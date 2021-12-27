Khoe khoảnh khắc đón Giáng sinh, Triệu Lộ Tư 'gây sốt' khi vô tình để lộ nhan sắc thật

Trong dịp Giáng sinh vừa qua, những hình ảnh mà Triệu Lộ Tư đăng tải đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Triệu Lộ Tư là một trong những nữ diễn viên "phất lên như diều gặp gió" trong màn ảnh Hoa ngữ. Được mệnh danh là "Tiểu Triệu Lệ Dĩnh", cô nàng luôn mang theo nét ngây thơ, đôi mắt to tròn thanh khiết hiếm thấy. Mới đây, mỹ nhân 9x vô tình để lộ nhan sắc thật thông qua những bức ảnh đón Giáng sinh tại gia của mình. Trong ảnh, nữ diễn viên diện bộ đồ màu trắng hồng phối ren đơn giản, mái tóc dài thắt nơ trẻ trung làm nổi bật lên khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương của mình.

Triệu Lộ Tư chia sẻ những khoảnh khắc đón Giáng sinh của mình - Ảnh: Chụp màn hình Có thể thấy, dù không hề trang điểm cầu kỳ nhưng làn da của Triệu Lộ Tư vẫn trắng hồng, mịn màng. Biểu cảm tinh nghịch của cô nàng mang đến cảm giác "thanh xuân", giống như một đứa trẻ đang chơi đùa. Những bức hình này đã nhận được "cơn mưa" lời khen của cư dân mạng xứ Trung. Cô nàng tự tin khoe mặt mộc xinh đẹp của mình trước ống kính - Ảnh: Internet Nhờ gương mặt xinh đẹp, khả ái, nữ diễn viên sinh năm 1998 đang làm một trong những hoa đán được săn đón nhất ở thời điểm hiện tại. Dù là diễn viên trẻ tuổi nhưng nữ diễn viên đã có trong tay nhiều tác phẩm nổi bật như Phượng Tù Hoàng, Yêu em từ dạ dày, Trường Ca Hành, Trần Thiên Thiên trong lời đồn... Hiện nay, Triệu Lộ Tư là một trong số những diễn viên có triển vọng nhất nhì Cbiz.

Nữ diễn viên trẻ là một trong số những diễn viên có triển vọng nhất nhì Cbiz - Ảnh: Internet Trong năm 2022, Triệu Lộ Tư là cái tên được truyền thông Hoa ngữ quan tâm đặc biệt và kỳ vọng là nữ thần điện ảnh mới của làng giải trí nước này.

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