Triệu Lộ Tư 'đốn tim' dân tình với loạt ảnh đậm chất 'thanh xuân vườn trường'

Gần đây, Trang Sohu đã đăng tải bộ ảnh của Triệu Lộ Tư khiến đông đảo người hâm mộ bị "hớp hồn" trước tạo hình ngây thơ, trong sáng pha chút tinh nghịch của cô nàng. Nhìn ngắm loạt ảnh, nữ diễn viên diện những bộ đồng phục học sinh với áo len và áo khoác gile, đi cùng với chân váy ngắn đặc trưng. Cô nàng tinh tế chọn tất dài và giày thể thao, vừa tạo điểm nhấn lại khiến bản thân càng thêm năng động.

Đôi mắt long lanh, nụ cười tươi tắn cùng những tạo dáng rất tinh nghịch, Triệu Lộ Tư đã chiếm trọn trái tim khán giả qua bộ ảnh lần này. Có thể thấy, phong cách ngọt ngào này đã trở thành "thương hiệu" riêng của cô nàng.