Phim mới của Bạch Kính Đình mở điểm cao chót vót cực đỉnh, vượt qua 'nữ hoàng rating' Triệu Lệ Dĩnh

Sao quốc tế 15/01/2022 16:33

Chỉ sau 2 ngày lên sóng, bộ phim "Khai Đoan" của cặp đôi Bạch Kính Đình và Triệu Kim Mạch hiện đứng đầu về độ quan tâm và lượt xem tại Trung Quốc.

Vào ngày 15/1, bộ phim "Khai Đoan" với đề tài trinh thám, huyền bí với sự góp mặt của Bạch Kính Đình Triệu Kim Mạch đã chính thức mở điểm đánh giá Douban. Chỉ sau 2 ngày lên sóng, bộ phim đã chiếm được cảm tình từ nhiều mọt phim Hoa ngữ và nhận được số điểm cao chót vót 8,2 điểm.

Bộ phim "Khai đoan" đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả nhờ câu chuyện "chết đi sống lại" của hai nhân vật chính do  Bạch Kính Đình và Triệu Kim Mạch thủ vai chính sau khi gặp phải vụ tai nạn nổ xe buýt.

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'Khai Đoan' nhận về chủ yếu là những đánh giá đạt 5 sao và 4 sao sau 2 ngày phát sóng - Ảnh: Internet

Cụ thể, những đánh giá mà bộ phim này nhận về chủ yếu là những đánh giá đạt 5 sao và 4 sao, rất ít người đánh giá 1 sao hay 2 sao. Thậm chí ngay sau khi mở điểm, từ khóa "Khai Đoan được đánh giá 8,2 điểm" đã leo thẳng lên vị trí thứ 4 trên bảng hotsearch của mạng xã hội Weibo. Nhiều người còn cho rằng điểm số 8,2 này vẫn còn là quá thấp so với những gì mà bộ phim mang đến cho khán giả, con số này có thể còn cao hơn nữa.

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Bộ phim nhận được 8,2 điểm đánh giá Douban - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, sự hợp tác lần đầu khá ăn ý của cặp đôi Bạch Kính Đình và Triệu Kim Mạch cũng thu hút nhiều khán giả. Do đó, so với các bộ phim như "Nữ bác sĩ tâm lý", "Hộc châu phu nhân" hay "Ai là hung thủ" thì thành tích của "Khai Đoan" nhỉnh hơn rất nhiều với số lượng 4-5 sao chiếm hơn 70%.

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Bộ phim có đề tài mới lạ, nhiều tình tiết gay cấn nhưng không kém phần sâu sắc, ý nghĩa - Ảnh: Internet

Bộ phim hiện đang tiếp tục phát sóng, xoay quanh câu chuyện "chết đi sống lại" của lập trình viên trò chơi Tiêu Hạc Vân (Bạch Kính Đình) và cô sinh viên trẻ Lý Thi Tình (Triệu Kim Mạch) sau khi gặp phải vụ tai nạn nổ xe buýt. Trong quá trình tai nạn xảy ra, trên xe buýt không ngừng diễn ra sự tuần hoàn thời gian, để cứu tất cả những người trên xe, cả hai đã tìm mọi cách để xuống xe, phá vỡ mọi trở ngại và cùng kề vai chiến đấu, cố gắng ngăn cản vụ nổ, tìm kiếm ra chân tướng.

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