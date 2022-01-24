Hậu trường quảng cáo 'bóc sạch' nhan sắc thật của 'nữ hoàng rating' Triệu Lệ Dĩnh

Từ sau khi sinh nở, nhan sắc và thần thái của Triệu Lệ Dĩnh còn ngày càng thăng hạng, ấn tượng hơn hẳn trước kia.

Mới đây, một bộ ảnh hậu trường chụp quảng cáo của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Thần thái chuyên nghiệp, gương mặt ưa nhìn cùng với vóc dáng thon thả giúp cho cô nàng dễ dàng chiếm được cảm tình của khán giả. Do nổi bật với nhan sắc thuần khiết, ngày càng trẻ trung và quyến rũ. Không ít người cho rằng, Triệu Lệ Dĩnh chẳng kém gì đàn em 20 tuổi nhờ những tấm hình này. Thời gian gần đây, Triệu Lệ Dĩnh thường xuyên tung những bộ ảnh với vô vàn phong cách khác nhau. Từ quý cô sang chảnh tới thiếu nữ ngọt ngào, nàng tiểu Hoa đán chứng minh 1 câu: "Phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai".

Triệu Lệ Dĩnh xinh đẹp rực rỡ khi quay quảng cáo - Ảnh: Internet Trước đó, cư dân mạng đã bắt gặp cô nàng bất ngờ xuất hiện tại hậu trường Gala Tết của đài truyền hình Bắc Kinh. Đây là lịch trình vô cùng bất ngờ, khiến không ít fan cứng phải ngạc nhiên. Xuất hiện tại hậu trường buổi tập luyện, mỹ nhân họ Triệu gây chú ý với vóc dáng nhỏ nhắn nhưng đeo chiếc khăn quàng màu xanh cực kỳ nổi bật. Dù đeo khẩu trang nhưng nàng "Sam Sam" để lộ một phần gương mặt bầu bĩnh cùng đôi mắt to tròn hút hồn.

Nữ diễn viên bận rộn với lịch trình làm việc cuối năm - Ảnh: Internet Chỉ với những hình ảnh ít ỏi này thôi, các fan đã sốt ruột mong chờ màn trình diễn đón mừng năm mới của cô nàng. Dường như năm nay nữ diễn viên sẽ bận rộn chạy sô cuối năm thay vì ở nhà chăm con trai như những năm trước. Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đang bận rộn với dự án "Dã man sinh trưởng". Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết "Không được vãng sinh", có nội dung xoay quanh chuyện khởi nghiệp của người trẻ. Phim kể về Hứa Ban Hạ, người làm công việc thu mua gang thép. Từ một cô gái bình thường, Hứa Ban Hạ đã làm nên những điều không tưởng, đồng thời xây dựng vị trí vững chắc trong giới kinh doanh.

Né ống kính máy ảnh, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ để lộ nhẫn kim cương 'đáng ngờ' Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện tham gia buổi tổng duyệt cho một chương trình chào năm mới. Song, chiếc nhẫn kim cương mà nữ diễn viên đeo trên tay lại gây chú ý với mọi người.

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