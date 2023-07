Đứng ở các vị trí tiếp theo lần lượt là Trình Tiêu, Thẩm Nguyệt và Hồ Ý Hoàn và Vương Nghệ Cẩn. Trình Tiêu trong năm vừa rồi tham gia "Khi em mỉm cười rất đẹp", bộ phim gây tranh cãi khi làm sai lệch thế giới e-sport. Tuy nhiên, do sở hữu dàn diễn viên lung linh, phim vẫn gây hấp dẫn với những người không am hiểu về thế giới game. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng được biết đến và nhiều người mến mộ do xuất thân là một ca sĩ thần tượng Hàn Quốc.

Trong năm 2021, Thẩm Nguyệt có phần lặng lẽ hơn, nhưng bộ phim "Nửa hiệp cơ trí" của cô vẫn là một tác phẩm ấn tượng. Dù là một diễn viên trẻ nhưng với gương mặt xinh đẹp, trong sáng cùng sự cố gắng, chuyên tâm học hỏi khả năng diễn xuất, cô nàng hiện tại đã gây dấu ấn mạnh mẽ với vai Hạ Lãng Lãng trong bộ phim này.