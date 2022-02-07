Tạo hình đẹp nhất từ trước đến nay của Triệu Lệ Dĩnh: Bất ngờ khi hạng 1 không phải Sở Kiều hay Sam Sam

Mới đây, trang Sohu đã đưa ra danh sách xếp hạng vai diễn đẹp nhất của Triệu Lệ Dĩnh từ trước đến nay, và hạng 1 chắc chắn sẽ khiến ai nấy bất ngờ.

Trang Sohu đã lựa chọn vai Nữ vương trong Tây Du Ký 3 là hình tượng xinh đẹp nhất của Triệu Lệ Dĩnh trên màn ảnh. Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh để tóc suôn dài, nét mặt nữ tính dịu dàng khiến bao người mê mẩn. Đây cũng là vai diễn giúp Triệu Lệ Dĩnh nên duyên với Phùng Thiệu Phong, đánh dấu bước khởi đầu cho cuộc hôn nhân ngọt ngào lẫn đắng cay của nàng tiểu hoa đình đám nhất nhì Cbiz.

Hạng 2: Ngọc Vô Tâm trong Thục Sơn Chiến Kỷ

Xếp hạng 2 là tạo hình Ngọc Vô Tâm trong Thục Sơn Chiến Kỷ. Đây vốn dĩ là vai diễn không mấy nổi tiếng của Triệu Lệ Dĩnh nhưng lại đánh dấu một hình tượng độc đáo, hiếm thấy của cô. Ngọc Vô Tâm là một người lạnh lùng, khó gần và bí ẩn. Tạo hình tây vực của Triệu Lệ Dĩnh lúc này cũng gây ấn tượng mạnh với khán giả, đặc biệt là đôi mắt có hồn và giàu cảm xúc.

Hạng 3: Hoa Thiên Cốt trong Hoa Thiên Cốt

Xếp hạng 3 là tạo hình Hoa Thiên Cốt của Triệu Lệ Dĩnh. Có thể nói, mỹ nhân họ Triệu đã thể hiện hai hình tượng trong sáng - "hắc hóa" đối lập vô cùng rõ ràng và xuất sắc. Ngoại hình của cô trước và sau khi thay đổi thực sự rất khác biệt, khiến khán giả nổi da gà bởi sự sinh động trong hành trình phát triển tính cách của Hoa Thiên Cốt.

Hạng 4: Lục Trinh trong Lục Trinh Truyền Kỳ

Xếp hạng 4 trong bảng xếp hạng những tạo hình đẹp nhất của Triệu Lệ Dĩnh là Lục Trinh. Đây là một trong những vai chính cổ trang đầu tiên của nữ diễn viên. Thời điểm năm 2013, cô nàng trông khá mũm mĩm, dễ thương với cặp má phúng phính. Ngoài ra phần trang phục của Lục Trinh cũng gây ấn tượng tốt với khán giả.