Dương Mịch bị bắt gặp hẹn hò với 'đàn em kém 9 tuổi', lộ nhan sắc đời thực khiến dân tình ngỡ ngàng

Bộ phim "Định Luật Tình Yêu 80/20" hé lộ hình ảnh hậu trường, khoe loạt khoảnh khắc thân mật giữa Hứa Khải và "đàn chị" Dương Mịch.
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Mới đây, cư dân mạng lại được phen bất ngờ khi xuất hiện những hình ảnh hậu trường đóng phim của ảnh Dương Mịch và Hứa Khải. Những bức ảnh hậu trường được tiết lộ khiến nhiều người "đứng ngồi không yên" và tò mò về "phản ứng hoá học" trong phim của cặp đôi chị em này.
Xuất hiện trong khung hình, Dương Mịch lựa chọn chiếc váy màu đen lấp lánh kèm theo áo vest kiểu cách, khéo léo khoe đôi chân thon gọn, thẳng tắp, vừa quyến rũ lại không kém phần thời thượng. Đồng thời, nữ diễn viên liên tục nhìn xuống đường và bày ra trò nghịch ngợm gì đó với đôi giày của mình.
Về phía Hứa Khải, anh mặc bộ âu phục màu đen đi kèm áo sơ mi trắng đúng chuẩn soái ca vạn người mê. So với thời điểm đóng phim "Diên Hi công lược", nam diễn viên đã sút cân đáng kể, từ 1 người to cao trở trở thành 1 chàng thư sinh, thân hình "mỏng như lá lúa". Vì vậy, khi nhìn những bức ảnh ngoài đời, người hâm mộ đều rất trầm trồ và ngạc nhiên.
Hiện tại, bộ phim này đang vướng vào rắc rối trước việc "Định luật tình yêu 80/20" sẽ bị cắt bớt 10 tập, từ 50 tập xuống còn 40 tập.
Định luật tình yêu 80/20 xoay quanh nữ luật sư Tần Thi (Dương Mịch) bị cha mình ép hôn tại thời điểm sự nghiệp đang phát triển. Biết được kế hoạch của cha, anh trai Tần Thi thay cô định đoạt chuyện cưới xin, nhưng rồi cô phải lấy Dương Hoa (Hứa Khải) là thiếu gia của tập đoàn đối thủ cũng đang bị mẹ sắp xếp hôn nhân. Hai người xa lạ trở thành vợ chồng dưới áp lực gia tộc nhưng dần dần cũng nảy sinh tình cảm và bên nhau trọn đời.