Mới đây, trang tin tức Sohu đã đăng tải những bức ảnh Cảnh Điềm đang làm việc tại studio. Dù chỉ là những khoảnh khắc lướt qua nhưng nhan sắc vạn người mê của "đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh" cũng đủ khiến fan chết đứ đừ.

Nữ diễn viên mặc một chiếc váy bó sát, để lộ ra bờ vai trần gợi cảm. Lối trang điểm sắc nét cộng thêm kiểu tóc búi gọn đơn giản càng làm tôn thêm vẻ đẹp kiều diễm và quý phái của nữ diễn viên.

Trước đó không lâu, loạt ảnh chụp Cảnh Điềm bằng camera thường một dân mạng chia sẻ lên Weibo cũng nhận được nhiều lời khen của khán giả. Cảnh Điềm gây choáng ngợp với nhan sắc xinh đẹp, ngũ quan sắc nét.

Nhiều khán giả cũng nhận xét "đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh" ngoài đời không hề khác biệt so với trên truyền hình, danh xứng với thực.

Cảnh Điềm cũng từng "gây bão" với bức ảnh chụp với nhân viên của một công ty truyền thông. Nữ diễn viên chiếm trọn spotlight với gương mặt thanh tú, làn da trắng sứ nổi bật. Dưới bức ảnh, nhiều cư dân mạng để lại bình luận: "Nhan sắc Cảnh Điềm thật không phải chuyện đùa", "Tôi có thể thấy rõ sự chênh lệch ngoại hình giữa người nổi tiếng và người thường"...

Cảnh Điềm cao 1,67 m, sở hữu nhan sắc nổi bật, được mệnh danh là "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh", "Hoa khôi Học viện Điện ảnh Bắc Kinh". Các bức ảnh của cô thu hút hàng nghìn bình luận của khán giả, nhiều người đã phải thốt lên rằng: “Cảnh Điềm không có khoảnh khắc xấu nào trong cuộc đời".

Được biết đến như một trong những mỹ nhân sở hữu thần thái sang trọng, kiêu sa bậc nhất Cbiz, Cảnh Điềm không chỉ thành công tỏa sáng trên màn ảnh mà còn nhiều lần gây chú ý khi bước thảm đỏ nhờ nhan sắc nổi bật.

Nữ diễn viên từng góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám như: Tử Chiến Tường Thành, Đảo Đầu Lâu, Ban Thục Truyền Kỳ, Niềm Hãnh Diện Nhà Đường và nhiều tác phẩm nổi bật khác.