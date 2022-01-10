Triệu Lộ Tư 'đốn tim' dân tình với loạt ảnh đậm chất 'thanh xuân vườn trường'

Trong bộ ảnh mới nhất, cư dân mạng không thể phủ nhận rằng khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to và nét đẹp trong sáng của Triệu Lộ Tư là đại diện cho thanh xuân vườn trường.
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Gần đây, Trang Sohu đã đăng tải bộ ảnh của Triệu Lộ Tư khiến đông đảo người hâm mộ bị "hớp hồn" trước tạo hình ngây thơ, trong sáng pha chút tinh nghịch của cô nàng. Nhìn ngắm loạt ảnh, nữ diễn viên diện những bộ đồng phục học sinh với áo len và áo khoác gile, đi cùng với chân váy ngắn đặc trưng. Cô nàng tinh tế chọn tất dài và giày thể thao, vừa tạo điểm nhấn lại khiến bản thân càng thêm năng động.
Đôi mắt long lanh, nụ cười tươi tắn cùng những tạo dáng rất tinh nghịch, Triệu Lộ Tư đã chiếm trọn trái tim khán giả qua bộ ảnh lần này. Có thể thấy, phong cách ngọt ngào này đã trở thành "thương hiệu" riêng của cô nàng.
Dù không trang điểm quá đậm, cũng không mặc lên những bộ cánh lấp lánh nhưng nữ diễn viên vẫn "đốn tim" người xem khi thể hiện là phong cách của chính mình. bên cạnh đó, Triệu Lộ Tư là một trong những sao nữ tự tin khoe mặt mộc hoặc thường xuyên chụp ảnh trong trạng thái trang điểm cực nhẹ nhàng, không màu mè. Tuy vậy nhưng cô nàng lại chiếm được cảm tình của khán giả với nét đẹp tự nhiên đó.
Nữ diễn viên cũng vừa được gọi tên trong bảng xếp hạng "tân tứ tiểu Hoa đán" của trang tin tức Sohu nhờ vụt sáng từ hai bộ phim ăn khách là "Trần Thiên Thiên trong lời đồn" và "Trường Ca hành". Đồng thời, cô được vinh danh giải Ngôi sao châu Á tại Giải thưởng Phim truyền hình Quốc tế Seoul lần thứ 16, và trở thành đối thủ của Địch Lệ Nhiệt Ba.