Dương Mịch bị bắt gặp hẹn hò với 'đàn em kém 9 tuổi', lộ nhan sắc đời thực khiến dân tình ngỡ ngàng

Hậu trường bộ phim do Dương Mịch và Hứa Khải thủ vai chính - Ảnh: Internet

Về phía Hứa Khải, anh mặc bộ âu phục màu đen đi kèm áo sơ mi trắng đúng chuẩn soái ca vạn người mê. So với thời điểm đóng phim "Diên Hi công lược", nam diễn viên đã sút cân đáng kể, từ 1 người to cao trở trở thành 1 chàng thư sinh, thân hình "mỏng như lá lúa". Vì vậy, khi nhìn những bức ảnh ngoài đời, người hâm mộ đều rất trầm trồ và ngạc nhiên.

Dương Mịch vô cùng xinh đẹp bên 'đàn em' Hứa Khải - Ảnh: Internet

Hiện tại, bộ phim này đang vướng vào rắc rối trước việc "Định luật tình yêu 80/20" sẽ bị cắt bớt 10 tập, từ 50 tập xuống còn 40 tập.