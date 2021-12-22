Top 5 tiểu hoa diện trang phục thời Đường đẹp nhất: Triệu Lộ Tư thua xa Bành Tiểu Nhiễm!

Lý Lạc Yên trong Trường Ca Hành là một trong những vai diễn gây ấn tượng nhất với khán giả của Triệu Lộ Tư. Nàng tiểu hoa đã thể hiện thành công đến mức mỗi khi có chủ đề bình chọn nào liên quan đến nhân vật này đều gọi tên nữ diễn viên, từ những nàng công chúa xinh đẹp nhất màn ảnh cho tới mỹ nhân trong trang phục thời Đường.

Triệu Lộ Tư trong trang phục triều đại này toát lên dáng vẻ ngọt ngào, thanh thoát và vô cùng dễ thương. Dù là vai phụ nhưng tạo hình xinh đẹp của nữ diễn viên khiến khán giả không ngớt lời khen ngợi.

4. Dương Siêu Việt

Trong Trường An Nặc, Dương Siêu Việt khoác lên mình chiếc áo màu vàng, toát lên khí chất tao nhã, yêu kiều, xinh đẹp đến động lòng người.

Đất diễn trong Trường An Nặc của nữ idol không quá nhiều nhưng mỗi khi cô xuất hiện đều khiến người xem xao xuyến vì nhan sắc đẹp như tranh vẽ. Dương Siêu Việt quả là không hổ danh mỹ nhân thế hệ mới của làng giải trí Hoa Ngữ.

3. Cảnh Điềm

Được mệnh danh là đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh, mỗi tạo hình của Cảnh Điềm trên màn ảnh đều được khen ngợi hết lời. Trang phục thời Đường của Cảnh Điềm trong Đại Đường Vinh Diệu cũng không phải ngoại lệ. Trong vai Thẩm Trân Châu, một tiểu thư khuê các nữ tử Giang Nam, Cảnh Điềm toát lên nét đẹp ngọt ngào, quyến rũ với gương mặt thanh tú đậm chất phương Đông.

Tạo hình hồng y kết hợp với bông hoa cài trên tóc càng tô điểm cho dung mạo “hoa phú quý chốn nhân gian” của Cảnh Điềm. Khán giả cũng không ngần ngại so sánh vẻ đẹp của cô nàng không hề thua kém đàn chị Phạm Băng Băng từng xôn xao với tạo hình nhân vật Võ Tắc Thiên đẹp không tỳ vết.

2. Tống Dật

Trong Phong khởi Lạc Dương, Tống Dật thủ vai Thất nương Liễu Nhiên, tiểu thư nhà họ Liễu và là vợ của Bách Lý Hoằng Nghị (Vương Nhất Bác đóng). Liễu Nhiên chỉ là vai phụ, song, khán giả rất yêu mến nhân vật này vì tính cách đáng yêu và nhan sắc hoàn mỹ của cô.

Chính vì tạo hình của Tống Dật trong Phong Khởi Lạc Dương quá xuất sắc mới khiến dân mạng mở ra cuộc bình chọn này. Không chỉ lấn át nhan sắc nữ chính Tống Thiến, dáng vẻ của Tống Dật trong bộ phim này chắc chắn sẽ trở thành một trong những tạo hình mỹ nhân thời nhà Đường kinh điển nhất.

Sohu nhận định Tống Dật rất hợp với các kiểu trang phục cổ trang. Trước đó, cô từng gây sốt với những tạo hình trong các phim Ở rể (Chuế tuế), Khánh dư niên… Sau Phong khởi Lạc Dương, dân mạng xứ Trung xếp cô vào danh sách mỹ nhân cổ trang đình đám của màn ảnh Hoa ngữ.

1. Bành Tiểu Nhiễm

Quán quân của bảng xếp hạng với số lượt bình chọn không ai sánh bằng chính là Bành Tiểu Nhiễm trong Đông Cung. Mặc dù Đông Cung cũng là một bộ phim cổ trang với bối cảnh lịch sử hư cấu, nhưng dựa trên thiết kế trang phục thì lại mô phỏng y hệt thời Đường. Mỗi bộ trang phục theo phong cách nhà Đường của nàng Tiểu Phong đều rất đẹp, nhưng gọi là đẹp nhất thì lại là bộ hồng y khi còn ở Tây Vực.

Nàng Tiểu Phong trong Đông Cung không chỉ là vai diễn xuất sắc của Bành Tiểu Nhiễm mà còn là một trong những nữ chính kinh điển nhất trong những năm gần đây. Từ tạo hình đẹp ngất ngây, thanh thoát, khí chất thoát tục, tính cách nhân vật sinh động, thu hút,… đã giúp nhân vật này chiếm trọn trái tim của khán giả.