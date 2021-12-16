Nữ hoàng phim truyền hình Hoa ngữ 2021: Triệu Lệ Dĩnh 'mất tích' , Đàm Tùng Vận 'chào thua' trước đàn em của Dương Mịch

Sao quốc tế 16/12/2021 08:29

Mới đây, danh sách những nữ diễn viên phim truyền hình "nổi đình, nổi đám" nhất năm 2021 được hé lộ.

Trong năm 2021, các phim Trung Quốc lên sóng không ít bộ phim "ăn khách" và nhận được nhiều sự chú ý của người xem. Chính sự thành công của các bộ phim, hàng loạt tiểu hoa đỉnh lưu lẫn các đàn chị giới thực lực đều nhận được sự quan tâm của khán giả. Đồng thời, danh sách những nữ diễn viên phim truyền hình hot nhất năm 2021 được công bố.

Trong đó, top 4 nữ minh tinh gồm: Địch Lệ Nhiệt Ba dẫn đầu, nối theo sau là Đồng Dao, Bạch Lộc, Đàm Tùng Vận. Ngoài ra, Lý Thấm, Tôn Lệ hay Dương Mịch đều có rating khá tốt. Đáng ngạc nhiên là cái tên của nữ minh tinh Triệu Lệ Dĩnh lại không được nhắc đến trong bảng xếp hạnh danh giá này.

Đàm Tùng Vận

Sau khi đóng bộ phim "Lấy danh nghĩa người nhà" gây chú ý, "Cẩm Tâm tựa ngọc" do Đàm Tùng Vận và Chung Hán Lương đóng chính cũng được khởi chiếu ngay lập tức. Cả 2 phim đều giữ cho "mức nhiệt" của Đàm Tùng Vận ở ngưỡng cao. Do đó, nhờ bộ phim chuyển thể này đã khiến nữ diễn viên này lọt vào vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng.

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"Cẩm Tâm tựa ngọc" là một bộ phim làm về đề tài cưới trước yêu sau. Với hơn 5 tỷ lượt xem trên một nền tảng duy nhất, đây là phim truyền hình "ăn khách" thực sự. Ngoài ra, bộ phim cũng đứng đầu bảng xếp hạng hàng năm tại Đài Loan.Vì vậy, việc nữ diễn tiếp tục có mặt trong danh sách những nữ diễn viên truyền hình nổi nhất năm nay là điều hiển nhiên.

Bạch Lộc

Năm 2021, Bạch Lộc có 3 phim lên sóng là "Ngọc Lâu Xuân", "Châu Sinh Như Cố" và "Một đời một kiếp". Với 3 phim này, nữ diễn viên xuất sắc lọt vào bảng xếp hạng những nữ diễn viên hot nhất năm 2021 và đưa cô lên hàng sao hạng nhất. Đặc biệt, 2 phim hợp tác cùng Nhậm Gia Luân đều rất nổi và rating tốt trong giai đoạn phát sóng.

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Ngoài ra, những tập đầu tiên của Châu sinh như cố đã lên sóng và hoàn toàn chinh phục được mình bằng lối diễn xuất chắc tay cùng phản ứng hóa học cực tốt của dàn diễn viên chính. Hơn thế nữa, khả năng nhập vai xuất sắc của Bạch Lộc và Nhậm Gia Luân đem đến cho mình cảm nhận chân thực nhất về mối tình vừa ngọt ngào, vừa bi thương.

Đồng Dao

Bộ phim truyền hình "Kẻ phản nghịch" do Đồng Dao thủ vai nữ chính. Tuy nhiên, bộ phim kết thúc để lại nhiều ý kiến trái chiều cho khán giả. Trong đó, diễn xuất của Đồng Dao bị chê là điểm yếu của tác phẩm. Thế nhưng, cô nàng may mắn lọt vào vị trí thứ 2 đầy ngoạn mục.

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Trong phim Đồng Dao thể hiện nhân vật Chu Di Trinh, con gái của một chuyên gia tài chính nổi tiếng tại Thượng Hải. Cô vốn là nữ sinh đại học có tinh thần cống hiến vì đất nước, tiến thân vào con đường làm cách mạng. Tuy nhiên, diễn xuất của Đồng Dao bị đánh giá là thiếu cảm xúc, không tạo được sự ăn ý với Chu Nhất Long. Đặc biệt, khuôn mặt của nữ diễn viên bị chê cứng nhắc. 

Địch Lệ Nhiệt Ba

Nhiệt Ba là nữ hoàng "càn quét" của các bảng xếp hạng trong năm 2021 chỉ với 2 bộ phim là "Trường Ca hành" và "Em là niềm kiêu hãnh của anh". Trong giai đoạn phát sóng, "Trường Ca hành" nhiều lần giành được vị trí số 1 trong danh sách các phim truyền hình của các nền tảng dữ liệu chuyên nghiệp. Phim không chỉ có rating cao ngất ngưởng tại Trung Quốc mà còn được săn đón ở nước ngoài, đồng thời phá kỷ lục doanh thu các bộ phim truyền hình Hoa ngữ ở nước ngoài.

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Ngay sau "Trường Ca hành", bộ phim tình cảm "Em là niềm kiêu hãnh của anh" với sự tham gia của Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương cũng lên sóng và nhanh chóng phá nhiều kỷ lục. Phim quy tụ 2 ngôi sao đỉnh lưu nên ngay từ đầu đã chiến thắng 50%. Thành tích này khiến khán giả vô cùng bất ngờ bởi vì kể cả những bộ phim "gây sốt" cũng chưa bao giờ đạt được nhanh đến như vậy. 

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