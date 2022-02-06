Bất ngờ gặp Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong lộ cách xưng hô đặc biệt với vợ cũ

Sao quốc tế 06/02/2022 22:16

Netizen cho rằng, cách xưng hô này phần nào thể hiện mối quan hệ hiện tại giữa mỹ  nhân họ Triệu và chồng cũ.

Mới đây, trang QQ đã có 1 bài viết tiết lộ về tình huống khó xử của Triệu Lệ DĩnhPhùng Thiệu Phong. Theo đó, cả hai đều được một đài truyền hình gửi lời mời tham dự chương trình Gala Xuân vãn.

Bất ngờ gặp Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong lộ cách xưng hô đặc biệt với vợ cũ - Ảnh 1

Hai người bất ngờ chạm mặt nhau trong buổi tổng duyệt. Đáng chú ý, nam diễn viên Minh Lan Truyện là người chủ động bước tới chào hỏi Triệu Lệ Dĩnh và gọi vợ cũ bằng 1 danh xưng đặc biệt: "Mẹ nó ơi".

Trang QQ nhận xét, cách gọi này của Phùng Thiệu Phong dành cho nàng "Sam Sam" phần nào thể hiện rằng anh vẫn còn tình yêu với vợ cũ. Cho tới thời điểm hiện tại, vẫn có không ít người hâm mộ mong cặp đôi có thể tái hợp, xây dựng lại một gia đình hạnh phúc.

Bất ngờ gặp Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong lộ cách xưng hô đặc biệt với vợ cũ - Ảnh 2

Trước đó, từng có bài viết tiết lộ, trong một lần bí mật quay clip gửi con trai nhân dịp Tết, Triệu Lệ Dĩnh lộ cách gọi chồng cũ là "Nhị Thúc" - tên nhân vật tài tử họ Phùng đảm nhiệm trong bộ phim Minh Lan Truyện. Đây chính là bộ phim cả hai cùng đóng chung, trong phim Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong trở thành vợ chồng. Chỉ nhờ một chi tiết nhỏ này trang BJH cho rằng, người đẹp họ Triệu vẫn còn tình cảm với chồng cũ.

Bất ngờ gặp Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong lộ cách xưng hô đặc biệt với vợ cũ - Ảnh 3

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đều là tên tuổi đắt giá trên màn ảnh xứ Trung. Cặp sao vướng nghi vấn “phim giả tình thật” khi đóng chung The Monkey King 3 (Tây Du Ký 3: Nữ nhi quốc) hồi 2017 và liên tục lộ ảnh bí mật hẹn hò, gặp gỡ ở nhiều địa điểm khác nhau nhưng không lên tiếng thừa nhận.

Bất ngờ gặp Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong lộ cách xưng hô đặc biệt với vợ cũ - Ảnh 4

Mãi đến tháng 10.2018, bộ đôi mới chịu công khai mối quan hệ đồng thời báo tin kết hôn. Tháng 10.2019, cặp minh tinh - tài tử này đón quý tử đầu lòng. Chuyện yêu nhanh, cưới vội của họ vấp phải nhiều tin đồn thất thiệt, cả hai không ít lần vướng nghi vấn rạn nứt, ly hôn trước khi chính thức thông báo đường ai nấy đi vào tháng 4 năm 2021.

Triệu Lệ Dĩnh quay clip gửi con trai dịp Tết, cách xưng hô với Phùng Thiệu Phong gây bất ngờ vô cùng

Triệu Lệ Dĩnh quay clip gửi con trai dịp Tết, cách xưng hô với Phùng Thiệu Phong gây bất ngờ vô cùng

Trong đoạn clip gửi cho con trai như một món quà năm mới, Triệu Lệ Dĩnh đã vô tình để lộ cách xưng hô gây chú ý với chồng cũ Phùng Thiệu Phong.

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