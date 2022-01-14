Gây tranh cãi trong diễn xuất, Triệu Lộ Tư vẫn 'ẵm' danh hiệu 'Nữ diễn viên 9x nổi tiếng nhất Thái Lan 2021'

Sao quốc tế 14/01/2022 18:19

Trong một bảng khảo sát ở Thái Lan, Triệu Lộ Tư đã vượt qua Trình Tiêu, Thẩm Nguyệt, Hồ Ý Hoàn, Vương Nghệ Cẩn để trở thành diễn viên 9x nổi tiếng nhất Thái Lan năm 2021.

Mới đây, một trang tin lớn tại Trung Quốc đã chia sẻ thông tin và hình ảnh về kết quả bầu chọn 20 mỹ nhân Hoa ngữ được yêu thích nhất tại Thái Lan năm 2021. Danh sách này có sự xuất hiện của nhiều mỹ nhân đang được chú ý của Cbiz như Triệu Lộ Tư, Trình Tiêu, Thẩm Nguyệt, Hồ Ý Hoàn, Vương Nghệ Cẩn.

Trong bảng xếp hạng "Những nữ diễn viên Hoa ngữ 9x nổi tiếng nhất Thái Lan năm 2021", trong khoảng độ tuổi 1995 - 1999, Triệu Lộ Tư đứng thứ nhất với tổng số lượt bình chọn lên tới 35,5%. Với tần suất tham gia vô số bộ phim như "Trường Ca Hành", "Quốc Tử Giám có một nữ đệ tử", "Vô tình nhặt được tổng tài", danh tiếng của Triệu Lộ Tư ngày một tăng cao, mặc dù diễn xuất của cô nàng chưa bao giờ được đánh giá vượt trội.

trieu lo tu

Đứng ở các vị trí tiếp theo lần lượt là Trình Tiêu, Thẩm Nguyệt và Hồ Ý Hoàn và Vương Nghệ Cẩn. Trình Tiêu trong năm vừa rồi tham gia "Khi em mỉm cười rất đẹp", bộ phim gây tranh cãi khi làm sai lệch thế giới e-sport. Tuy nhiên, do sở hữu dàn diễn viên lung linh, phim vẫn gây hấp dẫn với những người không am hiểu về thế giới game. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng được biết đến và nhiều người mến mộ do xuất thân là một ca sĩ thần tượng Hàn Quốc.

trinh tieu

Trong năm 2021, Thẩm Nguyệt có phần lặng lẽ hơn, nhưng bộ phim "Nửa hiệp cơ trí" của cô vẫn là một tác phẩm ấn tượng. Dù là một diễn viên trẻ nhưng với gương mặt xinh đẹp, trong sáng cùng sự cố gắng, chuyên tâm học hỏi khả năng diễn xuất, cô nàng hiện tại đã gây dấu ấn mạnh mẽ với vai Hạ Lãng Lãng trong bộ phim này.

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Đáng chú ý nhất có lẽ là Hồ Ý Hoàn, qua bộ phim "Hạ Tiên Sinh lưu luyến không quên", "Thượng nguồn nước mắt", nữ diễn viên sinh năm 1995 vụt sáng qua diễn xuất đầy tự nhiên và chân thật, khiến người hâm mộ Hoa ngữ cho rằng Hồ Ý Hoàn xứng đáng nhiều hơn với những vai chính trong tương lai. Trước bộ phim này, cô nàng cũng từng gây sốt với tác phẩm Ly Nhân Tâm Thượng có lượt xem cũng rất "khủng".

ho y hoan

Ngô Cẩn Ngôn bước chân vào ngành giải trí đã gần 10 năm nhưng không hề tạo được tiếng vang lớn. Mãi đến năm 2018, sau sự thành công của "Diên Hi công lược" đã giúp tên tuổi của cô bước lên một tầm cao mới. 

vuong can ngon

Tuy nhiên, các dự án gần đây của cô không thể vượt qua các bóng quá lớn của bộ phim do Vu Chính làm đạo diễn. Do đó, trong bảng xếp hạng này, cô nàng đành "ngậm ngùi" đứng ở vị trí cuối cùng.

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Thẩm Nguyệt Trình Tiêu Hồ Ý Hoan sao Hoa ngữ

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