Dương Mịch bị bắt gặp hẹn hò với 'đàn em kém 9 tuổi', lộ nhan sắc đời thực khiến dân tình ngỡ ngàng

Mới đây, cư dân mạng lại được phen bất ngờ khi xuất hiện những hình ảnh hậu trường đóng phim của ảnh Dương Mịch và Hứa Khải. Những bức ảnh hậu trường được tiết lộ khiến nhiều người "đứng ngồi không yên" và tò mò về "phản ứng hoá học" trong phim của cặp đôi chị em này.

Xuất hiện trong khung hình, Dương Mịch lựa chọn chiếc váy màu đen lấp lánh kèm theo áo vest kiểu cách, khéo léo khoe đôi chân thon gọn, thẳng tắp, vừa quyến rũ lại không kém phần thời thượng. Đồng thời, nữ diễn viên liên tục nhìn xuống đường và bày ra trò nghịch ngợm gì đó với đôi giày của mình.