên với Phùng Thiệu Phong, đánh dấu bước khởi đầu cho cuộc hôn nhân ngọt ngào lẫn đắng cay của nàng tiểu hoa đình đám nhất nhì Cbiz.

Tạo hình đẹp nhất từ trước đến nay của Triệu Lệ Dĩnh: Bất ngờ khi hạng 1 không phải Sở Kiều hay Sam Sam - Ảnh 1

 Tạo hình đẹp nhất từ trước đến nay của Triệu Lệ Dĩnh: Bất ngờ khi hạng 1 không phải Sở Kiều hay Sam Sam - Ảnh 2

Hạng 2: Ngọc Vô Tâm trong Thục Sơn Chiến Kỷ

Xếp hạng 2 là tạo hình Ngọc Vô Tâm trong Thục Sơn Chiến Kỷ. Đây vốn dĩ là vai diễn không mấy nổi tiếng của Triệu Lệ Dĩnh nhưng lại đánh dấu một hình tượng độc đáo, hiếm thấy của cô. Ngọc Vô Tâm là một người lạnh lùng, khó gần và bí ẩn. Tạo hình tây vực của Triệu Lệ Dĩnh lúc này cũng gây ấn tượng mạnh với khán giả, đặc biệt là đôi mắt có hồn và giàu cảm xúc.

Tạo hình đẹp nhất từ trước đến nay của Triệu Lệ Dĩnh: Bất ngờ khi hạng 1 không phải Sở Kiều hay Sam Sam - Ảnh 3

 Tạo hình đẹp nhất từ trước đến nay của Triệu Lệ Dĩnh: Bất ngờ khi hạng 1 không phải Sở Kiều hay Sam Sam - Ảnh 4

Hạng 3: Hoa Thiên Cốt trong Hoa Thiên Cốt

Xếp hạng 3 là tạo hình Hoa Thiên Cốt của Triệu Lệ Dĩnh. Có thể nói, mỹ nhân họ Triệu đã thể hiện hai hình tượng trong sáng - "hắc hóa" đối lập vô cùng rõ ràng và xuất sắc. Ngoại hình của cô trước và sau khi thay đổi thực sự rất khác biệt, khiến khán giả nổi da gà bởi sự sinh động trong hành trình phát triển tính cách của Hoa Thiên Cốt.

Tạo hình đẹp nhất từ trước đến nay của Triệu Lệ Dĩnh: Bất ngờ khi hạng 1 không phải Sở Kiều hay Sam Sam - Ảnh 5

 Tạo hình đẹp nhất từ trước đến nay của Triệu Lệ Dĩnh: Bất ngờ khi hạng 1 không phải Sở Kiều hay Sam Sam - Ảnh 6

Hạng 4: Lục Trinh trong Lục Trinh Truyền Kỳ

Xếp hạng 4 trong bảng xếp hạng những tạo hình đẹp nhất của Triệu Lệ Dĩnh là Lục Trinh. Đây là một trong những vai chính cổ trang đầu tiên của nữ diễn viên. Thời điểm năm 2013, cô nàng trông khá mũm mĩm, dễ thương với cặp má phúng phính. Ngoài ra phần trang phục của Lục Trinh cũng gây ấn tượng tốt với khán giả.

Tạo hình đẹp nhất từ trước đến nay của Triệu Lệ Dĩnh: Bất ngờ khi hạng 1 không phải Sở Kiều hay Sam Sam - Ảnh 7

Tạo hình đẹp nhất từ trước đến nay của Triệu Lệ Dĩnh: Bất ngờ khi hạng 1 không phải Sở Kiều hay Sam Sam - Ảnh 8

Bất ngờ gặp Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong lộ cách xưng hô đặc biệt với vợ cũ

Bất ngờ gặp Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong lộ cách xưng hô đặc biệt với vợ cũ

Netizen cho rằng, cách xưng hô này phần nào thể hiện mối quan hệ hiện tại giữa mỹ  nhân họ Triệu và chồng cũ.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Tạo hình đẹp nhất của Triệu Lệ Dĩnh sao hoa ngữ tạo hình Triệu Lệ Dĩnh phim Triệu Lệ Dĩnh

TIN LIÊN QUAN

Bất ngờ gặp Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong lộ cách xưng hô đặc biệt với vợ cũ

Bất ngờ gặp Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong lộ cách xưng hô đặc biệt với vợ cũ

Tin tức dưa Cbiz ngày 5/2: Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh sẽ vào đoàn 'Dữ Phượng Hành', lộ số tiền phạt của Ngô Diệc Phàm?

Tin tức dưa Cbiz ngày 5/2: Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh sẽ vào đoàn 'Dữ Phượng Hành', lộ số tiền phạt của Ngô Diệc Phàm?

Triệu Lệ Dĩnh quay clip gửi con trai dịp Tết, cách xưng hô với Phùng Thiệu Phong gây bất ngờ vô cùng

Triệu Lệ Dĩnh quay clip gửi con trai dịp Tết, cách xưng hô với Phùng Thiệu Phong gây bất ngờ vô cùng

Triệu Lệ Dĩnh trông thế nào khi đứng chung khung hình với các hot girl, đến mẹ ruột cũng không thể nhận ra?

Triệu Lệ Dĩnh trông thế nào khi đứng chung khung hình với các hot girl, đến mẹ ruột cũng không thể nhận ra?

Bị hỏi liệu có buồn khi trượt Tứ tiểu hoa đán sau 90, Triệu Lệ Dĩnh trả lời như 'dội nước lạnh' vào phóng viên

Bị hỏi liệu có buồn khi trượt Tứ tiểu hoa đán sau 90, Triệu Lệ Dĩnh trả lời như 'dội nước lạnh' vào phóng viên

Hậu trường quảng cáo 'bóc sạch' nhan sắc thật của 'nữ hoàng rating' Triệu Lệ Dĩnh

Hậu trường quảng cáo 'bóc sạch' nhan sắc thật của 'nữ hoàng rating' Triệu Lệ Dĩnh

TIN MỚI NHẤT

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 20 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 26 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Đời sống 2 giờ 4 phút trước
3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào